Dől a pénz a magánklinikákhoz: itt vannak a piac legnagyobb szereplői

Az elmúlt években látványosan átalakult a magyar egészségügy szerkezete: a magánszolgáltatók egyre nagyobb szerepet töltenek be a járóbeteg-ellátásban, a diagnosztikában és a tervezhető műtéti beavatkozásokban. A növekvő várakozási idők, a gyorsabb hozzáférés iránti igény és a vállalati egészségprogramok terjedése jelentős növekedési lehetőséget teremtett a magánszektor számára. A piac élén néhány nagy, országos hálózatot építő szolgáltató áll. Ezek már nem egyszerű magánrendelők, hanem komplex egészségügyi vállalatcsoportok, amelyek klinikákat, diagnosztikai központokat, laborokat és kórházi kapacitásokat működtetnek.

Az elmúlt években látványosan átalakult a magyar egészségügy szerkezete/Fotó: khunkornStudio

A legnagyobb magánegészségügyi szereplők és a milliárdos üzlet

Az elmúlt évek árbevételi adatai alapján a magyar magánegészségügy legnagyobb szereplői a következők:

TritonLife Csoport

Medicare Group

Doktor24

Budai Egészségközpont

Dr. Rose Magánkórház

Swiss Medical Group

Duna Medical Center

Wáberer Medical Center

A top 3

A TritonLife az elmúlt évek egyik legdinamikusabban bővülő szereplője lett. A vállalatcsoport 2023-ban 30 milliárd forint feletti nettó árbevételt ért el, és országos terjeszkedési stratégiát követ. A TritonLife Csoport dinamikusan terjeszkedik a vidéki nagyvárosokban is. A fejlődés dinamikáját jól mutatja, hogy már több városban (Budapest, Budaörs, Eger, Kaposvár, Veszprém, Sopron, Pilisvörösvár, Tárnok, Szolnok) jelen vannak.

A korábbi Medicover hosszú ideje az egyik legismertebb magánegészségügyi márka Magyarországon. Erőssége a vállalati ügyfélkör, az egészségbiztosítási konstrukciók és a széles szakrendelési hálózat. A 2023-as árbevétel alapján a második legnagyobb szereplője a magánegészségügyi piacnak. Több évtized után tavaly megváltoztatta nevét, azóta Medicare néven biztosítja ügyfeleinek a járó-, fekvőbeteg-, diagnosztikai és labordiagnosztikai, valamint fogászati, optikai, esztétikai és szülészeti ellátást, illetve gyógyszertári, egészségpénztári és fitneszszolgáltatásait. Vidéken Győrben, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Pakson, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben is vannak saját klinikáik.