A buszos cégek várják a nagy fordulatot: egy jogszabály nyithatja meg előttük a belső piacot

Nagy súlyú jogszabályi változásokat remélnek a hazai buszos személyszállító vállalkozások abban bízva, hogy egyértelmű elvárások és kiszámítható jövedelmek mentén beléphetnek a terület három szegmensének egyikébe, a helyközi menetrend szerinti személyszállításba.

A Volán tudott csak országos ajánlatot adni a helyközi buszos menetrend szerinti személyszállításra /Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

A piaci rés már megvan

Ez a szegmens már megnyílt a magánvállalkozások előtt, mi több, le is osztották a lapokat 10 évre előre – válaszolt a Világgazdaságnak a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének (NiT Hungary) főtitkári főtanácsadója, Dittel Gábor. Az állam ugyanis 2025 tavaszán kiírt egy pályázatot az országos helyközi személyszállításra, mint közszolgáltatásra. Vagyis kizárólag olyan ajánlatot fogadott el, amely teljes, országos lefedettségű szolgáltatást kínált. Nem meglepő módon ilyet egyedül csak az állami MÁV-Volán tudott adni. Nyert is.

Ennek alapján sem a NiT autóbuszos személyszállító tagvállalkozásai (amelyek a teljes hazai autóbuszos szolgáltatói kör több, mint 65 százalékát teszik ki), sem a NiT-en kívüliek az előttünk álló években nem remélhetik, hogy fővállalkozóként megjelenhetnek a szegmensben.

A lehetőséget a maga részéről akkor el is búcsúztatta a buszos magántőke.

A jogszabály azonban kínál egy másik lehetőséget: alvállalkozói pályázatot írhat ki az állammal koncessziós szerződést kötött vállalat. Ezen a pályázaton keresztül már megjelenhetnek a kisebb buszos cégek is a helyközi személyszállító közszolgáltatásban.

Hiába várták a kiírást a buszos cégek

Csakhogy ilyet egyelőre nem írt ki a MÁV-Volán. Dittel Gábor úgy tudja, hogy a választások előtt volt ilyen terve az állami társaságnak Hajdú-Bihar és Szabolcs megyére is. Az előkészület azonban leállt a kormányváltás után, az esetleges folytatásról pedig nincs hír.

Ugyanakkor Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutasnapon egyebek között arról beszélt, hogy erősödik a közérdeklődés a helyközi buszközlekedés minősége, színvonala iránt, továbbá, hogy a létrehozandó országos közlekedésszervező megjelenlése új helyzetet teremt a területen. Ez a társaság köti majd meg a közszolgáltatási szerződéseket. Kifejezetten a buszos alvállalkozói megbízásokat nem említette, bár ennek alapján már nem a MÁV-Volán, hanem a közlekedésszervező kiírását kell várni.