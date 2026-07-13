Ez a három alapélelmiszer, amelynek ára megugorhat a Hormuzi-szoros válsága miatt

Súlyos globális élelmiszerár-sokkot idézhet elő a Hormuzi-szoros tartós zavara tartása, mivel az energia-, műtrágya- és szállítási költségek egyszerre emelkednek. A Hormuzi-szoros körüli konfliktus nem elsősorban a kész élelmiszerek szállításán keresztül, hanem az olaj, a földgáz, a műtrágya és a tengeri fuvarozás drágulása révén emeli az élelmiszerárakat. Az iráni háború eszkalálódásával számos alapvető élelmiszer ára várhatóan emelkedni fog , mivel sok, a konfliktusokban érintett ország játszik jelentős szerepet a nemzetközi kereskedelemben.

Teherhajókat horgonyoznak a Hormuzi-szoros közelében, az Egyesült Arab Emírségek keleti partjainál. Az élelmiszer ára is megugorhat a válság miatt Fotó: AFP

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) már május végén jelezte, hogy a gazdálkodók és a kormányok által most meghozott döntések a műtrágyahasználatról, az importról, a finanszírozásról és a növényválasztásról fogják meghatározni, hogy hat-tizenkét hónapon belül kialakul-e súlyos globális élelmiszerár-válság. A köztes időben azonban ilyen intézkedések nemigen születtek, a konfliktus árhatása, feltételezhetően akadály nálkül csapodik majd le a boltokban, mégpdig áremelkedés formájában.

Több alapvető élelmiszer ára emelkedhet

„A kulcsfontosságú kereskedelmi régiókban bekövetkező geopolitikai zavarok elkerülhetetlenül hullámhatásokat hoznak létre a globális ellátási láncokban, különösen az olyan ágazatokban, mint az élelmiszer- és italgyártás, a kiskereskedelem és a divat, amelyek nagymértékben támaszkodnak a nemzetközi beszerzésre és a szigorúan kezelt készletciklusokra” – mondta Jon Bahl, a Linnworks vezérigazgatója a GobankingRates portálnak. Meglátása szeirnt, az iráni háború eszkalálódásával számos alapvető élelmiszer ára várhatóan emelkedni fog , mivel számos, konfliktusokban érintett ország jelentős szerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben.

Arjan Singh, a Corporate War Games alapítója és ügyvezető partnere ezt kiegészítette azzal, hogy „amikor a kikötők bezárnak, vagy a szállítmányok késnek, a globális kínálat szinte egyik napról a másikra szűkül.” Véleménye szeirnt, a kenyér, tészta, gabonapelyhek és más, búzából készült termékek is szerepelnek majd a dráguló temrékek listáján: ezeknek az ára akár 40 százalékkal vagy még többel is emelkedhet.

Nem csak a fizikai hiányról van szó; a kormányok korlátozhatják az exportot is saját lakosságuk védelme érdekében, ami felerősíti az áremelkedést

– tette hozzá Arjan Singh.