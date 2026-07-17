Megfúrta a kormány a sokat vitatott kínai gigaberuházást, „sajnálattal távozik" Magyarországról a BMW és a Mercedes beszállítója
A képviselő hejegyzésében közölte: a gyár ügyében hivatalos tájékoztatást kért az illetékes minisztériumtól és egyeztetett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatallal is. Ezek alapján arról tájékoztatott, hogy nem érkezett környezetvédelmi engedély iránti kérelem, nincs folyamatban környezetvédelmi hatósági eljárás és építkezés sem indult. Közlése szerint „a konkrét elektrolitgyár-beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak”.
Azelőtt vége lehet az elektrolitgyár történetének, hogy elkezdődött volna
Rost Andrea arról számolt be, hogy a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár ügyében az elmúlt időszakban személyesen is több egyeztetést folytatott. Mint mondta, egy ilyen súlyú beruházásnál a helyben élők véleményét és jogos aggodalmait komolyan kell venni. A szolnoki polgárok, civil közösségek és a város közgyűlése is világosan jelezte: Szolnok nem támogat akkumulátoripari beruházásokat a város közigazgatási területén – tette hozzá.
„A Tisza álláspontja világos: fejlődésre, munkahelyekre és beruházásokra szükség van, de csak oly módon, amely tiszteletben tartja a helyben élők biztonságát, egészséges környezetét és véleményét” - fogalmazott Rost Andrea, azt ígérve, hogy a fejleményeket továbbra is nyomon követi és minden érdemi változásról tájékoztatni fogja a szolnokiakat.
Lex Gao, a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. vezetője májusban arról beszélt, hogy az építési engedélyhez előbb meg kell kapniuk
- az iparbiztonsági, illetve
- a környezethasználati engedélyt.
Hangsúlyozta, hogy a gyár a jogszabályok teljes körű betartásával és a környezet védelmének maximális figyelembevételével valósulna meg, hozzátéve, hogy a legmodernebb technológiát alkalmaznák.
Miként arról a Világgazdaság oldalán beszámoltunk, a cég hiába hívta egyeztetésre a lakosságot, összesen egy embert érdekelt, hogy mit tervez a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. Szolnokon. A cég képviselője akkor úgy fogalmazott, hogy sajnálattal vették tudomásul, hogy nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése, de ebben próbálnak lépéseket tenni. Az is mondta, hogy ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor „sajnálattal fogunk elmenni”. Az első ütem megvalósulásával száznegyven embert terveztek foglalkoztatni.
A polgármester májusban Magyar Péterhez fordult
Györfi Mihály, Szolnok polgármestere (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség) Facebook-oldalán májusban azt közölte:
azzal a kéréssel fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, hogy kezdeményezze a város külterületére tervezett ipari park kiemelt beruházási besorolásának visszavonását, illetve támogassa az oda tervezett elektrolitgyár létesítésének tilalmát.
A polgármester jelezte, hogy a gyár megépítését már a szolnoki fideszes közgyűlési többség sem támogatja.
A „Stop Elektrolitgyár - Szolnok élni akar” nevű civil csoport Facebook-oldalán pénteken köszönetet mondott Rost Andrea országgyűlési képviselőnek.
A KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég Szolnokra tervezett beruházását 2025 márciusában jelentette be Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég a világ öt legnagyobb elektrolitgyártója közé tartozik, magyarországi üzeme a BMW és a Mercedes elektromos autóinak beszállítója lenne.