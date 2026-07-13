Rászáll a hatóság a dinnyeárusokra, az import eredetét is vizsgálják: ha jót akarunk magunknak, nem elég megkopogtatni

Országos ellenőrzést végeznek a görögdinnye teljes kereskedelmi láncában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok. Közleményében a hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a dinnye hangjára, színére vagy külső állapotára érdemes figyelni a vásárláskor: az áru mellett feltüntetett származási ország legalább ilyen fontos.

Az országos ellenörzés során kiemelten figyelik a dinnye valós származási helyének helyes feltüntetését Fotó: Bozsó Katalin

Az NKFH közleménye szerint a vizsgálatok a nagybani piacokra, a kiskereskedelmi üzletekre, az ideiglenes elárusítóhelyekre és az út menti árusokra egyaránt kiterjednek. Az ellenőrök a hazai és az importtermékek származását, jelölését, minőségét és nyomon követhetőségét is vizsgálják.

Az akció időzítése piaci szempontból sem mellékes. A szabadföldi magyar görögdinnye július elején jelent meg nagyobb mennyiségben, és július 5–10. között már országszerte bekerült az áruházláncok kínálatába. Magyarországon idén mintegy 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét, ami 3–4 százalékos területcsökkenést jelent, miközben a várható termés elérheti a 160 ezer tonnát. A termesztésből mintegy 1500 család él.

Főként a dinnye származási helyével csalnak

A hatósági jelenlét szükségességét a tavalyi tapasztalatok is alátámasztják. A szakemberek 2025-ben összesen 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye-tételt vizsgáltak meg.

A feltárt hiányosságok miatt 26 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 19 millió forint értékben. Emellett 308 kilogramm görögdinnyét kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni.

A legtöbb szabálytalanság ugyanakkor nem magának a gyümölcsnek a minőségéhez, hanem a jelölésekhez és a nyomon követhetőség hiányosságaihoz kapcsolódott. Ez különösen érzékeny kérdés a magyar szezon kezdetén, amikor egyes üzletekben egymás mellett jelenhet meg a hazai és a külföldi áru.

Kiemelten figyelik, valóban magyar-e a magyar dinnye

Az idei vizsgálatok során az ellenőrök különös figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének vagy meghamisításának gyanúja. A forgalmazóknak ezért a helyszínen rendelkezniük kell azokkal a dokumentumokkal, amelyek igazolják a termék eredetét.