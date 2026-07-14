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Penny Market
magyar dinnyetermelő
FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
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Meghátráltak az üzletláncok: sikeresnek tűnik a dinnyetermesztők fellépése, egyelőre elmarad a tiltakozó akció

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Elmarad a dinnyetermelők július 15-re meghirdetett tiltakozása, miután az áruházláncokkal folytatott egyeztetéseken esély nyílt az árvita tárgyalásos rendezésére. A termelői szervezetek ugyanakkor csak ideiglenesen függesztették fel demonstratív akcióikat. Az érdekvédők korábban a dinnye ingyen osztogatását tervezték az egyik üzletlánc előtt.
Dénes Zoltán
2026.07.14, 14:17

Elmarad a magyar dinnyetermelők július 15-re, Alsónémedibe meghirdetett tiltakozó akciója és az ingyenes dinnyeosztás. A termelői szervezetek az elmúlt napok egyeztetései után esélyt látnak arra, hogy tárgyalásos úton rendezzék az áruházláncok akciós árazása miatt kialakult konfliktust. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete közös közleményben jelentette be, hogy elmarad a tiltakozó megmozdulás és a dinnye ingyenes osztogatása. A szervezetek egyúttal valamennyi demonstratív akciójukat határozatlan időre felfüggesztették.

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Tűzszünetet jelentettek be a dinnye fronton. A termelők tárgyalnak az üzletláncokkal, felfüggesztették a tüntetésüket Fotó: Havrán Zoltán

A döntést azzal indokolták, hogy az előző két nap egyeztetései alapján jó esély mutatkozik a dinnye forgalmazása körül kialakult piaci problémák tárgyalásos rendezésére. A szakmai szervezetek szerint jelenleg az együttműködést erősítő megállapodás szolgálhatja leginkább a termelők, a kereskedők és a fogyasztók érdekeit.

A demonstrációt eredetileg az Alsónémediben található Penny-logisztikai központ közelébe hirdették meg. A termelők ingyenes dinnyeosztással kívánták felhívni a figyelmet arra, hogy álláspontjuk szerint egyes áruházláncok indokolatlanul alacsony akciós árakat alkalmaznak, amelyek veszélyeztethetik a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét.

Dinnye: A Tesco és a Penny akciós ára váltotta ki a tiltakozást

A konfliktust az robbantotta ki, hogy a 

  • Penny Market 155, 
  • a Tesco pedig 159 forintos 

kilogrammonkénti bruttó fogyasztói áron hirdette meg a görögdinnyét. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete ezeket az árakat dömpingjellegűnek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen mértékű akciózás tovább ronthatja a termelők alkupozícióját.

A termelők már korábban is arra kérték a kiskereskedelmi láncokat, hogy a hazai szezon felfutásakor ne csökkentsék drasztikusan a dinnye fogyasztói árát, és a kínálatukban részesítsék előnyben a magyar termést az importáruval szemben. A felhíváshoz a FruitVeB és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott.

A gazdálkodók szerint a dinnye vevőcsalogató termékként történő, rendkívül alacsony árazása az egész termékpályára nyomást gyakorolhat. Bár az olcsó akció rövid távon kedvező a vásárlóknak, közvetve lefelé szoríthatja a felvásárlási árakat, miközben a termelők költségei – köztük az öntözés, a munkaerő, a növényvédelem és a szállítás kiadásai – továbbra is magasak.

Kapott még egy esélyt a párbeszéd

A demonstráció lemondása nem jelenti azt, hogy a termelői szervezetek lezártnak tekintik az árvitát. A FruitVeB és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete közölte: mindaddig tartózkodnak a tiltakozó megmozdulásoktól, amíg a termelői érdekek érvényesítése és a piaci szereplők szempontjainak összehangolása tárgyalásos úton is lehetséges.

A következő napok egyeztetéseinek egyik legfontosabb kérdése várhatóan az lehet, hogy sikerül-e olyan kereskedelmi gyakorlatot kialakítani, amely egyszerre teszi elérhetővé a magyar dinnyét a fogyasztók számára, és biztosít elfogadható jövedelmet a termelőknek.

Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, a görögdinnye termőterülete az idén megközelíti a 3480 hektárt. A szabadföldi magyar termés július elején kezdett megjelenni a piacon, a szezon érdemi felfutása pedig éppen ezekben a hetekben zajlik.

A termelők számára ezért különösen fontos, hogy a szezon elején kialakuló fogyasztói és felvásárlási árak ne induljanak el olyan szintről, amely mellett a termesztés hosszabb távon veszteségessé válhat.

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