A nemzetközi nagybank már látja a fordulatot a magyar gazdaságban: az ING Bank szerint ideje optimistának lenni Magyarországgal kapcsolatban
A közép-európai régió gazdasági kilátásai érezhetően javultak, Magyarországon a növekedés pozitív meglepetést okozhat, miközben az infláció mérséklődik, a cseh és a lengyel jegybank pedig új kihívásokkal szembesülhet – idézi az ING bank friss előrejelzését a Portfolio.
Több nehéz, stagnáló GDP-vel, magas inflációval és magas kamatszintekkel jellemzett év után úgy tűnik, hogy Magyarország végre kilábal a recesszióból – olvasható az ING Bank friss elemzésében. Az áprilisi és májusi konjunktúraadatok alapján a második negyedévbena a vártnál jobban nőhet a GDP, így az idei, 1,5 százalékos növekedési előrejelzést övező kockázatok is inkább felfelé mutatnak. A Hormuzi-szoros blokádja okozta energiaársokk ellenére a magyar infláció ellenállónak bizonyult, és mérséklődött. Így az idei átlagos inflációs előrejelzést 2,1 százalékra csökkentették, az év végére pedig 3 százalék körüli drágulás valószínűsíthető.
Kulcsfontontosságú a hazai árfolyamstabilitás
A várakozások szerint a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentési ciklus során a jelenlegi 6 százalékról 5 százalékra mérsékli majd az alapkamatot. Az alacsonyabb kamatok és hozamok mellett a forint piacára aligha áramlik majd jelentős tőke, így az árfolyam stabilitása kulcsfontosságú marad ahhoz, hogy az inflációt 3 százalék közelében lehessen tartani. Ez a szempont előreláthatólag 2027 végéig gátat szab a további monetáris enyhítésnek, de utána fokozatos lazítás indulhat, amelynek vége 2028 végére 4 százalékos kamatszint lehet.
- Az alacsonyabb infláció,
- a költségvetési konszolidáció
- és az euróbevezetés irányába tett lépések
- a kötvényhozamokat is lejjebb szoríthatják,
ami mérsékli az államadósság finanszírozásának terheit.
Csehországban a fókusz az élelmiszerárakon
Csehországban az infláció júniusban a vártnál alacsonyabb volt, így idén az átlagos áremelkedés a jegybanki célszint alatt maradhat. Ám a tavaszi rendkívüli aszály miatt jövőre drágulhatnak az élelmiszerek. A mezőgazdasági termelői árak 2027 közepén akár 8 százalék közelében is tetőzhetnek, a fogyasztói árindexet pedig átlagosan 2,5 százalékra emelhetik.
A Cseh Nemzeti Bank ennek ellenére várhatóan hosszabb ideig szinten tartja az irányadó rátát, mivel a gazdaság a becslések szerint továbbra is a lehetséges kibocsátási szintje alatt teljesít. Ha az év második felében egyszerre bővül erőteljesen az ipar, vális feszessé a munkaerőpiac és a mélypontra kerülnek az élelmiszerárak, akkor szigorúbb monetáris politikára lehet szükség.
Lengyelország kamatcsökkenésre készülhet az előrejelzés szerint
Lengyelországban az inflációs kilátások az elmúlt hetekben érezhetően javultak, miközben a gazdasági növekedés üteme stabil maradt. Míg június elején a szereplők még három további kamatemelést áraztak, ma már kamatvágásokra számítanak. Az alapforgatókönyv szerint a lengyel jegybank 2026 végéig változatlanul hagyja az irányadó rátát, mivel az infláció kissé a 2,5 százalékos cél felett alakul. A következő lépés ugyan kamatcsökkentés lehet, de valószínűleg csak jövőre.
A befektetők figyelme augusztus végén a 2027-es költségvetési tervezetre irányul majd.
A jövő évi választások és a korábbi kampányígéretek miatt érdemi költségvetési konszolidáció nem várható, ugyanakkor a jelentős hiány kevés mozgásteret hagy az új kiadásoknak vagy a kamatcsökkentésnek. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) programjának lezárása közeledtével Lengyelország szeptemberben további 8 milliárd, decemberben pedig egy utolsó, 12,6 milliárd eurós kifizetésre számíthat.