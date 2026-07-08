Deviza
EUR/HUF359,07 +1,18% USD/HUF314,27 +0,97% GBP/HUF421,05 +1,35% CHF/HUF388,95 +1,09% PLN/HUF83,34 +1,03% RON/HUF68,6 +1,17% CZK/HUF14,8 +1,01% EUR/HUF359,07 +1,18% USD/HUF314,27 +0,97% GBP/HUF421,05 +1,35% CHF/HUF388,95 +1,09% PLN/HUF83,34 +1,03% RON/HUF68,6 +1,17% CZK/HUF14,8 +1,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 842,29 -0,6% MTELEKOM2 670 -0,15% MOL3 948 +1,39% OTP45 350 -0,96% RICHTER12 010 -2,2% OPUS375 +0,54% ANY7 240 +0,42% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 870 -2,6% BUMIX9 398,11 +0,11% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR2 990,07 -0,87% BUX140 842,29 -0,6% MTELEKOM2 670 -0,15% MOL3 948 +1,39% OTP45 350 -0,96% RICHTER12 010 -2,2% OPUS375 +0,54% ANY7 240 +0,42% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 870 -2,6% BUMIX9 398,11 +0,11% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR2 990,07 -0,87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
virág
dísznövény
Agrárközgazdasági Intézet
vágott virág

Ritkábban leptük meg egymást virággal és kevesebbet ültettünk az erkélyekre - meg is lett az eredménye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Visszafogott kereslet, magas költségek és erős importverseny nehezíti a magyar dísznövénytermesztők helyzetét. A dísznövény termesztés fő pillére továbbra is a faiskolai ágazat, miközben a vágott virágok és a cserepes növények piacán már látványosabb a megtorpanás.
Dénes Zoltán
2026.07.08, 21:27
Frissítve: 2026.07.08, 21:53

A magyar dísznövénytermesztés 2025-ben stabil, de erősen tagolt képet mutatott: a termelés döntő részét továbbra is a faiskolai ágazat adta, miközben a vágott virágok és a cserepes, balkon-, hagymás növények piaca érzékenyen reagált a visszafogott lakossági keresletre, a magas költségekre és az importversenyre. Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint a dísznövény ágazat nettó árbevétele 20,8 milliárd forintot ért el 2025-ben, de a főbb termékcsoportok teljesítménye eltérően alakult.

dísznövény, dísznövényágazat, virágok, balkonvirág,
Kevesebb dísznövény fogyott tavaly, mint egy évvel korábban Fotó: Kalocsai Richárd

Magyarországon 2025-ben összesen 1487 hektáron folyt dísznövénytermesztés. Ebből 1399 hektár szabadföldi, míg 88 hektár fedett termesztőterület volt. A fedett területeken belül 72 hektárt fűthető, 16 hektárt pedig fűtetlen üvegházi vagy fóliás termesztésre használtak.

A termesztési szerkezetben egyértelműen a faiskolai tevékenység dominált: a dísznövénytermesztésre használt terület 92 százalékán faiskolai növényeket állítottak elő. A vágott virág és vágott zöld mindössze 3 százalékot, a cserepes, balkonra szánt és hagymás növények pedig 5 százalékot képviseltek.

A faiskolai termelés a legfontosabb pillér

A jelentés szerint, a hazai dísznövénytermesztés súlypontja továbbra is a faiskolai ágazatban van. A faiskolai növényeket szinte teljes egészében szabadföldön termesztik, a fedett termesztés aránya ebben a termékkörben elenyésző.

Ez a termékcsoport nemcsak területben, hanem árbevételben is vezető szerepet tölt be. A dísznövényágazat 2025-ös 20,8 milliárd forintos nettó árbevételéből 13 milliárd forintot a faiskolai növények értékesítése adott, ami az összbevétel mintegy 63 százaléka. Ráadásul a faiskolai termelés árbevétele 2025-ben is nőtt: a bővülés üteme az előző évhez hasonlóan 14 százalék volt.

A faiskolai termelés erősödése mögött részben az is állhat, hogy a díszfák és díszcserjék iránti keresletet nemcsak lakossági, hanem településfejlesztési, kertépítési és környezetvédelmi szempontok is támogatják. A dísznövények ezen köre hozzájárulhat a por-, zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, így a városi zöldfelületek fejlesztésében is szerepet kap.

Megtorpant a cserepes és balkon­növények lendülete

A cserepes, kiültetésre szánt balkon-, hagymás és rizómás növények árbevétele 2025-ben 6,1 milliárd forint volt. Ez még mindig jelentős súlyt képvisel az ágazaton belül, hiszen a teljes nettó árbevétel 30 százalékát adta, ugyanakkor a korábbi évek növekedési trendje megszakadt.

A jelentés szerint e termékcsoport árbevétele 2024-ben még 6,6 milliárd forint volt, vagyis 2025-ben 6,6 százalékos visszaesés következett be. Különösen figyelemre méltó, hogy ez a termékcsoport hektáronként továbbra is a legmagasabb árbevételt produkálta: az egy hektárra jutó nettó árbevétel 86,5 millió forint volt. Ez azonban 14,4 százalékkal elmaradt az előző évitől.

A csökkenés arra utal, hogy a lakossági kereslet óvatosabbá vált. A magas inflációs időszak után a háztartások sok esetben visszafogottabban költenek nem alapvető termékekre, márpedig a dísznövények nagy része ebbe a kategóriába tartozik.

