Ilyen se volt még: bocsánatot kért a magyaroktól a benzinkúthálózat a magas üzemanyagárak miatt – "Kérjük szíves megértésüket"

Újra elérhető a gázolaj az egyik kistöltőállomás-hálózat benzinkútjain, ahol az elmúlt időszakban készlethiány alakult ki. Az ENVI Group pénteken Facebook-bejegyzésben közölte, sikerült helyreállítania az ellátást. Ugyanakkor a tájékoztatás szerint a benzin- és gázolajkészletek feltöltése jelenleg kizárólag piaci importbeszerzésből valósítható meg, ami átmenetileg megemelheti az üzemanyag árát.

Az ENVI elsődleges céljának a folyamatos ellátás fenntartását nevezte. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

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Az ENVI a közösségi oldalon tett bejegyzésében kiemelte: a gázolaj beszerzési költségét jelenleg az importpiaci árak határozzák meg. Emiatt a vásárlók a megszokottnál magasabb árakkal találkozhatnak a kutakon.

A társaság elsődleges céljának a folyamatos ellátás fenntartását nevezve hangsúlyozta, a jelenlegi piaci környezetben is fontosnak tartják, hogy partnereik és vásárlóik minden körülmények között hozzájussanak az üzemanyaghoz.

A vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy éves átlagban továbbra is a versenyképes árú üzemanyagkút-hálózatok közé tartozik Magyarországon. Kitértek arra is, beszerzéseik jelentős része importforrásból érkezik, aminek következtében időszakonként előfordulhat, hogy áraik eltérnek a magyar piacon megszokott szintektől. Az ENVI ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a vásárlóit, hogy továbbra is megbízható ellátást és hosszabb távon versenyképes árakat fog biztosítani.

A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban a magyar és a nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt az Envi Group gázolaj-utánpótlása is akadozott, egyes töltőállomásain pedig átmenetileg elfogyott a gázolaj.

A társaság akkor fizikai áruhiányról írt, és azt a hazai üzemanyag-árstruktúrára vezette vissza.

Ez arra enged következtetni, hogy az is számíthat, hogy a kisebb vagy diszkontáron értékesítő kutak milyen áron tudnak új készletet vásárolni, és azt milyen fogyasztói áron tudják továbbadni, ám az Envi Group akkor ennél részletesebben nem fejtette ki, mit ért a hazai árstruktúra alatt.

Ugyanakkor néhány nappal korábban az Auchan benzinkúthálózata is korlátozást volt kénytelen bevezetni a dízel értékesítésében, így töltőállomásain július 18-tól egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.

Mindezek ellenére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábbi közlése szerint sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki üzemanyag-ellátási probléma.

A nyilvánosan ismertetett készletadatok alapján csaknem 390 ezer tonna dízel áll rendelkezésre, ami körülbelül negyven napra fedezheti a hazai fogyasztást.