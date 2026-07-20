Itt a dupla családi pótlék: csakhogy nem ezt ígérte Magyar Péter

A megszokott havi folyósítási rendtől az adott évben augusztusban térnek el, az előrehozott kifizetés ugyanakkor már évek óta bevett gyakorlat. A júliusra járó családi pótlékot augusztus 4-én, kedden írhatják jóvá a jogosultak bankszámláján, majd még ugyanebben a hónapban újabb összeg érkezik – derült ki a Magyar Államkincstár tájékoztatójából.

A rendszert korábban politikai támadások érték amiatt, hogy szeptemberben már nem érkezett újabb családi pótlék / Fotó: GaudiLab

Az augusztusra járó ellátás várható banki jóváírását augusztus 24-re, hétfőre ütemezte a kincstár. A pénz így még a szeptemberi tanévkezdés előtt megérkezhet, amikor

a tanszerek,

az iskolatáskák,

a ruházat,

a cipők

és más szükséges felszerelések beszerzése egyszerre terhelheti meg a háztartások költségvetését.

Az előrehozott folyósítás ugyanakkor azt jelenti, hogy szeptemberben már nem érkezik újabb összeg.

A szeptemberre járó ellátást várhatóan október 2-án, pénteken írják jóvá, vagyis az augusztus végi kifizetés után több mint egy hónapot kell várni a következő utalásra.

A Tisza-kormány is megtartotta a korábbi rendszert

Az augusztusi dupla és a szeptemberi kimaradó utalás nem új gyakorlat. A Fidesz-kormány idején is előrehozták az iskolakezdés miatt a következő hónap elején esedékes családtámogatások folyósítását.

A rendszert korábban politikai támadások érték amiatt, hogy szeptemberben már nem érkezett újabb családi pótlék.

Az MSZP 2017-ben azzal vádolta a Fidesz-kormányt, hogy félrevezette a családokat a „dupla családi pótlékkal”, mert valójában csak néhány nappal korábban fizette ki a szeptemberben esedékes összeget. A 2026-os kincstári naptárból azonban az látszik, hogy a kormányváltás után sem változott meg az ütemezés:

a Tisza-kormány alatt is augusztus végén kapják meg előre a családok a következő esedékes összeget.

Nem pluszjuttatásról van tehát szó, hanem a rendes ellátás korábbi folyósításáról.

Ez még nem a Magyar Péter által emlegetett dupla családi pótlék

Magyar Péter korábban a családi pótlék megduplázásáról is beszélt, az emelés azonban egyelőre nem valósult meg. A kormányfő szerint a juttatás növelése továbbra is cél.

Az augusztusi két utalást ezért nem szabad összekeverni a megígért emeléssel.

A családok előbb a júliusra járó összeget, majd az augusztusi ellátást kapják meg, utóbbit a megszokottnál korábban. Az egy hónapra járó családi pótlék összege ettől nem emelkedik a kétszeresére.