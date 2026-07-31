Magyar Péter: a lakosságnak villanyáramhoz kell jutnia, várjuk a cégektől az önkéntes lekapcsolási terveket - „szorozzák meg kettővel"
Magyar Péter miniszterelnök a pénteki százhalombattai sajtótájékoztatóján bejelentette: jelenleg 940 megawattal üzemel Paks, de várhatón újabb kapacitáscsökkentés kell elrendelni és várhatóan le kell kapcsolni. Elmondta, mínusz 134 cm-nél le kell kapcsolni az atomerőművet. A szakemberek szerint mínusz 144 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Ez a következő hetekben nem fog bekövetkezni. A problémát fokozta a Dunamenti Erőmű meghibásodása, de holnaptól működhet az erőmű - jelentette be. A tegnapi várt csúcsterhelés jobban alakult az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. De a 17-22 óra közötti időszak továbbra is kritikus – fűzte hozzá Magyar Péter.
Kivizsgálják, Pakson miért nem korszerűsítették a szivattyúrendszert
Az üzemanyag ellátással kapcsolatban azt mondta, hogy a tavalyi százhalombattai tűzeset miatt alig 50 százalékos kapacitással működik a finomító, szeptemberre készül el a javítás teljes kapacitással. Beszélt arról is, hogy 2018 után elvégezte a Mol a szivattyú korszerűsítési munkálatokat, amit Pakson nem végeztek el. Ennek szigorú kivizsgálását is bejelentette. A Molnak plusz szivattyúknak lesz szükséges, de ezt beszerezték, így az alacsony vízszint nem okoz majd problémát - jelezte.
Elmondta, a nagyfogyasztók önkéntes csökkentése érinti a Molt is, a vállalat 65 megawattórával visszafogja a fogyasztását. Példamutatónak nevezte a miniszterelnök ezt a vállalást, és erre hívta fel a többi szereplőt is, mert készülnek a jogszabályok, hogy le lehessen kapcsolni ezeket a gyárakat.
A szociális intézmények áramellátása elsődleges, a rendszer egyensúlyát fenn kell tartani. A kritikus időszak hétfőn kezdődik - hangsúlyozta Magyar Péter, addigra az önkéntes vállalásoknak el kell készülnie.
A Mol is korlátozza a fogyasztását
Hernádi Zsolt a Mol elnök-vezérigazgatója azzal kezdte a beszédét, a Dunai Finomít a hazai energetika legfontosabb üzeme.
Van elég üzemanyag, az ellátás biztosított.
„Bolond időket élünk, tetteket és áldozatokat követel mindenkitől." - mondta. Kiemelte: a Duna hűtővizet és ipari vizet is ad, a gőzt abból állítják elő, de a vizet utána visszaengedik a Dunába. Az ellátás biztosítás érdekében az államtól kérték a mobil szivattyúállomást, ami átemeli a vizet a csatornába, amely a két nagy üzemnek biztosítja a vizet. Ez megtörtént, ezt köszönte meg Hernádi Zsolt. Beszélt arról is, hogy fel kell készülni az orosz kőolajról történő leválásra, beruházokkal készülnek az átállásra. A mai napig nem tudjuk, hogy az Adria vezeték képes lesz-e két finomító ellátására, mert hiányoznak a tesztek - magyarázta. 17 millió tonnát kellene felszállítani, de még nem sikerült igazolni, hogy ez menni fog-e.
Beszélt arról is Hernádi Zsolt, hogy korlátozni fogják a saját fogyasztásukat, ez az ország érdeke, ilyenkor senki ne a zsebét nézze. Beszélt a globális dízel ellátásiproblémákról is. A dízel világpiaci ára 160 forinttal ment fel literenként a védett ár kivezetése óta. Elmondta, 95 millió liter importálnak Poszsonyból, de komoly problémát jelent, hogy az uszályok nem tudnak hajózni a Dunán, leállt a teljes hajóforgalom. Ezt meg kell oldani, hogy ne legyen ellátási probléma.
A tavaly októberi tűzesetről annyit mondott még, hogy szeptember 22 -re készülhet el az üzem, akkor még csak a tesztelés indul el. A karbantartás utáni újraindítás nagyon bonyolult és veszélyes folyamat, ez okozta a balesetet Tiszaújvárosban is – hívta fel a figyelmet. Kiemelte: 150 milliárd dollár elmaradt haszonnal számol a vállalat, de sokkal fontosabb az ellátás biztonsága.
Végül elmondta a friss akvizíció részleteit, a vállalat megvásárolta a Shelltől a ciprus partjainál az Aphrodité gázmező 35 százalékát. Ennek operátora a Chevron lesz, ehhez társult be a MOl, hamarasoan elkezdődik a termelésbe állítás, ez első gáz 2031-ben fog érkezni. Egyiptomig kell kihúzni a vezetéket, mint mondta.
Kisker árak kedvezőbbek, mint a régióban
Jóval a környező országok árai alatt vannak a hazai üzemanyag árak - hívta fel a figyelmet Magyar Péter. Azt is hozzátette: az üzemanyag turizmust mindenképpen meg kell akadályozni. Egy táblázatban összefoglalták a régiós országok kiskereskedelmi árakkal, a miniszterelnök szerint sok tagállamban 2 euró felett van a gázolaj ára, Magyarországon az egyik legalacsonyabb. Utalta arra, hogy az Orbán kormány alatt volt, hogy 800 forint volt egyes kutakon a dízel ára.
Nincs ingyen ebéd, a védett ár havonta 50 milliárd forintba került a magyar költségvetésnek. Paks elsődleges hatása is 50 milliárd forint lesz. Szégyelljék magukat azok, akik ilyen helyzetben a hazájuk ellen drukkolnak és félrevezetik őket"
- így fogalmazott. A Paksi Atomerőmű leállítása indokolt, minden más félrevezetés - hangsúlyozta a miniszterelnök.
Amikor a hazánk egy komplex energetikai krízishelyzetben senki sem drukkoljon a hazája ellen, ne keltsen pánikat, mert ezért bűntetőjogi felelősséget kell vállalni. Hozzátette, a vízfogyasztás megnövekedése is súlyos helyzetet okozhat, tartós hőség esetén el fognak fordulni ellátási zavarok, utalt a szentendrei helyzetre, amit a honvédség kezelt a vízmű társasággal együtt. A probléma az, hogy a lakosság nem kapcsolta a locsolóberendezéseket, a következő napokban hanyagolni kell a locsolást és a medencék feltöltését. Más rendkívül esemény nincsen jelenleg, mondta, estére összehívták a védelmi munkacsoportot, az eseményeket kézben tartják, de valódi összefogásra lesz szükség.
Milyen meghibásodás történt és mit okozott?
Korábbi cikkünkben részletesen ismertettük a helyzetet: a Dunamenti Erőmű azt közölte július 29-én, hogy a műszaki esemény, azaz a meghibásodás kizárólag a G3 blokkot érintette, nem a teljes Dunamenti Erőművet. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este bejelentette, hogy a részben állami tulajdonú erőmű vezetésétől azt a tájékoztatást kapták, hogy a javítás folyamatban van, a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűtését követően már pénteken megkezdődhet a beszerelése. A leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent – tette hozzá a miniszterelnök.
Az erőmű teljes működését nem befolyásolta a meghibásodás, azt közölték, hogy a telephely további működő egységei támogatják a magyar villamosenergia-rendszert:
- a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít,
- az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához.
Kritikus helyzet, ezek a következő lépések
A kormány első lépésként arra kérte a legnagyobb ipari áramfogyasztókat – köztük az akkumulátorgyárakat, autógyárakat, vegyi üzemeket és cementgyárakat –, hogy önként mérsékeljék energiafelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti időszakban. Ezzel párhuzamosan olyan szabályozás előkészítése is megkezdődött, amely szükség esetén lehetővé teheti egyes nagyfogyasztók kötelező, ütemezett lekapcsolását.