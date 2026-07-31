Magyar Péter: a lakosságnak villanyáramhoz kell jutnia, várjuk a cégektől az önkéntes lekapcsolási terveket - „szorozzák meg kettővel"

Magyar Péter miniszterelnök a pénteki százhalombattai sajtótájékoztatóján bejelentette: jelenleg 940 megawattal üzemel Paks, de várhatón újabb kapacitáscsökkentés kell elrendelni és várhatóan le kell kapcsolni. Elmondta, mínusz 134 cm-nél le kell kapcsolni az atomerőművet. A szakemberek szerint mínusz 144 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Ez a következő hetekben nem fog bekövetkezni. A problémát fokozta a Dunamenti Erőmű meghibásodása, de holnaptól működhet az erőmű - jelentette be. A tegnapi várt csúcsterhelés jobban alakult az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. De a 17-22 óra közötti időszak továbbra is kritikus – fűzte hozzá Magyar Péter.

A kiskereskedelmi árak a régióban Magyarországon a legalacsonyabbak, közölte Magyar Péter miniszterelnök/Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Kivizsgálják, Pakson miért nem korszerűsítették a szivattyúrendszert

Az üzemanyag ellátással kapcsolatban azt mondta, hogy a tavalyi százhalombattai tűzeset miatt alig 50 százalékos kapacitással működik a finomító, szeptemberre készül el a javítás teljes kapacitással. Beszélt arról is, hogy 2018 után elvégezte a Mol a szivattyú korszerűsítési munkálatokat, amit Pakson nem végeztek el. Ennek szigorú kivizsgálását is bejelentette. A Molnak plusz szivattyúknak lesz szükséges, de ezt beszerezték, így az alacsony vízszint nem okoz majd problémát - jelezte.

Elmondta, a nagyfogyasztók önkéntes csökkentése érinti a Molt is, a vállalat 65 megawattórával visszafogja a fogyasztását. Példamutatónak nevezte a miniszterelnök ezt a vállalást, és erre hívta fel a többi szereplőt is, mert készülnek a jogszabályok, hogy le lehessen kapcsolni ezeket a gyárakat.

A szociális intézmények áramellátása elsődleges, a rendszer egyensúlyát fenn kell tartani. A kritikus időszak hétfőn kezdődik - hangsúlyozta Magyar Péter, addigra az önkéntes vállalásoknak el kell készülnie.

A Mol is korlátozza a fogyasztását

Hernádi Zsolt a Mol elnök-vezérigazgatója azzal kezdte a beszédét, a Dunai Finomít a hazai energetika legfontosabb üzeme.

Van elég üzemanyag, az ellátás biztosított.

„Bolond időket élünk, tetteket és áldozatokat követel mindenkitől." - mondta. Kiemelte: a Duna hűtővizet és ipari vizet is ad, a gőzt abból állítják elő, de a vizet utána visszaengedik a Dunába. Az ellátás biztosítás érdekében az államtól kérték a mobil szivattyúállomást, ami átemeli a vizet a csatornába, amely a két nagy üzemnek biztosítja a vizet. Ez megtörtént, ezt köszönte meg Hernádi Zsolt. Beszélt arról is, hogy fel kell készülni az orosz kőolajról történő leválásra, beruházokkal készülnek az átállásra. A mai napig nem tudjuk, hogy az Adria vezeték képes lesz-e két finomító ellátására, mert hiányoznak a tesztek - magyarázta. 17 millió tonnát kellene felszállítani, de még nem sikerült igazolni, hogy ez menni fog-e.