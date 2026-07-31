Rendkívüli

Most dől el a magyar autópályák sorsa, Vitézy Dávidnak azonnal döntenie kell az üzemeltetésről: világos üzenetet kapott az MKIF-vezértől – "Nem lehet csak úgy belépni a helyünkre"

Deviza
EUR/HUF364,83 +0,58% USD/HUF316,36 +0,51% GBP/HUF426,62 +0,73% CHF/HUF391,54 +0,27% PLN/HUF84,7 +0,58% RON/HUF69,5 +0,52% CZK/HUF15,07 +0,54% EUR/HUF364,83 +0,58% USD/HUF316,36 +0,51% GBP/HUF426,62 +0,73% CHF/HUF391,54 +0,27% PLN/HUF84,7 +0,58% RON/HUF69,5 +0,52% CZK/HUF15,07 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 688,57 +0,16% MTELEKOM2 746 -0,15% MOL4 530 +0,67% OTP46 820 -0,15% RICHTER11 800 +0,51% OPUS358 +1,7% ANY6 720 -1,03% AUTOWALLIS144 +0,7% WABERERS4 740 +0,21% BUMIX9 433,29 +0,46% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 134,29 -0,21% BUX146 688,57 +0,16% MTELEKOM2 746 -0,15% MOL4 530 +0,67% OTP46 820 -0,15% RICHTER11 800 +0,51% OPUS358 +1,7% ANY6 720 -1,03% AUTOWALLIS144 +0,7% WABERERS4 740 +0,21% BUMIX9 433,29 +0,46% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 134,29 -0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gázolaj
energiaválság
benzinkút-hálózat

Ilyen se volt még: bocsánatot kért a magyaroktól a benzinkúthálózat a magas üzemanyagárak miatt – "Kérjük szíves megértésüket"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sikerült helyreállítania a dízelellátást az egyik hazai kistöltőállomás-hálozatnak, így ismét elérhető az üzemanyag benzinkútjain. Az ENVI Group közlése szerint azonban a készletek feltöltése jelenleg csak importból lehetséges, ami a vállalat szerint átmenetileg magasabb gázolajárakat eredményezhet a kutakon.
Lehoczky Milán
2026.07.31, 20:29
Frissítve: 2026.07.31, 20:51

Újra elérhető a gázolaj az egyik kistöltőállomás-hálózat benzinkútjain, ahol az elmúlt időszakban készlethiány alakult ki. Az ENVI Group pénteken Facebook-bejegyzésben közölte, sikerült helyreállítania az ellátást. Ugyanakkor a tájékoztatás szerint a benzin- és gázolajkészletek feltöltése jelenleg kizárólag piaci importbeszerzésből valósítható meg, ami átmenetileg megemelheti az üzemanyag árát.

benzinkút, tankolás, OMVbenzin, dízel, gázolaj, üzemanyag, ENVI
Az ENVI elsődleges céljának a folyamatos ellátás fenntartását nevezte. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az ENVI is küszködik, mint a többi kis benzinkút – a gazdasági tárca szerint minden rendben

Az ENVI a közösségi oldalon tett bejegyzésében kiemelte: a gázolaj beszerzési költségét jelenleg az importpiaci árak határozzák meg. Emiatt a vásárlók a megszokottnál magasabb árakkal találkozhatnak a kutakon. 

A társaság elsődleges céljának a folyamatos ellátás fenntartását nevezve hangsúlyozta, a jelenlegi piaci környezetben is fontosnak tartják, hogy partnereik és vásárlóik minden körülmények között hozzájussanak az üzemanyaghoz.

A vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy éves átlagban továbbra is a versenyképes árú üzemanyagkút-hálózatok közé tartozik Magyarországon. Kitértek arra is, beszerzéseik jelentős része importforrásból érkezik, aminek következtében időszakonként előfordulhat, hogy áraik eltérnek a magyar piacon megszokott szintektől. Az ENVI ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a vásárlóit, hogy továbbra is megbízható ellátást és hosszabb távon versenyképes árakat fog biztosítani.

A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban a magyar és a nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt az Envi Group gázolaj-utánpótlása is akadozott, egyes töltőállomásain pedig átmenetileg elfogyott a gázolaj. 

A társaság akkor fizikai áruhiányról írt, és azt a hazai üzemanyag-árstruktúrára vezette vissza.

Ez arra enged következtetni, hogy az is számíthat, hogy a kisebb vagy diszkontáron értékesítő kutak milyen áron tudnak új készletet vásárolni, és azt milyen fogyasztói áron tudják továbbadni, ám az Envi Group akkor ennél részletesebben nem fejtette ki, mit ért a hazai árstruktúra alatt.

Ugyanakkor néhány nappal korábban az Auchan benzinkúthálózata is korlátozást volt kénytelen bevezetni a dízel értékesítésében, így töltőállomásain július 18-tól egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.

Mindezek ellenére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábbi közlése szerint sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki üzemanyag-ellátási probléma. 

A nyilvánosan ismertetett készletadatok alapján csaknem 390 ezer tonna dízel áll rendelkezésre, ami körülbelül negyven napra fedezheti a hazai fogyasztást.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1754 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu