Már csak ez hiányzott a paksi atomerőműnek: megérkezett a vészjósló előrejelzés a Duna vízszintjéről, sokkal rosszabb lesz a helyzet – a következő 10-15 napban nincs remény
Az elmúlt napok hírei után sem várható enyhülés, továbbra is kritikus lesz a vízhelyzet a legnagyobb magyarországi folyókon. Augusztus elején biztosan tovább csökken a Duna vízszintje, és a középtávú csapadék-előrejelzések sem biztatóak. Nagytérségű eső legalábbis nem valószínű a folyó vízgyűjtőjén a következő 10–15 napban.
A Válasz Online Facebook-bejegyzése szerint az előttünk áll napok és a következő hetek biztosan felkerülnek az európai környezettörténet lapjaira. A rendszeres műszeres megfigyelések kezdete óta nem tapasztaltak még ennyire alacsony vízállást a Dunán, és a negatív rekordok napról napra megdőlnek.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság alatt működő Országos Vízjelző Szolgálat nyilvános információs portálja, a Hydroinfo szerint augusztus 5-ig egészen biztosan csak lefele megyünk majd a vízmércén. Ezt követően is inkább alacsony szinten stagnálás, esetleg kisebb ingadozás várható.
Paksnál a vízmérce július 30-án −121 centiméternél állt, a következő egy hétben ez −131 centiméterig süllyedhet. A Duna teljes magyarországi szakasza apadni fog. (Az értékek negatív tartománya nem hiba, a vízmércék 0 pontja mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, melyeket többnyire a 19. században állapítottak meg, azóta a meder mindenhol sokat változott.)
Tovább csökken a Duna vízszintje
A Hydroinfo a következő napok megállapításánál az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) adataiból dolgozik. A következő 10–15 napban a Duna vízgyűjtőjének nagy részén meleg és száraz időjárási mintázat látszik. Az ECMWF legfeljebb helyi záporokkal és zivatarokkal számol, de kiterjedt, több napos csapadékzónát nem valószínűsít erre az időszakra.
Vagyis nagy az esély arra, hogy augusztus közepéig nem lesz olyan esemény, amely az egész felső vagy középső Duna vízgyűjtőjén érdemben növelné a vízszinteket. Ebben az egyetlen reményt az adja, hogy a 15 napos előrejelzések megbízhatósága már korlátozott.
A Duna rekord alacsony vízszintje miatt a Paksi Atomerőmű 44 éves története során először fogják teljesen leállítani a termelést. Vagyis legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, és a fentiek alapján hetekig így is maradhat.
Ezt alig lehet elhinni: kiderült az igazi oka, miért kell leállítani a paksi atomerőművet – pofonegyszerűnek látszik a megoldás, de évekbe fog telni
Néhány napon belül teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet, ha a Duna vízszintje tovább csökken – jelentette be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A probléma nem az, hogy nincs elegendő hűtővíz, hanem az, hogy a rekordalacsony vízállás miatt a hűtővíz-szivattyúk már nem tudják ellátni feladatukat.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bejelentette, hogy a következő 24-72 órában végrehajtják a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. A lépésre azért van szükség, mert a Duna vízszintje olyan mértékben lecsökkent, hogy a blokkok hűtéséhez szükséges vízkivételi rendszer már nem képes biztonságosan működni. A folyamat tehát nem egy lehetséges forgatókönyv, hanem végrehajtandó műszaki intézkedés.