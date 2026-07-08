Nagyon figyelni kell a boltokban, ebből háború lehet: akciózzák a külföldi dinnyét, a magyar termelők sürgős segítséget kértek – dömping fenyeget

A nyár egyik legjobban várt pillanata, amikor végre megjelenik a boltokban és a piacokon az igazi magyar dinnye. Ez a héten már meg is történt , de úgy tűnik, még jelentős az import jelenléte is az üzletláncokban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) is csatlakozott a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének ezzel kapcsolatos felhívásához. A termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáras dinnyeakciókat. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne.

NAK: A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A Világgazdaság körképe szerint, jelenleg a Penny 219, az Aldi 249, a Tesco 279, a SPAR/INTERSPAR pedig 299 forintos kilós árral hirdet dinnyét. A pontos származást a vásárlóknak üzletenként érdemes a címkén ellenőrizni, mert ugyanazon láncon belül is változhat.

A NAK közleménye szerint, a jelenlegi piaci helyzet és a termésmennyiség nem indokolja a drasztikus árcsökkentést. A dinnye betakarítási időszak a megszokottnál hosszabb időre oszlik el, biztosítva a piac folyamatos ellátását. Nem alakultak ki olyan hirtelen, kezelhetetlenül nagy kínálati csúcsok, amelyek a piac túltelítettségét okoznák. A kereslet és a kínálat egyensúlyban van, piaci alapon nem indokolt az árak mesterséges letörése.

A magyar dinnye előnybe részesítését kérik

Emellett a dinnyetermelők egyesülete kéri a kereskedőket, hogy szorítsák háttérbe az import görögdinnye beszerzését, forgalmazását, és részesítsék előnyben a magyar dinnyét. A hazai földeken termett, kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket. A magyar vásárlók és a hazai gazdaság érdeke is azt kívánja, hogy a pultokon kizárólag hazai termék legyen.

A magyar dinnyetermelők elkötelezettek amellett, hogy a legkiválóbb minőségű gyümölccsel lássák el a lakosságot. A termelők bíznak abban, hogy az áruházláncok partnereink lesznek a hazai értékek védelmében, és a méltányos árképzéssel, valamint az import kiszorításával támogatják a magyar gazdák munkáját.