Nagyot esett a vágott virág árbevétele

A legnagyobb visszaesés a vágott virágoknál és vágott zöldeknél látszik. A termékcsoport nettó árbevétele 2025-ben 1,6 milliárd forintra csökkent, ami 21 százalékos visszaesést jelent 2024-hez képest. Ezzel az árbevétel gyakorlatilag a 2022-es szintre esett vissza.

A vágott virág piaca különösen érzékeny a szezonális keresletre. Az olyan időszakokban, mint a húsvét, az anyák napja vagy a mindenszentek, jelentősen megugrik a forgalom, az év többi részében viszont túlkínálat és árnyomás alakulhat ki. A jelentés szerint az éves árbevétel akár 60–70 százaléka is a kiemelt értékesítési időszakokban realizálódhat.

A vágott virágoknál az egy hektárra jutó nettó árbevétel 2025-ben 38,2 millió forint volt, ami 33,1 százalékos visszaesés az előző évhez képest.

Magas költségek, importnyomás, bizonytalan kereslet

Az ágazat helyzetét 2025-ben több egymást erősítő tényező alakította. A jelentés kiemeli a visszafogott lakossági keresletet, a magas energia-, műtrágya-, növényvédőszer- és munkaerőköltségeket, valamint az importtermékek erős jelenlétét.

Különösen a fűtött üvegházi termesztésben jelent komoly terhet az energia ára. A termelők számára nehézséget okoz, hogy a költségnövekedést csak korlátozottan tudják érvényesíteni az értékesítési árakban, mert a nagyobb áremelés a kereslet további gyengülését okozhatná.

Az importverseny szintén erős. A holland és dél-európai termelők nagy kínálattal, fejlett logisztikával és sok esetben rugalmasabb árképzéssel vannak jelen a piacon. Ez különösen a vágott virágok és egyes cserepes termékek esetében jelent nyomást a magyar termelőkre.

Több mint kétezren dolgoztak az ágazatban

A dísznövénytermesztésben az adatszolgáltatásban részt vevő vállalkozásoknál 2025-ben összesen 2066 fő dolgozott. Közülük 1128-an teljes munkaidőben, 277-en részmunkaidőben, 661-en alkalmi foglalkoztatottként végeztek munkát, emellett 71 segítő családtag is részt vett a termelésben.

A jelentés szerint az ágazatban továbbra is nagy szerepe van a családi gazdaságoknak, mikro- és kisvállalkozásoknak. A munkaerőpiaci helyzet ugyanakkor nem könnyű: gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya, a fiatalok alacsony érdeklődése a kertészeti pálya iránt, valamint a szezonális dolgozók magas fluktuációja.

Az import dominál a külkereskedelemben

A dísznövénytermékeket is tartalmazó árucsoportok külkereskedelmében 2025-ben az import aránya 71,9 százalék volt. Ez magasabb az előző évinél, és meghaladta a 2020–2024 közötti átlagos szintet is.

A teljes dísznövény-külkereskedelmi forgalom 2025-ben visszaesett: az import értéke 45,7 milliárd forint, az exporté 15,4 milliárd forint volt. Az export 27 százalékkal, az import 7,4 százalékkal csökkent az előző évhez képest. A külkereskedelmi passzívum így meghaladta a 30 milliárd forintot.

A hazai export erősen koncentrált. Az öt legfontosabb célország – Németország, Románia, Szlovákia, Csehország és Szerbia – együtt a kivitel 98,2 százalékát adta. Németország 2025-ben a legnagyobb célpiaccá vált, miközben a román és a szlovák piac visszaesést mutatott.

Importoldalon Hollandia megkerülhetetlen szereplő maradt: innen érkezett a legnagyobb mennyiségű dísznövény Magyarországra. Hollandia mellett Szlovénia és Németország voltak a fő beszállítók.

Európában kicsi a magyar dísznövény ágazat súlya

A jelentés európai összevetése szerint a dísznövénytermelés termelési értékében Hollandia továbbra is toronymagasan vezet: 2025-ben az európai termelési érték 35 százalékát adta. Spanyolország 16, Olaszország 14, Németország 11, Franciaország pedig 7 százalék körüli részesedéssel szerepelt.

Magyarország részesedése ezzel szemben mindössze 0,6–0,7 százalék volt, vagyis a magyar dísznövényágazat európai léptékben továbbra is kis piaci szereplőnek számít.

Modernizáció lehet a kitörési pont

A 2025-ös év egyszerre mutatott stabilitást és sérülékenységet a magyar dísznövénytermesztésben. 

  • A faiskolai termelés erős, 
  • az árbevétel tovább nőtt, 
  • ugyanakkor a vágott virágok és a cserepes, balkon­növények piacán már láthatók a keresleti és költségoldali nyomás jelei.

Az ágazat fejlődését a jelentés szerint a KAP Stratégiai Terv keretében elérhető támogatások is segíthetik. Ezek fő iránya a modernizáció, az energiahatékonyság, a technológiai fejlesztés és a kisebb gazdaságok megerősítése volt. A következő években a magyar dísznövénytermesztők számára a versenyképesség kulcsa várhatóan az lesz, hogy mennyire tudják csökkenteni energia- és munkaerőköltségeiket, fejleszteni értékesítési csatornáikat, valamint alkalmazkodni a változó fogyasztói szokásokhoz és az erős importversenyhez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu