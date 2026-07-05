Semmi értelme nem lesz taxizni éjjel: Vitézy Dávid olyan járaton utazott, ami átrajzolja a közlekedést – „át sem kell szállni, próbálják ki!"
A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt egy évben a BKK-val közösen dolgoztak egy olyan hálózat kialakításán, amely jobban alkalmazkodik a főváros és az agglomeráció átalakult közlekedési igényeihez. Vitézy Dávid ennek, a már kézzelfogható eredményéről posztolt a közösségi oldalán vasárnap.
„Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Budakeszi és Budaörs képviselőjével ülünk a 922-esen, a Deák Ferenc térről Budakeszire közvetlenül" – írta a Facebookon a Tisza-kormány minisztere. – Ez az első hétvége, amikor a belvárosból közvetlen Volán-járatok indulnak az agglomerációba, Pécel, Szentendre, Gödöllő, Budaörs, Budakeszi, Maglód, Vecsés, Gyömrő, Törökbálint irányába. Július elsejétől teljesen éjjel-nappal járnak a Volánbuszok Pest megye számos településére, érdemes kipróbálni! - így Vitézy Dávid.
Miről szól ez az egész?
A fejlesztések egyik legfontosabb eleme, hogy több agglomerációs település közvetlen éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal.
Az új rendszerben
- Budaörs,
- Törökbálint,
- Budakeszi
- és Zsámbék térsége a Deák Ferenc tér érintésével lesz elérhető,
ráadásul Budaörs és Törökbálint felé félóránként közlekednek majd járatok. Közvetlen kapcsolat jön létre a belváros és Gödöllő térsége között is.
Az éjszakai buszok a Deák Ferenc térről indulnak és az Örs vezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el Gödöllőt.
Szentendre, Budakalász és Pomáz is könnyebben megközelíthető lesz éjszaka, míg Pécel gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal az új 969-es járat által. Gyál esetében a hálózat átalakításával a város teljes területe egységesebben kapcsolódik be az éjszakai közlekedésbe.
Fejlesztések várhatók Nagykovácsi és Solymár térségében is, ahol sűrűbb járatok és jobb csatlakozások segítik majd az utazást. Szigetszentmiklós esetében pedig egész éjjel óránként biztosítják a kapcsolatot a belváros felől.
Vitézy Dávid még júniusban kiemelte, hogy az új rendszer egyik fontos eredménye a BKK és a MÁV-Volán együttműködése, amelynek köszönhetően a budapesti éjszakai járatok és az agglomerációs „kék” Volán-buszok menetrendje összehangoltabbá válik. Szerinte ez fontos lépés afelé, hogy Budapest és az agglomeráció közlekedését egységes rendszerként kezeljék.
Az új hálózat részleteit a BKK teszi közzé, az átalakított éjszakai közlekedési rend július 1-jén lépett életbe.
Mi és hová megy?
- Budakeszi, Budaörs és Törökbálint (922, 988) Teljes hálózati összefonódás MÁV-Volán adatai szerint. A buszok Budakesziről indulnak, érintik a Széll Kálmán teret, átjönnek a Lánchídon a Deák Ferenc térre, majd a Kiskörúton és a Szabadság hídon át robognak tovább Budaörs és Törökbálint felé.
- Gödöllő irány (992 / 412) Nincs többé kényszerű megálló az Örs vezér terén. A járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak, és Cinkotán, Mogyoródon át közvetlenül viszik haza a gödöllőieket.
- Pécel (969) Új, közvetlen belvárosi kapcsolat, amely biztosítja a gyors és zökkenőmentes éjszakai hazajutást a keleti szektorba. Szentendre és Pomáz: Szintén közvetlen belvárosi, Deák téri indítást kaptak az éjszakai járatok, kiváltva a korábbi HÉV-pótlózást vagy külső átszállásokat.
- Maglód, Gyömrő, Vecsés (599) Az új éjszakai menetrendi térkép alapján az Astoriáról indulva Ecser, Maglód, Gyömrő, Üllő érintésével a Vecsés–Határ út tengelyen hozza vissza az utasokat a belvárosba.
Taxi? Minek?
Az agglomerációs éjszakai közlekedés radikális fejlesztése valóban komoly alternatívát állít a méregdrága éjszakai taxizásnak, ha valaki a pesti éjszakából tart haza egy szórakozóhelyről, vagy a munkahelyén végzett későn. Egy Budapest–Budakeszi vagy Budapest–Szentendre taxiút éjszaka könnyen több tízezer forintba kerülhet, amit ez a hálózat vonaljegy vagy bérlet árára csökkent.