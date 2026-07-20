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családtámogatás
Magyar Államkincstár
családi pótlék

Itt a dupla családi pótlék: csakhogy nem ezt ígérte Magyar Péter

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Augusztusban kétszer is pénz érkezik a családokhoz, ami komoly segítséget jelenthet az iskolakezdés kiadásai előtt. Dupla családi pótlékról azonban nincs szó, ráadásul szeptemberben teljesen kimarad az utalás.
VG
2026.07.20, 16:26
Frissítve: 2026.07.20, 16:30

A megszokott havi folyósítási rendtől az adott évben augusztusban térnek el, az előrehozott kifizetés ugyanakkor már évek óta bevett gyakorlat. A júliusra járó családi pótlékot augusztus 4-én, kedden írhatják jóvá a jogosultak bankszámláján, majd még ugyanebben a hónapban újabb összeg érkezik – derült ki a Magyar Államkincstár tájékoztatójából.

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A rendszert korábban politikai támadások érték amiatt, hogy szeptemberben már nem érkezett újabb családi pótlék / Fotó: GaudiLab

Az augusztusra járó ellátás várható banki jóváírását augusztus 24-re, hétfőre ütemezte a kincstár. A pénz így még a szeptemberi tanévkezdés előtt megérkezhet, amikor

  • a tanszerek,
  • az iskolatáskák,
  • a ruházat,
  • a cipők

és más szükséges felszerelések beszerzése egyszerre terhelheti meg a háztartások költségvetését.

Az előrehozott folyósítás ugyanakkor azt jelenti, hogy szeptemberben már nem érkezik újabb összeg.

A szeptemberre járó ellátást várhatóan október 2-án, pénteken írják jóvá, vagyis az augusztus végi kifizetés után több mint egy hónapot kell várni a következő utalásra.

A Tisza-kormány is megtartotta a korábbi rendszert

Az augusztusi dupla és a szeptemberi kimaradó utalás nem új gyakorlat. A Fidesz-kormány idején is előrehozták az iskolakezdés miatt a következő hónap elején esedékes családtámogatások folyósítását.

A rendszert korábban politikai támadások érték amiatt, hogy szeptemberben már nem érkezett újabb családi pótlék.

Az MSZP 2017-ben azzal vádolta a Fidesz-kormányt, hogy félrevezette a családokat a „dupla családi pótlékkal”, mert valójában csak néhány nappal korábban fizette ki a szeptemberben esedékes összeget. A 2026-os kincstári naptárból azonban az látszik, hogy a kormányváltás után sem változott meg az ütemezés:

a Tisza-kormány alatt is augusztus végén kapják meg előre a családok a következő esedékes összeget.

Nem pluszjuttatásról van tehát szó, hanem a rendes ellátás korábbi folyósításáról.

Ez még nem a Magyar Péter által emlegetett dupla családi pótlék

Magyar Péter korábban a családi pótlék megduplázásáról is beszélt, az emelés azonban egyelőre nem valósult meg. A kormányfő szerint a juttatás növelése továbbra is cél.

Az augusztusi két utalást ezért nem szabad összekeverni a megígért emeléssel.

A családok előbb a júliusra járó összeget, majd az augusztusi ellátást kapják meg, utóbbit a megszokottnál korábban. Az egy hónapra járó családi pótlék összege ettől nem emelkedik a kétszeresére.

Több ellátást is érint a változás

A közzétett menetrend a családi pótlék mellett a gyermekgondozást segítő ellátásra, vagyis a GYES-re, a gyermeknevelési támogatásra, a fogyatékossági támogatásra, valamint a vakok személyi járadékára is vonatkozik.

A kincstár felhívta a figyelmet arra, hogy a megadott banki jóváírási időpontok tájékoztató jellegűek. Akik postai úton kapják meg az ellátást, várhatóan a feltüntetett dátumot követő kettő–négy munkanapon belül számíthatnak a kézbesítésre.

Ötvenezer forintos iskolakezdési támogatás is érkezik

A családi pótlék mellett az új iskolakezdési támogatás első részlete is megérkezik augusztusban: a Magyar Államkincstár legkésőbb augusztus 24-ig gyermekenként ötvenezer forintot utal a jogosult szülőknek és nevelőknek. Az összesen százezer forintos juttatás második felét novemberben, utalvány vagy kártya formájában folyósítják.

A kormány számításai szerint mintegy négyszázezer gyermek részesülhet a támogatásban, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, az egyedülálló szülővel, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők, valamint az árvaellátásban részesülők. A jogosultságot a meglévő állami nyilvántartások alapján állapítják meg, ezért főszabály szerint külön igénylésre nincs szükség.

Itt vannak az iskolakezdési támogatás részletei: kiderült, hogy kik jogosultak a 100 ezer forintra – részletekben érkezik, utalvány is lesz

Több százezer gyermek részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban a 2026/27-es tanév előtt – ezt a TISZA-kormány vezetője, Magyar Péter miniszterelnök jelentette be július 1-jén azzal, hogy a támogatással kapcsolatos részleteket másnap, azaz július 2-án hozta nyilvánosságra a kormány. Magyar Péter már az idei országgyűlési választás előtt jelezte, hogy a családtámogatások bővítésének részeként a nehéz helyzetben lévő családok iskolakezdési támogatáshoz juthatnak. Most kiderült: a támogatást két részletben biztosítja a kormány.

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