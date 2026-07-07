A bizonytalan környezettől szenved az építőipar – a várható fordulat sem ment meg mindenkit

Az építőipar nehéz időszakon van túl és az idei esztendő is tele van bizonytalansággal. Középtávon ugyanakkor a lakossági, a vállalati és a közbeszerzési piacon is élénkülés várható. A kedvezőbbé váló beruházási klíma és befektetői környezet az ágazat piaci lehetőségeit növeli, de a fenntarthatóság, illetve a digitalizáció terjedése az építési folyamatokban érezhető kihívást jelent – írta legfrissebb elemzésében a GKI.

Beruházási fordulat jöhet a GKI szerint, de nem minden építőipari cég lesz a nyertese / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Adataik alapján a magyarországi építésgazdaság számára nehéz volt az elmúlt három év. 2023-ban és 2024-ben visszaesett az ágazat termelési volumene, és bár 2025-ben 2,8 százalékkal növekedni tudott a megelőző esztendőhöz képest, ez jórészt néhány nagyobb autópályaépítés következménye volt, vagyis az ágazat jelentős része nem érezte a fellendülést.

2022-ben még csúcsot döntött az ágazatban működő cégek száma, ami az itt dolgozó egyéni vállalkozókat is beleértve 132 ezer volt. Ám azóta folyamatos a csökkenés, a cégszám 2025 végére 111 ezerre zsugorodott. Az idei év felemásan indult. Az építőipari termelés volumene az első négy hónapban 2,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. A mélyépítés teljesítménye 1 százalékkal, a magasépítésé csaknem 3 százalékkal zsugorodott. Ez utóbbin belül viszont a lakásépítés jól teljesített: az első negyedévben az átadott lakások száma 5 százalékkal, a kiadott engedélyek száma 64 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

Jönnek a források, de nem mindenkinek jut

Május végén a magyar kormány és az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6 ezer milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. A GKI szerint a megegyezés fontos az építőiparnak is, mert a pénz jelentős része közlekedési infrastruktúrára, vasúti fejlesztésekre, valamint bérlakás- és kollégiumépítésekre fordítható. Ezek már olyan beruházások, amelyekből nemcsak a nagyvállalatok, hanem alvállalkozóként kisebb kivitelezők is részesedhetnek. Mindez azonban nem jelent azonnali beruházási fordulatot, ugyanis a támogatások legkorábban az év végén érkezhetnek meg. Az első érdemi, uniós forrásokból finanszírozott beruházások 2027-ben jelenhetnek meg a piacon. Addig a vállalkozásoknak továbbra is a mostani, szűkebb kereslettel kell beérniük.