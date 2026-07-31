A Paksi Atomerőmű termelésének kétszeresét kitevő energetikai fejlesztésre tett ígéretet Magyar Péter – mutatjuk, mit tervez a kormány!

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a kormány felgyorsítja a paksi szivattyús energiatároló beruházás előkészítését, valamint átfogó programot indít a hazai energiatermelés átalakítására. A cél, hogy az ország energiaellátása kevésbé függjön a Duna vízállásától és az orosz energiahordozóktól.

Szélenergia. Valóban ez a megoldás a nukleáris energia pótlására? / Fotó: Unsplash

Több ezer megawattnyi szélenergia a cél

A miniszterelnök közlése alapján 2030-ig összesen 4000 megawatt új szélerőmű-kapacitás épülhet ki Magyarországon. A program első lépéseként egy 1000 megawattos pályázatot hirdetnek meg, amely új lendületet adhat a hazai szélenergia-fejlesztéseknek.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy kiemelt feladat lesz a villamosenergia-hálózat korszerűsítése is. Emellett jelentős beruházások indulnak energiatárolók létesítésére.

A tervek szerint a tárolói kapacitás 2027-re eléri a 700 megawattot, később pedig 3000 megawattra bővül.

A kormányfő úgy fogalmazott, a mostani helyzet egyértelműen megmutatta, hogy Magyarországon hiányzik a megfelelő szélerőművi és energiatárolói kapacitás.

Értékelése szerint az előző kormány nem fordított kellő figyelmet erre a területre, ezért most gyors ütemű fejlesztésekre van szükség.

Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy a kabinet szerdai döntése alapján ismét lehetőség nyílik szélerőművek építésére Magyarországon. Tájékoztatása szerint a tervezett beruházások összesített teljesítménye eléri a paksi atomerőmű jelenlegi termelésének kétszeresét.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a fejlesztések megvalósításához uniós forrásokat is bevonnának. Az engedélyezési eljárások felgyorsítása mellett a villamosenergia-hálózat fejlesztése is a program kiemelt eleme lesz.

Szólnak érvek a nagyarányú szélerőmű-kapacitásbővítés ellen

Ugyanakkor míg a miniszterelnök tényként kezeli, hogy a szélenergia-termelőkapacitás növelése egyértelműen előnyös Magyarország számára, addig fontos érvek hozhatók fel annak ellenében is.

Egyrészt a magyarországi vállalkozásoknak visszafogott esélyük van arra, hogy beszálljanak az új kormány által megcélzott szélerőmű-telepítésekbe, így a területen felhasználható RRF-források az Európai Unió más országaiba áramolnak vissza.