Elfogyott a türelem: ingyen osztják a dinnyét a termelők Magyarországon, nem hallgatott rájuk a Tesco és a Penny – itt vannak az akció részletei

A magyar dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérték a dinnyetermelők még a múlt héten, amikor a hazai mézédes termékek elkezdtek jelentősebb mennyiségben megjelenni a piacon. Az együttműködésüket abban kérték, hogy ne csökkentsék drasztikusan és indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben.

Tiltakozó akciót szerveznek a termelők a dinnye indokolatlan árcsökkentése miatt, az üzletláncok ellem Fotó: Havran Zoltán

A szép szó nem vezetett eredményre. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete most arra hívta fel a figyelmet: annak ellenére, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) is csatlakozott a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének azon felhívásához, hogy partnerséget kérjenek a termelők az áruház láncoktól, a jelenlegi információink szerint ezt a kérést egyes áruházak – Penny Market, és a Tesco – teljesen figyelmen kívül hagyták.

Dinnye dömpingáron

A hét eleján megjelent következő heti akciós online megjelenésekben a Penny Market 155 Ft/kg-os, a Tesco pedig 159 Ft/kg-os bruttó fogyasztói árakkal, fog megjelenni, és kínálni a görögdinnyét a vásárlóinak. Ez a dömpingár jó vevőcsalógatónak, ám tönkreteszi a gazdákat. Ezt piaci magatartást a Magyar Dinnyetermelők Egyesületünk mélységesen elítéli, és teljes mértékben tiltakozni akar ezen akciós megjelenése, és megvalósulása ellen.

A egyesület arra kérte a dinnyetermelőket, hogy fogjanak össze, hogy a dinnyetermelés, melyet kemény gondos, kitartó munkával végeznek, sokszor a legnehezebb időjárási körülmények között, életben tudjon maradni a jövőben is, és megélhetést tudjon biztosítani a dinnyével foglalkozó kertész társadalomnak.

Ingyenes dinnyeosztással tiltakoznak

Ezért, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, a FruitVeB és a NAK támogatásával, július 15-én szerdán délelőtt „ingyen dinnyeosztogatási” tiltakozó dinnye megmozdulást szervez, melynek helyszíne a Penny Market Logisztikai központjának környéke Alsónémediben. Az eseményre minél több gazdát és támogatót várnak. A most tiltakozó szervezetek már korábban is felhívták az üzletláncok figyelmét arra, hogy a dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne.