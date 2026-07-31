Már csak ez hiányzott a paksi atomerőműnek: megérkezett a vészjósló előrejelzés a Duna vízszintjéről, sokkal rosszabb lesz a helyzet – a következő 10-15 napban nincs remény

Az elmúlt napok hírei után sem várható enyhülés, továbbra is kritikus lesz a vízhelyzet a legnagyobb magyarországi folyókon. Augusztus elején biztosan tovább csökken a Duna vízszintje, és a középtávú csapadék-előrejelzések sem biztatóak. Nagytérségű eső legalábbis nem valószínű a folyó vízgyűjtőjén a következő 10–15 napban.

Vészjósló előrejelzés érkezett a Duna vízszintjéről / Fotó: SiTi Photo / MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-oldala

A Válasz Online Facebook-bejegyzése szerint az előttünk áll napok és a következő hetek biztosan felkerülnek az európai környezettörténet lapjaira. A rendszeres műszeres megfigyelések kezdete óta nem tapasztaltak még ennyire alacsony vízállást a Dunán, és a negatív rekordok napról napra megdőlnek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság alatt működő Országos Vízjelző Szolgálat nyilvános információs portálja, a Hydroinfo szerint augusztus 5-ig egészen biztosan csak lefele megyünk majd a vízmércén. Ezt követően is inkább alacsony szinten stagnálás, esetleg kisebb ingadozás várható.

Paksnál a vízmérce július 30-án −121 centiméternél állt, a következő egy hétben ez −131 centiméterig süllyedhet. A Duna teljes magyarországi szakasza apadni fog. (Az értékek negatív tartománya nem hiba, a vízmércék 0 pontja mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, melyeket többnyire a 19. században állapítottak meg, azóta a meder mindenhol sokat változott.)

Tovább csökken a Duna vízszintje

A Hydroinfo a következő napok megállapításánál az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) adataiból dolgozik. A következő 10–15 napban a Duna vízgyűjtőjének nagy részén meleg és száraz időjárási mintázat látszik. Az ECMWF legfeljebb helyi záporokkal és zivatarokkal számol, de kiterjedt, több napos csapadékzónát nem valószínűsít erre az időszakra.

Vagyis nagy az esély arra, hogy augusztus közepéig nem lesz olyan esemény, amely az egész felső vagy középső Duna vízgyűjtőjén érdemben növelné a vízszinteket. Ebben az egyetlen reményt az adja, hogy a 15 napos előrejelzések megbízhatósága már korlátozott.

A Duna rekord alacsony vízszintje miatt a Paksi Atomerőmű 44 éves története során először fogják teljesen leállítani a termelést. Vagyis legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, és a fentiek alapján hetekig így is maradhat.