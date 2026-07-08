Kiberrendőrök kezdték el felhívni a magyarokat, hogy a pénzügyeikről érdeklődjenek: ez durva átverés, senki ne dőljön be – így lehet leleplezni őket

Magát rendőrnek kiadó személy vagy személyek próbálnak telefonon elkövetett csalási kísérlet segítségével érzékeny pénzügyi információkhoz jutni. A Világgazdaság információi szerint a mai napon különösen nagy számban próbálkoztak bűnözők ezzel a módszerrel.

Csalási kísérlet: tömegesen próbálkoznak a csalók a magyaroknál magukat a BRFK munkatársának kiadva (illusztáció)

Fotó: junpinzon

Ez a csalási kísérlet lényege

Lapunk információi szerint a családi kísérlet formailag beleillik az adathalászatok sorába, amikor az elkövetők szenzitív pénzügyi adatokat próbálnak megszerezni gyanútlan áldozataiktól. A telefonos illetve kibertérben elkövetett csalások veszélyeire nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, a mostani esetek pedig azért is figyelmet érdemelnek, mert

az elkövetők magukat a BRFK munkatársainak adják ki;

név szerint keresik áldozatukat annak mobilkészülékén;

s egyes internetes oldalak tanulsága szerint a mai napon tömegesen követték, illetve követik el ezt a családi kísérletet.

A csalási kísérlet forgatókönyve nagyjából ez:

A csaló hívószámkijelzéssel tárcsázza az áldozatot, amikor az felveszi a telefont, név szerint szólítja meg, és megkérdezi, alkalmas időpontban telefonál-e. Miután a hívott azonosította magát, bemutatkozik, magát kiberbűnözés elleni rendőrként szonosítva, és a nagyobb meggyőzőerő érdekében még egy – vélhetően fiktív – jelvényszámot is beolvas a hívottnak. Ezekkel a lépéseivel bizalmat próbál ébreszteni maga iránt. Majd előadta, hogy megkeresésének tárgya, hogy az áldozat számlájáról nagy összegű gyanús tranzakció indult, és feltételezhető, hogy az áldozat csalás vagy pénzmosási kísérlet áldozata lett.

Lapunk munkatársánál is próbálkoztak a csalók, tapasztalata és megítélése alapján, ha a telefonáló idáig eljut a történetben, feltételezhető, hogy a valótlan történet ezen a ponton szétválik több különböző tartalmi koncepcióra, bár a tartalmi elemek variálása mellett a forma feltehetően azonos marad.

Ezen a ponton ugyanis a csaló azt állítja, hogy az áldozat számlájáról gyanús tranzakció indult, amit a bank kibervédelmi megoldásai blokkoltak. Pénzintézetként leggyakrabban a Revolut és az MBH Bank neve hangozhat el, legalábbis erre utal az, hogy a hívó számok ellenőrzésére szolgáló keresőoldalakon a hozzászólók többsége szerint erre hivatkoztak a csalók. Az álrendőr arról érdeklődik, hogy az áldozat észlelte-e a tranzakciót, és a hitelesség növelése érdekében még kitalált adatokat is rendelhet hozzá. Lapunk munkatársának például azt állította, hogy a Revolut számlájáról először 250, majd 300 ezer forint utalás indult volna „Nagy Ádám” OTP-s számlájára, akit pénzmosás miatt keres a rendőrség – tehát tulajdonképpen azt állítja, hogy egy keresett személy próbált visszaélést elkövetni számlánkkal.