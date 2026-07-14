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magyar dinnyetermelő
Penny áruház
FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
tiltakozás
üzletlánc
ingyen
mezőgazdaság
dinnye
Tesco

Elfogyott a türelem: ingyen osztják a dinnyét a termelők Magyarországon, nem hallgatott rájuk a Tesco és a Penny – itt vannak az akció részletei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ingyenes dinnyeosztással tiltakoznak a magyar termelők a szerintük indokolatlanul alacsony áruházi akciós árak ellen. A gazdák rámutattak arra, hogy a dinnye 155–159 forintos kilónkénti fogyasztói ára tovább rombolja a termelők jövedelmezőségét, és hosszabb távon a hazai termesztés fennmaradását veszélyezteti.
Dénes Zoltán
2026.07.14, 08:25

A magyar dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérték a dinnyetermelők még a múlt héten, amikor a hazai mézédes termékek elkezdtek jelentősebb mennyiségben megjelenni a piacon. Az együttműködésüket abban kérték, hogy ne csökkentsék drasztikusan és indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben.

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Tiltakozó akciót szerveznek a termelők a dinnye indokolatlan árcsökkentése miatt, az üzletláncok ellem Fotó: Havran Zoltán

A szép szó nem vezetett eredményre. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete most arra hívta fel a figyelmet: annak ellenére, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) is csatlakozott a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének azon felhívásához, hogy partnerséget kérjenek a termelők az áruház láncoktól, a jelenlegi információink szerint ezt a kérést egyes áruházak – Penny Market, és a Tesco – teljesen figyelmen kívül hagyták.

Dinnye dömpingáron 

A hét eleján megjelent következő heti akciós online megjelenésekben a Penny Market 155 Ft/kg-os, a Tesco pedig 159 Ft/kg-os bruttó fogyasztói árakkal, fog megjelenni, és kínálni a görögdinnyét a vásárlóinak. Ez a dömpingár jó vevőcsalógatónak, ám tönkreteszi a gazdákat. Ezt piaci magatartást a Magyar Dinnyetermelők Egyesületünk mélységesen elítéli, és teljes mértékben tiltakozni akar ezen akciós megjelenése, és megvalósulása ellen.

A egyesület arra kérte a dinnyetermelőket, hogy fogjanak össze, hogy a dinnyetermelés, melyet kemény gondos, kitartó munkával végeznek, sokszor a legnehezebb időjárási körülmények között, életben tudjon maradni a jövőben is, és megélhetést tudjon biztosítani a dinnyével foglalkozó kertész társadalomnak.

Ingyenes dinnyeosztással tiltakoznak

Ezért, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, a FruitVeB és a NAK támogatásával, július 15-én szerdán délelőtt „ingyen dinnyeosztogatási” tiltakozó dinnye megmozdulást szervez, melynek helyszíne a Penny Market Logisztikai központjának környéke Alsónémediben. Az eseményre minél több gazdát és támogatót várnak. A most tiltakozó szervezetek már korábban is felhívták az üzletláncok figyelmét arra, hogy a dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne. 

Magyarországon mintegy ezerötszáz család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kilogramm, sárgadinnyéből 1,5 kg. Hazánkban idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. A nagyfóliás után a szabadföldön termesztett hazai görögdinnye július elejétől került kisebb mennyiségben a piacra, és a mostani héttől már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelent.

A fogyasztóvédők is résen vannak

Országos ellenőrzést indít a görögdinnye-forgalmazóknál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH). Az akció, most különösen fontos, mert már megjelent a magyar termés, de az üzletekben továbbra is jelentős mennyiségű, helyenként erősen akciózott importáruval találkozhatnak a vásárlók. A hatóság elárulta az is mire érdemes figyelni dinnyevásárláskor, ha nem akarunk csalódni.

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