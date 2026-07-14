A buszos cégek várják a nagy fordulatot: egy jogszabály nyithatja meg előttük a belső piacot
Nagy súlyú jogszabályi változásokat remélnek a hazai buszos személyszállító vállalkozások abban bízva, hogy egyértelmű elvárások és kiszámítható jövedelmek mentén beléphetnek a terület három szegmensének egyikébe, a helyközi menetrend szerinti személyszállításba.
A piaci rés már megvan
Ez a szegmens már megnyílt a magánvállalkozások előtt, mi több, le is osztották a lapokat 10 évre előre – válaszolt a Világgazdaságnak a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének (NiT Hungary) főtitkári főtanácsadója, Dittel Gábor. Az állam ugyanis 2025 tavaszán kiírt egy pályázatot az országos helyközi személyszállításra, mint közszolgáltatásra. Vagyis kizárólag olyan ajánlatot fogadott el, amely teljes, országos lefedettségű szolgáltatást kínált. Nem meglepő módon ilyet egyedül csak az állami MÁV-Volán tudott adni. Nyert is.
Ennek alapján sem a NiT autóbuszos személyszállító tagvállalkozásai (amelyek a teljes hazai autóbuszos szolgáltatói kör több, mint 65 százalékát teszik ki), sem a NiT-en kívüliek az előttünk álló években nem remélhetik, hogy fővállalkozóként megjelenhetnek a szegmensben.
A lehetőséget a maga részéről akkor el is búcsúztatta a buszos magántőke.
A jogszabály azonban kínál egy másik lehetőséget: alvállalkozói pályázatot írhat ki az állammal koncessziós szerződést kötött vállalat. Ezen a pályázaton keresztül már megjelenhetnek a kisebb buszos cégek is a helyközi személyszállító közszolgáltatásban.
Hiába várták a kiírást a buszos cégek
Csakhogy ilyet egyelőre nem írt ki a MÁV-Volán. Dittel Gábor úgy tudja, hogy a választások előtt volt ilyen terve az állami társaságnak Hajdú-Bihar és Szabolcs megyére is. Az előkészület azonban leállt a kormányváltás után, az esetleges folytatásról pedig nincs hír.
Ugyanakkor Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutasnapon egyebek között arról beszélt, hogy erősödik a közérdeklődés a helyközi buszközlekedés minősége, színvonala iránt, továbbá, hogy a létrehozandó országos közlekedésszervező megjelenlése új helyzetet teremt a területen. Ez a társaság köti majd meg a közszolgáltatási szerződéseket. Kifejezetten a buszos alvállalkozói megbízásokat nem említette, bár ennek alapján már nem a MÁV-Volán, hanem a közlekedésszervező kiírását kell várni.
Új jogszabályra van szükség
Azonban, ha lesz alvállalkozói kiírás, azt a főtanácsadó szerint meg kellene előznie egy olyan jogszabály megjelenésének, amely rögzíti a fővállalkozó és az alvállalkozó jogait és kötelezettségeit. Az említett jogszabály megjelenéséért a NiT Hungary 1998 óta küzd. Azt, hogy milyen nagy szükség van egy ilyen jogi garanciára, jól mutatja egy 2005-ös eset. Akkor a Volánok bevonhattak a közszolgáltatás teljesítésébe alvállalkozókat, de a jogi keretek hiányában a fővállalkozók diktáló, az alvállalkozók pedig kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.
Kérdés persze, ha nem a MÁV-Volán nyeri meg a 2025-ös országos kiírást, akkor a meglévő piaci szereplők a piacot felosztva egyáltalán biztosítani tudnák-e az országos lefedettséget. Dittel Gábor szerint egyes térségekben megvannak az ehhez szükséges kapacitások, például Hajdú-Biharban.
Vagyis Magyarországon a menetrend szerinti, helyközi és távolsági autóbuszos személyszállítás piaca éppen az említett hosszú távú szerződések miatt korlátozott államilag 2035-ig. Ezért érdemi, szabad piaci verseny 2034 tavasza előtt nem indulhat. Hacsak nem dönt másképp az állam, de ehhez hozzá kellene nyúlnia a MÁV-Volán koncessziós szerződéséhez.
Van némi lehetőség a helyi közszolgáltatásban is
A buszos személyszállítás másik formája a helyi személyszállító közszolgáltatás, amely önkormányzati kötelezettség. A budapesti példa ismert: nem a BKV uralja a piacot, amióta
- az általa lefedni nem tudott járatokra,
- majd az agglomerációsokra is
a közlekedésszervező, a BKK pályázatot írt ki. Az egyetlen nyertes a BKV-kék buszokat közlekedtető Arriva lett. Ilyen vegyes megoldással más településen is találkozhatunk. Közel negyven helyszínen vontak már be piaci szereplőt a szolgáltatásba. Van, ahol a megyeszékhelyi közlekedési társaság látja el a feladatot, máshol arra a MÁV-Volánnal szerződtek.
A magánszektor számára teljesen nyitott a nemzetközi piac
A közúti személyszállítás nemzetközi részpiaca azonban már teljesen megnyílt. A különjárati szegmensben több száz magyar magánvállalkozás működik a liberalizált európai uniós piacon. A terület talán legismertebb szereplője, a 2016-ban megjelent Flixbus, amely alvállalkozói konstrukciójában több cég is végez menetrend szerinti nemzetközi személyszállítást.