Kármán András úton van Brüsszelbe, hozza haza az uniós pénzeket

Úton vagyok Brüsszelbe, ahol az uniós pénzügymininszterek tanácskozásán veszek részt. Fontos találkozó lesz a soron következő ECOFIN-ülés, ugyanis ez az utolsó jogi lépés azt megelőzően, hogy hazánk hozzáférjen a több ezer milliárd forintnyi EU-s forráshoz – jelentette be Facebook-posztban Kármán András pénzügyminiszter, csütörtökön.

Az ECOFIN az Európai Unió pénzügyminisztereinek testülete. / Fotó: FRANCOIS LENOIR

Nagy reményeket fűz a pénzügyminiszter az ECOFIN soron következő üléséhez

Kármán András posztjának apropóját az adta, hogy Írország vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét július 1-jével, mely kapcsán hivatalos látogatást tett a szigetország nagykövetségén.

Magyarország és Írország közös története hosszú időre tekint vissza – írja a pénzügyminiszter. Egyúttal felidézi, hogy Írország egyik előző elnöksége alatt, 2004. május 1-jén vált Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává.

Kármán András posztjában kitért arra is, hogy az ír nagykövetségen tett vizitjén többek közt az új kormány gazdasági programjáról, az uniós forrásokról és a felülvizsgált helyreállítási tervről is beszélt.