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Paks II.
vízállás
atomerőmű

Súlyos tévedés terjedt el Paks II-ről: már nem a Tisza-kormány és az oroszok a legnagyobb kérdőjel, a Duna a főellenség – tisztázta a helyzetet a szakértő

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A Duna alacsony vízállása és magas vízhőmérséklete valódi kihívást jelent a paksi atomerőművek számára, de ebből nem következik Paks II. üzemeltetésének ellehetetlenülése. A közelmúltbeli teljesítménycsökkentés nem a reaktorok hűtési problémái, hanem a környezetvédelmi előírások betartása miatt vált szükségessé, ezért a jelenlegi helyzetből nem vonhatók le olyan következtetések, amelyek megkérdőjeleznék az új blokkok műszaki életképességét. A Duna jelenlegi alacsony vízállása és magas vízhőmérséklete valós probléma, amelyet sem elhallgatni, sem bagatellizálni nem szabad.
VG
2026.07.21, 09:00

A Duna rendkívül alacsony vízállása és a nyári hőség következtében kialakuló magas vízhőmérséklet kétségtelenül olyan kérdés, amelyet a Paksi Atomerőmű, valamint a Paks II. Atomerőmű jövőbeli üzemeltetése szempontjából is komolyan kell venni. Az azonban már egészen más kérdés, hogy a jelenlegi helyzetből milyen szakmai következtetéseket lehet levonni – írja Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő blogbejegyzésében.

Hogyan függ össze a Duna hőmérséklete és Paks II. hűtése?
Hogyan függ össze a Duna hőmérséklete és Paks II. hűtése?/Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A Duna vízállása és Paks II.

Az elmúlt napokban ugyanis ismét megjelentek azok a politikai vélemények, amelyek a Duna alacsony vízállásából és magas vízhőmérsékletéből egyenesen Paks II. életképtelenségét próbálják levezetni. Jávor Benedek legutóbbi Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy a jelenlegi dunai helyzet lényegében felülírta a Paks II. környezeti hatástanulmányának feltételezéseit, ezért szerinte az új atomerőmű teljes újraértékelésére lenne szükség, amit – megfogalmazása szerint – Paks II. „aligha élhet túl”.

A helyzet azonban ennél jóval összetettebb. A Duna alacsony vízállása tény. A magas vízhőmérséklet szintén tény. Ahogy az is, hogy 2026 júniusának végén és júliusának elején a Paksi Atomerőmű blokkjainak teljesítményét csökkenteni kellett. Ebből azonban nem következik sem az, hogy veszélybe került volna az atomerőmű biztonságos hűtése, sem pedig az, hogy Paks II. a jövőben hasonló körülmények között ne lenne üzemeltethető – tájékoztat Hárfás Zsolt.

Környezetvédelmi korlát vagy hűtési probléma?

Mindenekelőtt egy alapvető szakmai különbséget kell tisztázni. 

  • A Paksi Atomerőmű biztonsági értelemben vett hűthetősége 
  • és a Duna környezetvédelmi hőterhelésére vonatkozó korlátozás nem ugyanaz a kérdés.

A hatályos előírások szerint a Dunába visszavezetett felmelegedett hűtővíz bevezetési pontjától folyásirányban számított 500 méteres szelvényben a folyó vízhőmérséklete nem haladhatja meg a meghatározott 30 Celsius-fokos korlátot. Ennek célja a Duna élővilágának védelme. Amikor tehát a folyó természetes vízhőmérséklete eleve nagyon magas, az atomerőmű által okozott további hőmérséklet-emelkedés lehetősége beszűkül. Ilyen helyzetben szükségessé válhat az erőmű teljesítményének csökkentése annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások teljesüljenek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne biztosítani a reaktorok hűtését.

Az Országos Atomenergia Hivatal a június végi események kapcsán maga is hangsúlyozta, hogy a teljesítménycsökkentés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlát betartása érdekében történt, miközben a nukleáris biztonság és az atomerőmű hűthetősége nem került veszélybe. Ez alapvető különbség.

A biztonsági hűtés, a kondenzátorok üzemi hűtése és a Duna környezetvédelmi hőterhelési korlátja három egymással összefüggő, de szakmailag nem azonos kérdés. Ezek összemosása könnyen azt a hamis benyomást keltheti, hogy ha egy atomerőművet a Duna magas vízhőmérséklete miatt vissza kell terhelni, akkor az erőművet már nem lehet biztonságosan hűteni. Erről azonban szó sincs.

Műszaki válaszok kellenek

A Duna jelenlegi alacsony vízállása és magas vízhőmérséklete tehát valós probléma, amelyet sem elhallgatni, sem bagatellizálni nem szabad, de ugyanilyen hiba politikai célok érdekében azt sugallni, hogy a jelenlegi helyzet már bizonyította Paks II. műszaki életképtelenségét. Nem bizonyította.

A Paksi Atomerőmű mostani teljesítménycsökkentése nem a reaktorok biztonságos hűtésének ellehetetlenülése miatt következett be, hanem a Duna környezetvédelmi hőmérsékleti korlátjának betartása érdekében. Paks II. saját maximális hűtővízigénye nem 232, hanem 132 m³/s. A magasabb érték a jelenlegi és az új blokkok együttes üzemére vonatkozik.

Magyarország számára a valódi kérdés nem az, hogyan lehet egy rendkívüli hidrológiai helyzetet Paks II. elleni politikai fegyverként felhasználni. A valódi kérdés az, hogyan biztosítható Magyarország villamosenergia-ellátása a következő 60-80 évben úgy, hogy közben a nukleáris biztonság, az ellátásbiztonság és a környezet védelme egyaránt garantált legyen. Erre kell műszaki válaszokat adni.

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