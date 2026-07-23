Dermesztő: épp szabadul magyar gyáraitól is a német autóipari multi, az egyikben máris sztrájk jöhet – „További bérkövetelések teljesítésére jelenleg nincs lehetőségünk”

Alighanem nem csak a bérkérdések összegszerű vonatkozásainál, hanem az egyeztetési folyamat lépéseinek megítélésénél sincs egyetértés a munkáltatói oldal és az SzGSzA között a szegedi ContiTech-nél, legalábbis – mint a Világgazdaság oldalán megjelent cikkben megírtuk – erre utal a munkavállalói oldal képviselete által összeállított idővonal az elmúlt hónapok fejleményeiről. A vállalat Világgazdaságnak adott nyilatkozatából ugyanakkor az derül ki: bármi és bárhogyan történt az elmúlt hónapokban, részükről 2026-ra megvannak a bérintézkedésekkel. Némi leegyszerűsítéssel megfogalmazva: többet a sztrájkbizottság felállítása, s ezáltal a munkabeszüntetés esehetősége miatt sem kívánnak fizetni.

A szegedi ContiTech gyárban sztrájkkészültség van (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Eladják a ContiTech-üzletágat, a németeknél leépítés is lesz

Nem könnyű most német autóipari multinak lenni: az egész európai autóipart és -piacot fojtogatja a kínai Nagy Sárkány, de beágyazottsága és termelési volumene alapján különösen a német vállalatok vannak bajban, melyek leépítésekkel és más, általában átszervezésnek hívott költségcsökkentési megoldásokkal reagálnak a valóban kemény kihívásra. A hannoveri székhelyű Continental AG is valami hasonlót művel éppen: miként júllius elején megírtuk, a végső szakaszába érkezett ipari üzletágának, a ContiTechnek az értékesítésében, a divíziót Lone Star Funds befektetési alap veszi meg. Az ügyletet a konszern július 4-én kiadott közleményében megerősítette. Az ügylet lezárásával a német vállalat befejezheti szervezeti átalakulását, és a jövőben a gumiabroncs-üzletágra koncentrálhat.

Ez pedig a ContiTech-ágazat magyarországi gyárai révén (nyíregyházai, makói és váci, szegedi bázisokról beszélünk) révén a magyarországi dolgozókat is elvenen érintheti. A ContiTech ipari gumitermékeket és műszaki polimereket gyárt, de termékei számos egyéb ágazatba is eljutnak az autóipar mellett.

A magyarországi gyárakban, három bejegyzett cégnél kb. 2200 ember dolgozik összesen.

A német cég nemrég 3 000 munkahelyet érintő leépítésről beszélt, ennek több mint fele a németországi dolgozókat érinti, de azt nem tudni, a leépítési hullám Magyarországra is elér-e.