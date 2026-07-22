Újabb piaci szereplő jelzett néhány napon belül problémát a magyarországi dízelellátással kapcsolatban. Az Envi Group közölte, hogy a magyar és a nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt akadozik a gázolaj-utánpótlása, egyes töltőállomásain pedig átmenetileg elfogyhat a dízel. A vállalat szegedi, Napfényparkban működő kútján már az értékesítés leállítását is kilátásba helyezték, mert a készlet a közlés szerint kifogyóban van.

Kapitány István a fejéhez kap: itt az első benzinkút Magyarországon, ahol kifogy a dízel és nem lehet tankolni – „Fizikai áruhiánnyal küzdünk” / Fotó: Oksana Yermoshenko / shutterstock

Az Envi Group Facebook-bejegyzésében fizikai áruhiányról írt. A társaság azt közölte, hogy munkatársai igyekeznek folyamatosan fenntartani az ellátást, de ezt a jelenlegi helyzetben nem minden állomáson tudják garantálni. A vállalat a bejegyzéshez fűzött kommentben külön kitért a szegedi kútra. Tájékoztatása szerint a nemzetközi ellátási helyzet és a Magyarországon kialakult árstruktúra miatt

a szegedi Tesco parkolójában található állomáson hamarosan elfogyhat a gázolaj, ezért az értékesítés lezárására készülnek.

Az Envi Group közlése azért figyelemre méltó, mert néhány nappal korábban az Auchan benzinkúthálózata is korlátozást vezetett be a dízel értékesítésében. Az Auchan töltőállomásain július 18-tól egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.

Az Auchan nem árulta el, mi indokolta a mennyiségi korlátozást, ezért abból önmagában nem lehetett arra következtetni, hogy készlethiány vagy ellátási zavar alakult ki. Az Envi Group mostani tájékoztatása azonban már kifejezetten akadozó utánpótlásról és fizikai áruhiányról szól.

A rövid időn belül érkező két bejelentés ugyanakkor arra utal, hogy legalább

egyes kiskereskedőknél nehezebbé vált a gázolaj folyamatos és gazdaságosan fenntartható beszerzése.

Az Envi Group megfogalmazása szerint nemcsak a nemzetközi ellátási helyzet, hanem a magyarországi árstruktúra is szerepet játszik a problémában.

Ez arra enged következtetni, hogy nem feltétlenül kizárólag az üzemanyag fizikai elérhetőségéről van szó. Az is számíthat, hogy a kisebb vagy diszkontáron értékesítő kutak milyen áron tudnak új készletet vásárolni, és azt milyen fogyasztói áron tudják továbbadni. Az Envi Group ennél részletesebben nem fejtette ki, mit ért a hazai árstruktúra alatt.