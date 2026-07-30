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energia
paksi atomerőmű
Paks

Ilyen nincs: meghibásodott Magyarország kulcsfontosságú erőműve, pont most lenne a legnagyobb szükség rá Paks leállása miatt - ezt tudjuk eddig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem csak a Paksi Atomerű esetleges teljes leállítása állítja kihívások elé az országot a forróság közepette, de az a Dunamenti Erőmű is meghibásodott, amely a magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb gáztüzelésű erőműve, kulcsszerepet játszik a hazai áramellátás biztonságában és rugalmasságában. A paksival ellentétben egy rendkívül rugalmas, gyorsindítású szabályozó erőmű.
Németh Tamás
2026.07.30, 12:59
Frissítve: 2026.07.30, 13:01

Már az egy óriási kihívás elé állítja a hazai energiaellátást, hogy teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, de tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Dunamenti Erőmű is meghibásodott. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a Markus Söder bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján csütörtökön. 

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Ilyen nincs: meghibásodott Magyarország kulcsfontosságú erőműve, pont most lenne a legnagyobb szükség rá Paks leállása miatt - ezt tudjuk eddig Fotó: Hegedus Márta

A kormányfő szerint az üzemzavar további 400 megawatt teljesítménykiesést okozott itthon. 

Hogyan kapcsolódik a Dunamenti Erőmű Pakshoz?

A százhalombattai Dunamenti Erőmű jelenleg a magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb gáztüzelésű erőműve, amely kulcsszerepet játszik a hazai áramellátás biztonságában és rugalmasságában, teljesítménye 564 MW, az üzem rendkívül gyorsan, szükség esetén azonnal indítható blokkokkal rendelkezik, ami elengedhetetlen a hálózati egyensúly fenntartásához. Az első egységek 1960 és 1968 között épültek fel.  

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A 2011-ben átadott, kombinált ciklusú G3-as blokkja 56 százalékos hatásfokkal üzemel. A vállalat többségi tulajdonosa 2014 júliusa óta a MET Csoport. 

Ütőkártyája, hogy ennek a blokknak a legmagasabb a teljesítmény-változtatási sebessége az országban.

Bár a Paksi Atomerőmű biztosítja a magyar áramtermelés közel felét, az egy úgynevezett zsinóráram-termelő, tehát folyamatosan, fixen termel, de nem képes gyorsan alkalmazkodni a hirtelen változásokhoz. 

A Dunamenti Erőmű ezzel szemben egy rendkívül rugalmas, gyorsindítású szabályozó erőmű. Feladata pontosan az, hogy kisimítsa a hálózati ingadozásokat, és pótolja a kieső energiát.

Ha Paks esetleg karbantartás, váratlan műszaki ok vagy a Duna alacsony vízállása/felmelegedése miatt kénytelen csökkenteni a teljesítményét, a gáztüzelésű dunamenti blokkok azonnal képesek átvenni a rendszer egyensúlyának fenntartását.

 Ha Paks leáll, a rendszernek azonnal hatalmas mennyiségű szabályozó energiára van szüksége. Ha ekkor a Dunamenti Erőmű is meghibásodik, a magyar hálózat elveszíti az egyik legfontosabb „mentőövét" a rendszerszintű egyensúly fenntartásához.

Az ellátásbiztonság kérdése felmerülhet kánikula idején – vagyis például most –, amikor

  • A Duna vízállása kritikusan alacsony
  • a helyiségek hűtése úgy jár nagy energiafelhasználással,
  • hogy közben más hazai áramtermelő berendezések is állnak, akár tervszerű karbantartás miatt is,
  • egyúttal pedig beszűkül az import lehetősége.

Tavaly augusztus 16-án mintegy 2000 megawatt teljesítményű atomerőmű csak mintegy 1500 megawattal termelt, továbbá kiesett a rendszerből 1506 megawatt (egy paksi blokknyi) további kapacitás azért, mert üzemzavar volt a Dunamenti Erőmű blokkjaiból háromnál és a Hamburger Hungária kartongyár erőművénél. Ez a pillanatnyi helyzetkép is azt mutatja, hogy előfordulhatnak ellátásbiztonsági kockázatok és mennyire fontos egy olyan erőmű mint a Dunamenti. 

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

Akár már csütörtökön, de legkésőbb pénteken teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Markus Söder bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.

Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására

– fogalmazott.

Az atomerőmű lekapcsolása mintegy 2000 megawatt termelőkapacitás kiesésével járna. A kormányfő szerint ezt egyelőre importból lehet pótolni, Magyarország ugyanis 3600–3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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