Küzdenek az árral az egyházi kórházak, valami elromlott – állami beavatkozást sürgetnek

Kompenzációt kérnek az új kormánytól az egyházi kórházak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György János, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, akit a napokban választottak meg az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökévé. Velkey György János már folytatott megbeszélést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel.

Velkey György János már folytatott megbeszélést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel/Fotó: Hatlaczki Balázs

Már felvette a kapcsolatot az egészségügyi miniszterrel

Velkey György János rávilágított, az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb a finanszírozásuk az egyházi intézményeknek, kiegészítő normatívákat kapnak az állami tulajdonosi költés kompenzálására.

Az egyházi kórházak viszont nagyon sokszor vannak olyan helyzetben, hogy bizonyos, elsősorban fenntartói-tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzájuk, úgyhogy nagyon sokat küzdenek, főleg amortizációpótló és bizonyos értelemben működéskiegészítő pénzügyi nehézségek esetében, többet, mint az állami kórházak, mert az az állami nagyfenntartó, ami garanciát tud az állami kórházakért vállalni, biztosabb hátteret jelent, de ez az egyházi kórházak mögül hiányzik.

Az új kormánnyal már felvették a kapcsolatot, Velkey György János már folytatott megbeszélést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, ekkor szóba tudták hozni az egyházi kórházak ügyét is, ha csak érintőlegesen is; most készítenek egy olyan szakmai anyagot, ami komplexen rendszerezi az egyházi intézmények problémáit, ezzel szeretnék az egészen közeli jövőben a terület vezetését és a döntéshozókat megtalálni.

Hegedűs Zsolt bevonná az ágazat szereplőit

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai kerekasztal-beszélgetések keretében, az ágazat szereplőinek bevonásával kívánja megújítani az egészségügyet. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldalán közölte:

a tárca célja, hogy valódi párbeszédet alakítson ki a szakmai szervezetekkel és az érintettekkel, valamint közösen határozzák meg azokat a fejlesztési prioritásokat, amelyek hozzájárulnak az egészségügy kulcsterületeinek hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működéséhez.

A tárcavezető megjegyezte: a megbeszélést Dr. Ilku Lívia, a minisztérium közigazgatási államtitkára vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd.