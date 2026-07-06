Nem a magyar aratás dönti el a búza árát: a Fekete-tenger térsége mozgatja a piacot - és ez most nem jó hír a magyar gazdáknak
A búza ára jelenleg nemcsak a magyarországi aratás eredményétől függ, hanem attól is, hogy mennyi gabona jelenik meg egyszerre a fekete-tengeri exportpiacon. A friss piaci jelzések alapján rövid távon inkább lefelé mutató kockázatok látszanak: Oroszország rendkívül olcsó búzával versenyez, Ukrajna gyorsítja a kiszállításokat, miközben a vártnál kedvezőbb regionális terméskilátások is a búza bőséges kínálatát vetítik előre.
A búza világpiaci ára júniusban 4,4 százalékkal csökkent, elsősorban az aratás gyors előrehaladása és a fekete-tengeri térség kedvező kínálati kilátásai miatt. A FAO gabonaárindexe egy hónap alatt 3,5 százalékkal esett, bár továbbra is valamivel magasabb maradt az egy évvel korábbi szintnél. A piacot a jó termésvárakozások mellett az erősödő dollár és az olcsóbb energia is lefelé húzta.
Magyarország számára különösen fontos fejlemény, hogy a hazai exportőrök ugyanazon a régiós piacon próbálnak vevőt találni, mint az orosz, ukrán és román szállítók. A fekete-tengeri térségben most a kínálat növekedése a meghatározó: a betakarítás felgyorsult Oroszországban, Ukrajnában és Franciaországban is, ezért a vevőknek nincs okuk kapkodni.
A legfrisebb adatok szerint, Ukrajnában a korai gabonafélék átlagos terméshozama a betakarítás kezdetén jelentősen meghaladja a tavalyi adatokat. Július 3-án 4,07 t/ha volt, ami 56%-kal több, mint 2025 azonos időpontjában (2,61 t/ha). Ezt a Gazdasági Minisztérium adatai is bizonyítják. A búza mutatja a legnagyobb növekedést. Átlagos terméshozama elérte a 4,13 t/ha-t az egy évvel korábbi 2,59 t/ha-hoz képest, ami 59%-kal több.
Az orosz búza ára a legutóbbi piaci adatok szerint 226–228 dollárra esett tonnánként FOB-paritáson, vagyis hajóra rakva fekete-tengeri kikötőben. Ez egyetlen hét alatt 5–7 dolláros csökkenést jelentett, és az orosz áru ezzel a világpiac egyik legversenyképesebb ajánlatává vált. Az ukrán búza jellemzően 227–231 dollár között mozog, tehát a két nagy exportőr egymással is erős árversenyben van.
Ez közvetlen nyomást helyez a magyar búzára is. A magyar termény ára természetesen nem azonos a kikötői orosz jegyzésekkel, hiszen a fuvarköltség, a belső logisztika, a minőség és az árfolyam is számít. A piaci irány azonban egyértelmű: ha az orosz és ukrán búza olcsón és nagy mennyiségben elérhető a mediterrán, közel-keleti és észak-afrikai vevők számára, akkor a magyar exportőrök mozgástere is szűkülhet.
A párizsi tőzsdén, a MATIF-on a szeptemberi búzakontraktus legutóbb 201,5–202 euró tonnánkénti szint körül mozgott. A jegyzést a Fekete-tenger medencéjében tapasztalt jó terméskilátások, a francia aratás előrehaladása és az erős euró egyaránt fékezte. Az euró erősödése külön hátrány lehet az uniós exportőröknek, mert dollárban drágábbá teszi az európai búzát a nemzetközi tendereken.
Törökország döntése is kockázatot jelent
A régiós búzapiac számára fontos figyelmeztetés Törökország új importszabályozása is. Ankara augusztus 5-től szigorúbb növényegészségügyi előírásokat vezet be a búzabehozatalnál: négy, búza kőüszöggel kapcsolatos gombafaj esetében gyakorlatilag zéró toleranciát alkalmazna. Egyetlen kimutatott spóra is elég lehet ahhoz, hogy egy teljes szállítmányt visszautasítsanak.
Törökország a fekete-tengeri búza egyik kulcsfontosságú felvevőpiaca, ezért a szigorítás nemcsak az ukrán és orosz, hanem közvetetten a román és magyar exportőrök számára is fontos. A kereskedők óvatosabbá válhatnak, a minőségi ellenőrzések, tisztítási költségek és logisztikai kockázatok pedig növekedhetnek. A török importigény ráadásul eleve mérséklődhet: az USDA előrejelzése szerint az ország búzatermése 2026/2027-ben 22,5 millió tonna lehet, miközben importja éves alapon várhatóan egymillió tonnával, 5,5 millió tonnára csökken.
Mitől emelkedhetne mégis a búza ára?
A jelenlegi kínálati nyomás ellenére több tényező képes lenne fordulatot hozni. Az egyik a terméskiesés. A fekete-tengeri térségben a mostani kedvező összkép még gyorsan változhat, ha a hőség, az aszály, a viharok vagy a betakarítási problémák rontják az eredményeket. Ukrajnában például a nyugati régiókban már felmerült, hogy az őszi búza hozama 15–20 százalékkal is elmaradhat a várakozásoktól.
Szintén felhajthatja az árakat, ha a nagy importőrök aktívabban jelennek meg a piacon. Szaúd-Arábia a napokban 655 ezer tonna búzára írt ki tendert, Jordánia pedig 120 ezer tonna étkezési búzát keresett. Az ilyen beszerzések átmenetileg javíthatják az exportőrök alkuerejét, de önmagukban várhatóan nem fordítják meg a bőséges fekete-tengeri régiós kínálat által meghatározott piaci trendet.
A geopolitikai és szállítási kockázatok szintén fontosak maradnak. Egy fekete-tengeri kikötői fennakadás, exportkorlátozás, háborús eszkaláció vagy a tengeri fuvarozás drágulása gyorsan megemelheti a búzaárakat. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben a piac inkább a zavartalan exporttal és a nagy volumenű régiós kínálattal számol.
Mire számíthatnak a magyar gazdák?
A rövid távú kép egyelőre nem kedvez annak, hogy az aratás közepén látványosan megugorjon a búza felvásárlási ára. A nagy orosz és ukrán kínálat, a francia betakarítás, valamint az európai export versenyképességét rontó erős euró mind lefelé mozgatják az árakat.
A magyar piacon ezért különösen felértékelődhet a minőség. A jó fehérjetartalmú, megfelelő sütőipari paraméterekkel rendelkező étkezési búza kisebb árprémiumot tartogathat, szemben a gyengébb minőségű vagy takarmánycélú tételekkel. Ugyancsak fontos lehet a tárolási kapacitás: azok a termelők, akik nem kényszerülnek azonnali értékesítésre, kivárhatják az őszi exporttenderek, az időjárási fordulatok vagy a fekete-tengeri kínálat változásának hatását.