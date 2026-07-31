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energiaválság
Egis
Falco Vulcano
MÁV
Magyar Péter

Ez fájni fog a gazdaságnak: sorra csavarják le Magyarország legnagyobb gyárait – itt a lista, kik tettek eleget a Tisza-kormány felszólításának

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nap folyamán több energia-nagyfogyasztó jelezte, hogy mekkora fogyasztáscsökkentést tud vállalni a következő időszakban – mondta Magyar Péter pénteki sajtótájékoztatóján, Pakson. A kormányfő szerint a hazai cégek energiafelhasználásáról szóló lista folyamatosan bővül, a részletes adatok alapján pedig hamarosan dönteni fog a védelmi munkacsoport a szükséges jogszabályi háttérről is.
Lehoczky Milán
2026.07.31, 18:42
Frissítve: 2026.07.31, 18:49

Magyar Péter miniszterelnök szerint folyamatosan érkeznek a nagy energiafogyasztók vállalásai az ipari felhasználás mérséklésére. A kormányfő egy táblázatra hivatkozva azt mondta, több jelentős szereplő már megadta, mekkora energiafelhasználás-csökkentést vállal, miközben néhány vállalat még pontosítja a számait.

energia
Több cég már jelezte, jelentősen visszafogja energiafelhasználását. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Többen már visszafogták energiafelasználásukat

A Mol 63 megawattos teljesítménycsökkentést vállalt, ami Magyar Péter ismertetése szerint a társaság teljes energiafelhasználásának mintegy 40 százalékát jelenti. A MÁV szintén jelentős megtakarítást tervez, és több akkumulátorgyártó vállalat is jelezte részvételi szándékát.

A miniszterelnök példaként említette 

  • a Jász-Plasztik Kft.-t, 
  • a Falcót és 
  • az Egist is. 

Hozzátette, több cég még egyezteti a vállalt értékeket, mert a pontos számok meghatározása fontos a végleges összesítéshez.

Magyar Péter közölte, hogy a sajtótájékoztató után Budapestre utazik, ahol a védelmi munkacsoport ülésén véglegesítik az adatokat. Ezt követően születhet döntés a szükséges jogszabályi változtatásokról.

Mint arról lapunk is hírt adott: Magyar Péter csütörtöki rendkívüli bejelentésben tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az energia-krízishelyzet miatt akár az úgynevezett rotációs kikapcsolási rend (RKR) is életbe léphet. 

Erre kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.

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