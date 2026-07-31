Ez fájni fog a gazdaságnak: sorra csavarják le Magyarország legnagyobb gyárait – itt a lista, kik tettek eleget a Tisza-kormány felszólításának

Magyar Péter miniszterelnök szerint folyamatosan érkeznek a nagy energiafogyasztók vállalásai az ipari felhasználás mérséklésére. A kormányfő egy táblázatra hivatkozva azt mondta, több jelentős szereplő már megadta, mekkora energiafelhasználás-csökkentést vállal, miközben néhány vállalat még pontosítja a számait.

Több cég már jelezte, jelentősen visszafogja energiafelhasználását. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Többen már visszafogták energiafelasználásukat

A Mol 63 megawattos teljesítménycsökkentést vállalt, ami Magyar Péter ismertetése szerint a társaság teljes energiafelhasználásának mintegy 40 százalékát jelenti. A MÁV szintén jelentős megtakarítást tervez, és több akkumulátorgyártó vállalat is jelezte részvételi szándékát.

A miniszterelnök példaként említette

a Jász-Plasztik Kft.-t,

a Falcót és

az Egist is.

Hozzátette, több cég még egyezteti a vállalt értékeket, mert a pontos számok meghatározása fontos a végleges összesítéshez.

Magyar Péter közölte, hogy a sajtótájékoztató után Budapestre utazik, ahol a védelmi munkacsoport ülésén véglegesítik az adatokat. Ezt követően születhet döntés a szükséges jogszabályi változtatásokról.

Mint arról lapunk is hírt adott: Magyar Péter csütörtöki rendkívüli bejelentésben tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az energia-krízishelyzet miatt akár az úgynevezett rotációs kikapcsolási rend (RKR) is életbe léphet.

Erre kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.