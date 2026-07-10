Durva hír jelent meg Csányi Sándor egyik legnagyobb magyarországi cégéről: rögtön tisztázó nyilatkozatot adtak ki – a dolgozók nagyon mást mondtak

A portál több, egymástól független forrásra hivatkozva azt írja, hogy a munkavállalókat egy rendkívüli értekezleten tájékoztatták a létszámcsökkentési tervekről. A portál értesülései szerint a leépítés két ütemben valósulhat meg: az első elbocsátások augusztusban történhetnek meg, a folyamat második szakasza pedig várhatóan 2027 januárjában következhet. A hírekre reagálva a KITE Zrt. közölte: társaságánál sem korábban, sem jelenleg nincs folyamatban csoportos létszámcsökkentés, és ilyen intézkedést a jövőben sem kívánnak végrehajtani. A vállalat ennek megfelelően azt is hangsúlyozta, hogy nem terheli kormányhivatali bejelentési kötelezettség.

A Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó KITE agrárvállalatnál közlésük szerint nem volt csoportos létszámcsökkentés

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A vállalat szerint nem volt csoportos létszámcsökkentés

A lap arról számolt be, hogy értesülései, illetve dolgozói forrásai szerint Hajdú-Bihar vármegyében mintegy 10 százalékos, a többi telephelyen pedig akár 15 százalékos létszámcsökkentésre készülhet a mezőgazdasági vállalat.

A cég válasza szerint működése ugyanakkor továbbra is stabil, tevékenységét a megszokott üzletmenet szerint folytatja.

Társaságunknál nem volt, most sincs folyamatban csoportos létszámcsökkentés, és ilyen jellegű intézkedést cégünk a jövőben sem kíván megvalósítani. Ennek megfelelően társaságunkat kormányhivatali bejelentési kötelezettség sem terheli

– áll a KITE Marketing és Kommunikációs Főosztályának válaszban, melyet a HAON-nak küldött.

Egyértelműek a munkajogi szabályok a csoporos létszámleépítésről

A magyar munkajogi szabályok pontosan meghatározzák, mikor minősül egy elbocsátási hullám csoportos létszámcsökkentésnek.

A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltatónak akkor kell bejelentést tennie az illetékes kormányhivatal felé, ha 30 napon belül, működésével összefüggő okból a törvényben meghatározott létszámot meghaladó számú munkavállaló munkaviszonyát szünteti meg.

A küszöbérték a telephely dolgozói létszámától függ: 20–100 fő között legalább 10 munkavállaló, 100 és 300 fő között az állomány 10 százaléka, 300 fő felett pedig legalább 30 munkavállaló elbocsátása esetén beszélhetünk csoportos létszámcsökkentésről.

A 2025-ös év a KITE cégcsoport tagjai számára felemás eredményeket hozott. A csoport zászlóshajója, a KITE Zrt. az előző évhez képest 1,3 milliárd forinttal gyengébben zárta a 2025-as üzleti évet, bár még így is nyereséges volt. A cégcsoport többi tagjai változatosabb eredményeket produkáltak, de az év végi adózott eredmények jellemzően magasabbak voltak a 2024-es beszámolóban szereplő adatoknál. Tavaly a KITE Zrt.-nél jelentősen növekedett a belföldi értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest. Amíg 2024-ben 335,79 milliárd forintot értek el, ez a tavalyi évre 374,34 milliárd forintra nőtt. A külföldre történő értékesítés ezzel szemben csökkent: a 2024-es 79,67 milliárd forintot után tavaly csak 72,67 milliárd forintot tett ki - áll az Agrárszektor oldalán a napokban megjelent összesítésben.

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő KITE Zrt. Magyarország egyik legnagyobb agrárvállalata és -integrátora, melynek tulajdonosa és elnöke Csányi Sándor. A vállalat input anyagok (vetőmag, műtrágya) értékesítésével és gépi technológiák forgalmazásával foglalkozik, és Csányi agrárbirodalmának egyik legfőbb profittermelője, amely évente többmilliárdos osztalékot fizet.