Deviza
EUR/HUF354,74 +0,21% USD/HUF310,56 +0,4% GBP/HUF415,28 +0,25% CHF/HUF384,91 +0,19% PLN/HUF82,51 -0,02% RON/HUF67,76 +0,14% CZK/HUF14,64 -0,09% EUR/HUF354,74 +0,21% USD/HUF310,56 +0,4% GBP/HUF415,28 +0,25% CHF/HUF384,91 +0,19% PLN/HUF82,51 -0,02% RON/HUF67,76 +0,14% CZK/HUF14,64 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 691,73 -1,32% MTELEKOM2 674 -0,07% MOL3 894 -1,12% OTP45 790 -2,41% RICHTER12 280 -0,16% OPUS373 +0,54% ANY7 210 -6,73% AUTOWALLIS144,5 -0,69% WABERERS5 000 +1,42% BUMIX9 387,54 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR3 016,23 -0,84% BUX141 691,73 -1,32% MTELEKOM2 674 -0,07% MOL3 894 -1,12% OTP45 790 -2,41% RICHTER12 280 -0,16% OPUS373 +0,54% ANY7 210 -6,73% AUTOWALLIS144,5 -0,69% WABERERS5 000 +1,42% BUMIX9 387,54 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR3 016,23 -0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
burgonya
burgonya szövetség
krumpli
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Fontos felhívást intézett a magyarokhoz az agrárkamara – alapélelmiszerünkről van szó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A szélsőséges időjárás, az öntözés hiánya, a növekvő költségek és az importnyomás egyszerre nehezíti a magyar burgonyatermelők helyzetét. A NAK és a Burgonya Szövetség ezért arra kéri a kereskedelmi láncokat és a vásárlókat, hogy a szezonban részesítsék előnyben a hazai újburgonyát.
Dénes Zoltán
2026.07.07, 17:20
Frissítve: 2026.07.07, 17:20

A magyar burgonyatermelők számára az idei szezonban is komoly kihívást jelent a termelési költségek emelkedése, a szélsőséges időjárás és az erős importverseny. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai újburgonya vásárlásával a fogyasztók közvetlenül segíthetik a magyar gazdákat, miközben a rövidebb szállítási útvonal miatt a környezeti terhelés is mérséklődhet.

burgonya, krumpli, NAK, Burgonya Szövetség és Terméktanács
A hazai burgonya vásárlásával a fogyasztók közvetlenül segíthetik a magyar gazdákat Fotó: Vendel Lajos

A korai magyar újburgonya már június közepén megjelent a piacokon, a nagyobb mennyiségű betakarítás azonban június végén és július elején indult el. Így a következő időszakban a hazai termésnek a piacokon és a kiskereskedelmi láncokban is szélesebb körben elérhetővé kell válnia.

Krumpliháború az unión belül

A burgonya továbbra is alapvető élelmiszernövény Magyarországon, termesztése azonban egyre költségesebb és kockázatosabb. A gazdálkodóknak egyszerre kell alkalmazkodniuk a hőhullámokhoz, a csapadékhiányhoz, a megváltozott kártevőhelyzethez, valamint a dráguló vetőmaghoz, növényvédő szerekhez, energiához és munkaerőhöz. Mindezt tovább nehezíti, hogy az európai piacokon tavaly kialakult túltermelés az idei szezonra is erős importnyomást hagyott maga után.

A NAK közlése szerint Magyarországon jelenleg mintegy 5065 hektáron termesztenek burgonyát. Bár a hektáronkénti termésátlag az ezredforduló óta hozzávetőleg 30 százalékkal emelkedett, a versenyképesség fenntartásához további technológiai fejlesztésekre lenne szükség. Különösen fontos az öntözés fejlesztése, mert a jelenlegi klimatikus viszonyok között vízpótlás nélkül egyre nehezebb biztosítani a megfelelő terméshozamot és a piacképes minőséget.

A tárolókapacitás szintén kulcskérdés. A betakarított burgonya minőségének megőrzéséhez korszerű raktárakra van szükség, hogy a hazai termés minél tovább a boltok polcain maradhasson. Enélkül a szezon későbbi részében könnyebben nőhet az import aránya, még akkor is, ha a magyar termelők képesek lennének megfelelő mennyiséget előállítani.

Ne csak a vásárlók, az üzletláncok is a magyart válasszák

A terméktanács arra is felhívta a figyelmet, hogy a burgonya külleme nem mindig tükrözi a belső minőséget. Az időjárási szélsőségek és a termelési körülmények miatt előfordulhat, hogy egy-egy gumó kevésbé szabályos vagy mutatós, ettől azonban beltartalmi értéke és fogyaszthatósága nem feltétlenül rosszabb.

A termelők szerint a kiskereskedelmi átvételi áraknak is jobban követniük kellene a gazdálkodók költségeinek emelkedését. A NAK és a Burgonya Szövetség ezért azt kéri a kereskedelmi láncoktól, hogy ameddig elegendő hazai áru áll rendelkezésre, a magyar burgonyát részesítsék előnyben a beszerzésben és az értékesítésben. A vásárlók döntése is sokat számíthat. A magyar újburgonya választásával nemcsak a hazai gazdák bevételei erősödhetnek, hanem a magyar élelmiszer-ellátás biztonsága és a burgonyaágazat hosszabb távú fennmaradása is nagyobb esélyt kaphat.

Ömlik a lengyel burgonya Magyarországra: zuhannak a termelői árak, de a boltokban ebből alig érzünk valamit

Túltermelési válság alakult ki az Európai Unióban és ennek levét a lengyel és a magyar gazdák isszák. A magyar burgonyapiacon 2023 volt az árrobbanás éve, azóta viszont a termelői árak látványosan estek. A fogyasztók ebből csak mérsékelten éreztek valamit: miközben a felvásárlási ár 2023 és 2025 között több mint harmadával csökkent, a bolti átlagár alig 8 százalékkal mérséklődött. A témában írt korábbi cikkünket itt olvashatja.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu