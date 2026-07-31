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Duna-Dráva Cement Kft
energia

Bejelentést tett Magyarország legnagyobb cementgyára az áramhiány miatt: ez a válasz Magyar Péternek – azonnal átszervezte a termelését

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A Duna-Dráva Cement Kft. is csatlakozott az áramhálózat tehermentesítését célzó intézkedésekhez a rendkívüli időjárás miatt kialakult villamosenergia-ellátási nehézségekben. A vállalat ennek érdekében átszervezte egyes termelési folyamatait, aminek köszönhetően a rendszer szempontjából legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban csaknem 60 százalékkal mérsékelte villamosenergia-felhasználását. Az ország legnagyobb cementgyára ugyanakkor működését nem függeszti fel.
VG
2026.07.31, 15:54
Frissítve: 2026.07.31, 16:11

A Duna-Dráva Cement Kft. Facebookon megjelent közlése szerint a rendkívüli energiaellátási krízishelyzetben korlátozzák áramfelhasználásukat a leginkább kritikus időszakban. A cég tájékoztatása szerint az intézkedések végrehajtása mellett is folyamatosan biztosítják a biztonságos működést, a munkavállalók védelmét, valamint partnereik magas színvonalú kiszolgálását.

cementgyár, DDC
A Duna-Dráva Cement Kft. bejelentette, hogy átszervezi működését a kialakult energiakrízisben
Fotó: Bartha Attila / DDC/ Facebook

Nem áll, de átszervezi működését a cementgyár

A Duna-Dráva Cement hangsúlyozta: álláspontja szerint a rendkívüli helyzetek kezelésében a felelős vállalati működés és a piaci szereplők együttműködése egyaránt fontos szerepet játszik. A cég által megjelölt napon belüli időszak az energiafelhasználás korlátozására nagyjából fedi azokat az órákat, melyekre tekintettel Magyar Péter kormánya a felhasználás önkorlátozását kérte.

Mint a drámai víz- és energiahelyzet kapcsán megírtuk, Magyarországon a kormány arra kérte mind a gazdasági szereplőket, mind a lakosságot, hogy mérsékeljék fogyasztásukat, mind a villamos energia, mind a vízfelhasználás terén, nyitva hagyva a közvetlen kormányzati beavatkozás lehetőségét például a gyárak termelésének visszafogásában. 

Ahogy megírtuk, az ország nagy fogyasztóinak számító gyárai közül a Samsung SDI pénteken reggel tett bejelentést a felhasználásuk visszafogására vonatkozóan. Az akkumulátorgyárak mellett a cementipar lehet a másik olyan terület, melyen a szereplők önkorlátozásra lenne szükség, illetőleg elképzelhető direkt kormányzati beavatkozás a gyárak és üzemek víz- és energiafelhasználásának visszafogásában a stabil ellátás megőrzése érdekében. Mint összeállításunkban bemutattuk, ugyan a cementipar foglalkoztatási súlya alacsony, azonban ellátási jelentősége annál nagyobb: 

néhány üzem leállása az egész magyar építőanyag-piacra hatással lenne.

Magyarországon három integrált cementgyárban összpontosul a termelés:

  • a Duna–Dráva Cement váci és beremendi gyára nagyjából 550 embert foglalkoztat, konszolidált árbevétele 2024-ben pedig meghaladta a 65 milliárd forintot.
  • a Holcim királyegyházi gyára és bükkösdi kőbányája pedig körülbelül 140 embernek ad munkát.

Amennyiben csupán átütemezésre kerül sor, az talán nem okozna ellátási nehézségeket, de egy hosszabb leállásnak akár jelentős árfelhajtó hatása is lehet.

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