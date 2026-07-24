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dunai teherhajózás
zsilip
gabona
Szalma Botond
vízszint

Tabu: vagy duzzasztjuk a Dunát, vagy hamarosan átsétálhatunk rajta – a víziszállításnak és a hajós turizmusnak pillanatnyilag annyi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Akadozik, sok helyen le is állt az áruszállítás a Duna duzzasztók nélküli szakaszain az alacsony vízállás miatt, főként Magyarországon. Várakoznak az üzemanyagot, a mezőgazdasági terményeket és az acélt szállító teherhajók is. A Duna kikötői is alig, vagy egyáltalán nem közelíthetők meg, kihívásos a be- és kirakodás. Pedig most van az orosz és az ukrán gabonaexport főidénye is. A tengerről a Dunára kényszerült fuvarok díja felefelé tart.
B. H. L.
2026.07.24, 05:29

A teljes logisztikai láncot érinti, hogy a szárazság miatt alacsony a Duna vízállása. A helyzet kiemelten rossz Magyarországon, ahol nem segítik duzzasztók a vízi áruszállítás – válaszolt a Világgazdaságnak Szalma Botond, a nemzetközi szállítással és logisztikával foglalkozó Plimsoll Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Duna
A Duna Dunakeszinél: felszínre került a meder nagy része/Fotó: Horváth Lilla 

Kicsit várni kell az üzemanyagra

Természetesen várni kényszerülnek, elakadnak vagy nehézkesen haladnak az üzemanyagot szállító hajók is, amelyek érkezése kiemelkedően fontos a hazai benzin- és gázolajpiac kiszolgálása szempontjából. Ez érintheti Schwechatból, a Pozsonyból és az Al-Duna felől útnak indított szállítmányokat. Az elnök-vezérigazgató a cégeket nem nevezett meg, de nyilván az OMV és a Mol tételeiről van szó. (Az üzemanyagos tankerek nehézségei különösen rosszul jönnek most, amikor geopolitikai okokból amúgy is tovább drágulhat a benzin és a gázolaj.)

Magyarországon a Duna a közepén jellemzően 120 centiméter mély, ilyen vízszint nellett biztonságosan csak az üres teherhajók közlekedhetnek. Amelyik mégis végig tud haladni az árujával a folyón, az a kikötőket nem tudja megközelíteni. Emiatt ellehetetlenül a ki- és a berakodás, de a raktárak elérése is. Végső soron a teljes logisztikai lánc szenved. „Közben az érintett vállalatoknak fizetniük kell a banki tartozásukat, a biztosításukat, más költségüket. Aki tud, alternatív szállítási megoldást keres" – mondta Szalma Botond. Mellesleg egy nagy transzformátorral a Plimsoll egy hajója is egy hete vesztegel a Duna közös román-bolgár szakaszán.

Kerülőútra kényszerül és ott akadt el az orosz és az ukrán gabona

Ráadásul most van a mezőgazdasági termények vízi szállításának a szezonja. Ez Szalma Botond felsorolása szerint a repcével indult, a búzával és a kukoricával folytatódott, a nyár es szakaszában továbbítják vízen a legtöbb műtrágyát is, míg a nagy tételt jelentő acéltermékek fuvarozása általában folyamatos.

Riazstó hír érkezett a külföldre tartó orosz ás ukrán gabonáról is. A terméket továbbító két nagy tengeri kikötőben ugyanis akadozik, illetve leállt a rakodás az ukrajnai háború eseményei miatt. A Maersk határozatlan időre felfüggesztette járatait a csornomorszki halászkikötőnél, érintett rakományait a romániai Konstanca felé irányítja. Az ukrán tájékoztatás szerint a nagy csornomorszki mélytengeri kikötő tovább működik, de Ukrajna fekete-tengeri gabonaexport-kapacitása a támadások miatt már mintegy harmadával csökkent. Mellesleg uszály sincs elég, ha pedig mégis feljut egy-egy hajó Konstancánál a Dunára, ott az alacsony vízszint gátolja a haladásban.

