Megkérdeztük Magyar Pétert, épít-e a kormány vízlépcsőt vagy duzzasztót a Duna magyarországi szakaszára: meglepő választ adott - "Ausztriában és a Tiszán is van"
Jelenleg nincs szó új vízlépcső vagy duzzasztó építéséről, a válsághelyzet lezárulta után azonban minden lehetséges megoldást érdemes megvizsgálni. Ezt Magyar Péter miniszterelnök válaszolta pénteken a Paksi Atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján a Világgazdaság azon felvetésére, hogy tervezik-e duzzasztóművek telepítését a Dunára, hogy a jövőben elkerüljék az alacsony vízállás miatt kialakuló helyzetet.
Még csak egyeztetés sincs új duzzasztóművek építéséről a Dunán
Magyar Péter közölte azt is, hogy erről egyelőre nem folyt egyeztetés. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Duna állapotával mindenképpen foglalkozni kell, mert a rendkívül alacsony vízszint jelentős károkat okoz.
Felvetette, hogy első lépésként a meder újbóli kotrását is érdemes lehet megvizsgálni, mivel ezt korábban rendszeresen elvégezték. Hozzátette, nem vízügyi szakember, ezért a konkrét műszaki megoldások megítélését a szakértőkre bízza.
A miniszterelnök szerint a mostani helyzet lezárulta után részletesen értékelni kell a tapasztalatokat. Megjegyezte:
több olyan beavatkozás is létezik, amely környezetvédelmi vitákat vált ki, ugyanakkor az energiaellátás biztonságát is szem előtt kell tartani.
Magyar Péter okfejtését úgy folytatta: tartósan alacsony vízállás mellett a nukleáris termelés korlátozása miatt több fosszilis tüzelésű erőmű üzembe helyezésére lehet szükség – fűzte hozzá.
Némileg ellentmondásos példaként pedig azt hozta föl, hogy Ausztriában és Szlovákiában több duzzasztómű és vízlétesítmény működik, Magyarországon pedig a Tiszán is találhatók kisebb kapacitású vízerőművek.
Ugyanakkor a miniszterlnök délutáni sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy Százhalombattán jelenleg mínusz 124 centiméter körüli vízállást mérnek, ami már 26 centiméterrel alacsonyabb a 2018-as rekordnál.
A legfrissebb prognózisok szerint a vízállás mínusz 144 centiméter alá is süllyedhet, ugyanis a következő két hétre sem Magyarországon, sem a Duna vízgyűjtőjén nem várnak olyan csapadékmennyiséget, amely érdemben javítaná a helyzetet.