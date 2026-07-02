Uniós pénzek: megtört a jég, csütörtökön közel 200 milliárd forintot utalt Brüsszel Magyarországnak – erre fordíthatja a Tisza-kormány

Több mint 550 millió euró, vagyis mintegy 220 milliárd forint értékű uniós támogatást folyósított Magyarországnak Brüsszel a Modernizációs Alapból. A forrást a hazai villamosenergia-hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják, ami kulcsszerepet játszhat az energiarendszer korszerűsítésében.

Összesen 2,5 milliárd eurót osztott szét Brüsszel tizenegy uniós tagállam között, amelyből Magyarország kapta az egyik legnagyobb összeget / Fotó: Marian Weyo

Jelentős uniós finanszírozás érkezett Magyarországra: az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy a Modernizációs Alap legújabb kifizetési körében 552,3 millió eurót folyósított az országnak.

Ez a jelenlegi árfolyamon megközelítőleg 220 milliárd forintnak felel meg, és kizárólag energetikai fejlesztéseket szolgál.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank összesen 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam 51 különböző projektje között. A cél minden esetben ugyanaz: tisztább, korszerűbb és ellenállóbb energiarendszerek kiépítése.

A mostani támogatási kör legnagyobb kedvezményezettje Románia lett 636,9 millió euróval, míg Magyarország a második legnagyobb összeget kapta 552,3 millió euró értékben. Csehország 516,8 millió euróhoz jutott, Görögország 233,9 millió eurót, Lengyelország 180 millió eurót, Litvánia 169 millió eurót, Horvátország 109 millió eurót, Portugália 81,4 millió eurót, Észtország 44,8 millió eurót, Lettország 40 millió eurót, Szlovénia pedig 20,2 millió eurót kapott.

Magyar Péter szerint még az EU-s pénzekkel is 7 százalék felett lehet az idei hiány Háromnapos kormányülést tartottak péntektől vasárnapig a Magyar Péter vezette kabinet tagjai. A miniszterelnök a június 29-30-ai, kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés előtt közölt arról videós összefoglalót, melyben a hőség elleni védekezés hétvégi fejleményei mellett gazdasági és közéleti vonatkozású kérdésekről is beszélt.

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Magyarország esetében a támogatást egy dologra lehet felhasználni: a villamosenergia-hálózat digitalizációja és fejlesztése. Ez magában foglalhatja az intelligens hálózati megoldások elterjesztését, a hálózat kapacitásának növelését, valamint olyan korszerű technológiák alkalmazását, amelyek képesek kezelni a megújuló energiaforrások – például a napelemek és szélerőművek – egyre nagyobb arányú termelését.