A szállítmányok átirányítása megduplázta a dunai áruszállítás díjait. Az ukrán dunai kikötőkből, Reniből és Izmailból Konstancába induló uszályos fuvarok július 20-án már tonnánként körülbelül 28 dollárba kerültek. A drágulás egyik oka, hogy az aszály miatt nehézkes a rakodás és a szállítás, a másik, hogy erősödik Nagy-Odessza kikötőinek bombázása. Ráadásul miközben a dunai uszályok már most is jelentősen alulterheltek, a folyó vízszintje napról napra csökken. Ez további drágulást vetít előre.

Közben az oroszországi Novorosszijszkban éjfél és hajnali öt óra között ideiglenesen megtiltották a hajók mozgását. Ez a létesítmény kezeli az orosz gabonaexport mintegy harmadát. A Reuters forrásai szerint a nappali szállításokat még nem érinti az intézkedés.  

Varázslások helyett lépni kell Magyarországon

A szárazság okozta bajokat tetőzi, hogy Magyarországon 35 éve nem született érdemi lépés a Duna alacsony vízszintje ellen. „A Dunán Rotterdamig 64 zsilip segíti a vízszint befolyásolását, Magyarországon egy sem" – mondta Szalma Botond. Rotterdamig

  • 16 zsilip van a Dunán,
  • 16 a Duna-Majna csatornán
  • és 34 a Majnán, ami rövidebb, a kikötő elérése szempontjából fontos szakasz.

Paks II miatt kell legelőször lépni

Az említett 35 éves késés a Bős-Nagymaros beruházás elmaradását jelenti. A projektnek a híjózhatóság javítása csak az egyik célja lett volna az energiatermelés, az árvízvédelem és a területfejlesztés mellett. Bár a leköszönt kormány kezdeményezésére tavaly tavasszal-nyáron körvonalazódott egy megoldás a Duna Szlovákia felőli vízpótlására – a beruházás elmaradása miatt máig élő magyar-szlovák nézetletérést félre téve –, de végül nem született megállapodás.

A Dunán máshol is: Fajsznál és Adonynál, továbbá a Tiszán Csongrádnál is kellene duzzasztani a mostanihoz hasonló szélsőséges helyzetek kezelése érdekében. Fajszot a Paks II. Atomerőmű majdani hűtésigénye miatt emelte ki Szalma Botond.

A Duna alacsony vízállása hatalmas kárt okoz az idegenforgalomban is. A turistahajók elakadása amellett, hogy elrontja a futó nyári programokat, elveheti a turisták kedvét a későbbi, magyarországi hajós utaktól is.

 „Valaki nem azért utazik ide Ausztráliából, hogy busszal tegye meg a dunai hajóútja Budapest és Bécs közötti szakaszát"

 – jelentette ki Szalma Botond, aki varázslások helyett érdemi intézkedéseket sürget a Duna hajózhatósága kapcsán.  

Itt a lehetőség a széleskörű társadalmi egyeztetésre 

Magyarország több mint 30 éves késésben van a Duna duzzasztása terén Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) főtitkára szerint is.  Mint válaszolt, „félünk a duzzasztástól, mint ördög a szenteltvíztől". Pedig Európában nemcsak a Dunán, hanem számos helyen, sőt sík térségben és fokozottan védett területeken is létesülnek duzzasztók. Már megvan az a megoldás, amellyel e létesítmények harmonikusan illeszthetők a környezetbe. Éppen most zajlik román-szerb együttműködésben a Vaskapu projekt harmadik üteme. A vizet meg kell tartani, majd tárolni is kell. Ez utóbbi révén emelkedik a talajvíz szintje, ami a mezőgazdaság és az ivóvízellátás miatt kiemelkedően fontos.

A Dunán szükséges duzzasztások közül Bíró Koppány Ajtony szerint a fajszival kellene kezdeni Paks II. említett hűtése miatt. Ezt abonyi követhetné, és évekre rá épülne valahol Budapest felett a harmadik. Ez már több évtizedet jelent, egy ilyen beruházás ugyanis 10-14 évet vesz igénybe. Viszont remek lehetőséget kínál az igazi társadalmi párbeszéd indítására.

A Duna segíthet kiegészíteni a zöldportfóliót

Bíró Koppány Ajtony emlékeztetett, hogy egy ilyen létesítmény nem csak a hajózást segíti. A duzzaszatóknál mindig épül híd és erőmű is. Márpedig Magyarország már jól áll naperőművekkel, lesznek szélerőművei is, a vízerőművek révén pedig erősödne a vízenergia súlya  a megújuló mixben. 

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