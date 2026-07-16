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BYD
Szijjártó Péter
Magyar Péter

Botrány robbant a kormányinfón: Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt - "Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul"

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Durván beleszállt a szegeden is gyárat építő BYD egyik globális vezetőjének frissen kinevezett Szijjártó Péterbe a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón csütörtökön. A kormányfő szavai arra engednek következtetni, hogy akár abban is megakadályozhatják a volt külügyért, hogy betöltse topmenedzseri pozícióját a kínai óriásvállalatban.
Németh Tamás
2026.07.16, 16:55
Frissítve: 2026.07.16, 17:08

Újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter azt mondta, tudomása szerint mintegy 300 milliárd forint állami támogatást kapott a kínai BYD az államtól az Orbán-kormány regnálása alatt. 

Botrány robbant a kormányinfón: Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt - "Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul"
Botrány robbant a kormányinfón: Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt - "Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul" Fotó: Xinhua via AFP

Az egykori külügyminiszter kinevezése reagálva a kormányfő a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte: kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. Úgy fogalmazott a Telexnek, hogy Szijjártó Péter kinevezése globális vezetővé „túl nyilvános" meghálálása a volt miniszter segítségének, hogy Szegedre érkezett az autógyártó. 

A BYD és Szijjártó Péter kapcsolata az elmúlt években rendkívül szorossá vált. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még 2023 végén, hogy a kínai autógyártó Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát, amelyet 224 tárgyalási forduló előzött meg. Szijjártó időközben lemondott országgyűlési mandátumáról, és a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért, valamint az új üzletágak fejlesztéséért felelős globális vezetőjeként folytatja pályafutását. 

A Telex cikke szerint külügyminisztert az április 12-i magyarországi választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, több ajánlatot is kapott, mielőtt a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői posztjára szóló ajánlatot elfogadta. A döntést hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, Orbán Viktor már hetekkel ezelőtt tájékoztatta, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, állítólag többször is egyeztettek. 

Mellélőttek, de nagyon!

A Tisza Párt és támogatói korábban rendszeresen gúnyolódtak azon, hogy a politikai karrierjük után a kormánytagok nem találnának komoly, piaci alapú vezetői pozíciót nemzetközi óriásvállalatoknál. 

Szijjártó Péter átigazolása a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójához, a BYD-hoz bizonyítja, hogy a topmenedzseri szinten van kereslet a volt kormányzati szereplők nemzetközi kapcsolatrendszerére, lobbitevékenységére. 

Ugyanakkor az élcelődés elcsendesülésével a kritika azonnal átalakult egy másik, súlyosabb politikai vádd, Magyar Péter részéről. Itt már nem arról van szó, hogy nincs a birtokában a kormánytagoknak piacképes tudás, vagy tapasztalat, most ost azzal vádolják a volt minisztert, hogy a BYD-s csúcspozíció valójában „utólagos kifizetés” azért, mert miniszterként több ezer milliárd forint állami támogatást és kedvezményt biztosított a kínai autóipari beruházásoknak.

Magyar Péter külföldi érdekeket sejt a háttérben, a fideszes szavazónak üzent

„Szijjártó Péter, a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amely cégnek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a “munkáért” nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója" – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán szerdán.  – Így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán a megbukott Orbán-kormány egykori külügyminisztere.

Államtitkári szinten is ment az élcelődés a volt külügyminiszter új munkáját illetően. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szintén a Facebookon gratulált Szijjártónak, ugyanakkor „mi továbbra is folytatjuk az átvilágításokat a Külügyminisztériumban: minden szerződést, minden döntést, minden elköltött adóforintot megvizsgálunk. Köztük azt is, hogy tudott a volt külügyminiszter néhány év alatt közel 5 milliárd forintot magángépek bérlésére elkölteni". – Bár a parlamenti mandátumról le lehet mondani, a felelősségről nem, összegezte Velkey György László.

A BYD ma a világ egyik legmeghatározóbb, legbefolyásosabb autógyártó vállalata, amely alapjaiban formálja át a globális járműipart. A kínai vállalat néhány év alatt vált helyi akkumulátorgyártóból az elektromos mobilitás első számú globális mozgatórugójává.

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