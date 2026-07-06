Nem a magyar aratás dönti el a búza árát: a Fekete-tenger térsége mozgatja a piacot - és ez most nem jó hír a magyar gazdáknak

A búza ára jelenleg nemcsak a magyarországi aratás eredményétől függ, hanem attól is, hogy mennyi gabona jelenik meg egyszerre a fekete-tengeri exportpiacon. A friss piaci jelzések alapján rövid távon inkább lefelé mutató kockázatok látszanak: Oroszország rendkívül olcsó búzával versenyez, Ukrajna gyorsítja a kiszállításokat, miközben a vártnál kedvezőbb regionális terméskilátások is a búza bőséges kínálatát vetítik előre.

Egy kombájn dolgozik az egyik mezőgazdasági vállalkozás földjén az odesszai régióban. Az oosz és ukrán termés a magyar búza árát is befolyásolja Fotó: NurPhoto via AFP

A búza világpiaci ára júniusban 4,4 százalékkal csökkent, elsősorban az aratás gyors előrehaladása és a fekete-tengeri térség kedvező kínálati kilátásai miatt. A FAO gabonaárindexe egy hónap alatt 3,5 százalékkal esett, bár továbbra is valamivel magasabb maradt az egy évvel korábbi szintnél. A piacot a jó termésvárakozások mellett az erősödő dollár és az olcsóbb energia is lefelé húzta.

Magyarország számára különösen fontos fejlemény, hogy a hazai exportőrök ugyanazon a régiós piacon próbálnak vevőt találni, mint az orosz, ukrán és román szállítók. A fekete-tengeri térségben most a kínálat növekedése a meghatározó: a betakarítás felgyorsult Oroszországban, Ukrajnában és Franciaországban is, ezért a vevőknek nincs okuk kapkodni.

A legfrisebb adatok szerint, Ukrajnában a korai gabonafélék átlagos terméshozama a betakarítás kezdetén jelentősen meghaladja a tavalyi adatokat. Július 3-án 4,07 t/ha volt, ami 56%-kal több, mint 2025 azonos időpontjában (2,61 t/ha). Ezt a Gazdasági Minisztérium adatai is bizonyítják. A búza mutatja a legnagyobb növekedést. Átlagos terméshozama elérte a 4,13 t/ha-t az egy évvel korábbi 2,59 t/ha-hoz képest, ami 59%-kal több.

Az orosz búza ára a legutóbbi piaci adatok szerint 226–228 dollárra esett tonnánként FOB-paritáson, vagyis hajóra rakva fekete-tengeri kikötőben. Ez egyetlen hét alatt 5–7 dolláros csökkenést jelentett, és az orosz áru ezzel a világpiac egyik legversenyképesebb ajánlatává vált. Az ukrán búza jellemzően 227–231 dollár között mozog, tehát a két nagy exportőr egymással is erős árversenyben van.

Ez közvetlen nyomást helyez a magyar búzára is. A magyar termény ára természetesen nem azonos a kikötői orosz jegyzésekkel, hiszen a fuvarköltség, a belső logisztika, a minőség és az árfolyam is számít. A piaci irány azonban egyértelmű: ha az orosz és ukrán búza olcsón és nagy mennyiségben elérhető a mediterrán, közel-keleti és észak-afrikai vevők számára, akkor a magyar exportőrök mozgástere is szűkülhet.