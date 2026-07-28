Most kezdődik az igazi dráma a Dunán, az ijesztő esetek máris sorban jönnek

A tartós szárazság és a kánikula együttes hatása miatt drasztikusan lecsökkent a Duna vízhoza. Tegnap, július 27-én a Duna legkisebb vízállása -106 centiméter volt, alacsonyabb minden eddig mért rekordnál a TelePaks közlése szerint. Ezért a Paksi Atomerőmű 1. blokkjának teljesítményét 2026. július 27-én, 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Tovább romlott a dunai hajózás helyzete is. A Világgazdaság a múlt héten arról számolt be, hogy a teherhajók merülése Magyarországon már csak 130 centiméter lehet. Mára ez 120 centiméterre csökkent az ATV reggeli adásában elhangzottak szerint. Dráma van.

A teher- és a szállodahajókat egyaránt foglyul ejtette a Duna/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Egyhelyben áll a gabona

Nagy a baj, és a következő két hétben sem látható csapadék. A normál esetben lehetségesnél most sokkal kevesebb áru rakható a hajóra – erről Béres Zsófia folyami szállítmányozási szakértő beszélt. Az adásban nem hangzott el, hogy mely társaságot képviseli, de részletezte egy olyan, a cége által két hete Dunavecsén berakodott transzformátor sorsát, amelyet néhány napja Szalma Botond, a Plimsoll Zrt. vezérigazgatója is említett a Világgazdaságnak. A trafó bárkája egy 4-5 bárkás konvoj része volt. A konvoj 4-5 napig rostokolt a folyó romániai szakaszán, ahol az útját kotrással tették szabaddá Konstancáig. Ám a zöld jelzéstől még nem lendülhetett neki: meg kell bontani és egyesével áttolni a több bárkából és egyetlen önjáró hajóból álló konvojokat. A járművek jelenleg is torlódnak a Duna kritikus szakaszain.

Teljesen még nem állt le a hajós közlekedés

A társaság Béres Zsófia elmondása szerint július elején berakodott hatezer tonna gabonát Szerbiában, amely azóta is Újvidéken vesztegel. Közben a hőmérséklet miatt romolhat a búza minősége, a megbízó már ki is küldte a helyszínre a minőségellenőreit. A múlt hét közepén még úgy állt, hogy tovább tud indulni az érintett gabonaszállítmány, mert egy méternyi vízszintemelkedést jelezte előre a Dunán, de csak 10 centi lett belőle.

Mivel az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, a tervezés is nehezebb. Az ilyen esetek megdobják a logisztikai költségeket. A késlekedésen és az áru esetleges minőségromlásán felül pénzbe kerül a kikötőkben való várakozás is. Amely hajó teheti, a vízen beljebb lévő, úgynevezett lekötőben áll, amíg útnak nem indulhat. Arra is van példa, hogy végül valahol, még a célállomás előtt ki kell rakodni a rakományt.