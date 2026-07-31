Megkérdeztük Magyar Pétert, épít-e a kormány vízlépcsőt vagy duzzasztót a Duna magyarországi szakaszára: meglepő választ adott - "Ausztriában és a Tiszán is van"

Jelenleg nincs szó új vízlépcső vagy duzzasztó építéséről, a válsághelyzet lezárulta után azonban minden lehetséges megoldást érdemes megvizsgálni. Ezt Magyar Péter miniszterelnök válaszolta pénteken a Paksi Atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján a Világgazdaság azon felvetésére, hogy tervezik-e duzzasztóművek telepítését a Dunára, hogy a jövőben elkerüljék az alacsony vízállás miatt kialakuló helyzetet.

Az extrémalacsony vízállás ellenére sem gondolkodik a kormány duzzasztóművek építésében a Dunán. / Fotó: Havran Zoltán

Még csak egyeztetés sincs új duzzasztóművek építéséről a Dunán

Magyar Péter közölte azt is, hogy erről egyelőre nem folyt egyeztetés. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Duna állapotával mindenképpen foglalkozni kell, mert a rendkívül alacsony vízszint jelentős károkat okoz.

Felvetette, hogy első lépésként a meder újbóli kotrását is érdemes lehet megvizsgálni, mivel ezt korábban rendszeresen elvégezték. Hozzátette, nem vízügyi szakember, ezért a konkrét műszaki megoldások megítélését a szakértőkre bízza.

A miniszterelnök szerint a mostani helyzet lezárulta után részletesen értékelni kell a tapasztalatokat. Megjegyezte:

több olyan beavatkozás is létezik, amely környezetvédelmi vitákat vált ki, ugyanakkor az energiaellátás biztonságát is szem előtt kell tartani.

Magyar Péter okfejtését úgy folytatta: tartósan alacsony vízállás mellett a nukleáris termelés korlátozása miatt több fosszilis tüzelésű erőmű üzembe helyezésére lehet szükség – fűzte hozzá.

Némileg ellentmondásos példaként pedig azt hozta föl, hogy Ausztriában és Szlovákiában több duzzasztómű és vízlétesítmény működik, Magyarországon pedig a Tiszán is találhatók kisebb kapacitású vízerőművek.

Ugyanakkor a miniszterlnök délutáni sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy Százhalombattán jelenleg mínusz 124 centiméter körüli vízállást mérnek, ami már 26 centiméterrel alacsonyabb a 2018-as rekordnál.

A legfrissebb prognózisok szerint a vízállás mínusz 144 centiméter alá is süllyedhet, ugyanis a következő két hétre sem Magyarországon, sem a Duna vízgyűjtőjén nem várnak olyan csapadékmennyiséget, amely érdemben javítaná a helyzetet.