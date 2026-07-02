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Doktor24
szabálytalanság
felszámolási eljárás

Most lehet bajban Kóka János és a Doktor 24: a Fővárosi Törvényszék szerint minden rendben a felszámolási eljárással

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A cég által vitatott eljárás mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak. A Fővárosi Törvényszék szerint így a Doktor 24 felszámolására irányuló eljárás teljesen szabályos volt, amelyről közleményt adott ki.
VG
2026.07.02, 19:51

A Doktor 24 Medicina Zrt. felszámolására irányuló hitelezői kérelem 2024. május 24-én érkezett a Fővárosi Törvényszékre. A bíróság 2025. január 22-én kelt végzésében megállapította az adós fizetésképtelenségét és főeljárásban elrendelte az adós felszámolását.

Bajban lehet Kóka János és a Doktor 24
Bajban lehet Kóka János és a Doktor 24 / Fotó: Northfoto

A döntéssel szemben a cég fellebbezett, azonban a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2026. április 29-én az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, határozatát pedig 2026. május 27-én írásba foglalta.

Bajban a Doktor 24

Az eljáró bíró 2026. június 4-én kelt végzésével kijelölte a felszámolót és felhívta arra, hogy 5 munkanapon belül jelentse be a felszámolóbiztos nevét és adatait. A másodfokú végzés és a felszámolót kijelölő végzések kiadása 2026. június 17-én történt meg elektronikus úton. A felszámoló 2026. június 24-én jelentette be az adatokat a bíróságnak. A felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának közzétételére 2026. június 26-án került sor − ismertette a Fővárosi Törvényszék.

A törvényszék közleménye szerint az adós a közzétételt követően, 2026. június 29-én jelentette be, hogy tartozását a hitelező részére megfizette, majd még ugyanezen napon az eljárás szabálytalansága elleni kifogást terjesztetett elő, amelyben két eljárási cselekményt kifogásolt.

A cég szerint a Fővárosi Törvényszék csak a felszámolást elrendelő másodfokú végzés jogerőre emelkedését követően lett volna jogosult a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának Cégközlönyben való közzétételére.

Az adós álláspontjával szemben a polgári perrendtartásról (Pp.) szóló törvény vonatkozó szabálya szerint az elsőfokú határozat már a másodfokú végzés meghozatalának időpontjában, azaz 2026. április 29-én jogerős lett − mutatott rá a Törvényszék, hozzátéve: a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés akkor emelkedik jogerőre, ha az elsőfokú határozat ellen egyetlen arra jogosult sem élt fellebbezéssel, a másodfokú határozat pedig akkor, amikor azt a másodfokú bíróság meghozta.

Mivel a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló jogszabály azt írja elő, hogy az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság haladéktalanul köteles kirendelni a felszámolót, majd elrendelni a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét, a bíróság ezen kötelezettségének eleget tett, a szabályokat maradéktalanul betartotta − húzták alá.

A közlemény szerint az adós sérelmezte azt is, hogy a Fővárosi Törvényszék a másodfokú határozat kézbesítése során szabálytalanul járt el akkor, amikor a Pp. szakaszától eltérően a döntést nem 15 napon belül közölte a felekkel.

A Törvényszék ismertette, hogy a felszámolási eljárásban a Pp. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha erről a Csődtörvény (Cstv.) nem tartalmaz eltérő szabályt. Jelen ügyre azonban a Cstv. 28. szakasz 1. bekezdése eltérő szabályként a bíróság haladéktalan intézkedését írja elő, amely intézkedéseket a Fővárosi Törvényszék - a fentebb már részletesen ismertetettek szerint - megtette.

A szabály elsősorban a hitelezők védelme érdekében teszi kötelezővé a döntés Cégközlönyben való haladéktalan közzétételét. Hozzátették, hogy a bíróság egyébként - a Pp. általános szabályait is megtartva - mindvégig együttműködően és segítően járt el akkor, amikor a feleknek még a közbenső intézkedések megtételéről is tájékoztatást adott.

Kitértek arra is, hogy a szóvivő június 30-án szerdán, a törvényszéki épület előtt összegyűlt újságíróknak pontatlanul fogalmazott a kézbesítés általános szabályairól a fellebbezési határidőt illetően, továbbá akkor, amikor az ügyvédek elektronikus iratletöltési gyakorlatát általánosságban vagy akár a konkrét ügyben kritizálta.

 „Ezen - az ügy érdemét és a jelen közleményben írtak valóságtartalmát nem érintő - pontatlan szóvivői megnyilatkozásért elnézést kérünk” − írták.

A cég szerint szabálytalan volt az eljárás

A Doktor 24 magánegészségügyi szolgáltató álláspontja szerint bírói szabálytalanság, bírói műhiba miatt került a cég felszámolási eljárás alá. Kóka János, a társaság alapítója, felügyelő bizottságának elnöke június 30-i sajtótájékoztatóján azt mondta:

a Doktor24 kérelemmel és az eljárás szabálytalansága elleni kifogással élt felszámolásának elrendelése miatt kedden, azt kérve a bíróságtól, hogy a Cégközlönyben is közzétett végzést saját hatáskörben helyezze hatályon kívül.

Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője kedd este újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Törvényszék elutasította a Doktor 24 kifogását a felszámolási eljárás ellen és a másodfokú bírósági döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, amit törvény ír elő, és ezen sem a bíróság, sem a felek nem változtathatnak.

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