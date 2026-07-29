Eurórohamot kerestünk a pesti pénzváltóknál – de másik pénz kell most a magyaroknak

„Ez elég lehet egy estére a belvárosban?” – fordult felénk egy fiatal külföldi turista az egyik budapesti belvárosi pénzváltó előtt, miután száz eurót váltott forintra.

A belvárosi pénzváltóknál sok turista vásárol forintot leggyakrabban euróért / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A kérdésre nem volt egyszerű válasz. Nem derült ki, hogy vacsorára, néhány italra vagy egy hajnalig tartó budapesti éjszakára készül-e, így legfeljebb annyit lehetett mondani: attól függ, milyen estét tervez az eurójáért kapott mintegy 36 ezer forintjából. A jelenet azonban jól megmutatta nekünk, milyen vegyes közönség fordul meg most a körúti váltóknál. Miközben a külföldiek eurót adnak el, hogy forinthoz jussanak, a nyaralásra készülő magyarok éppen az ellenkező irányba indulnak.

A Magyar Nemzeti Bank július 29-i hivatalos árfolyama szerint egy euró 361,35, egy dollár pedig 317,06 forintot ér. Ez azonban referenciaérték: a pénzváltók tényleges vételi és eladási árfolyama ettől eltér, és irodánként sem feltétlenül azonos.

Euróroham nincs, nyaralók annál inkább

Látványos euróvásárlási lázat egyik általunk megkérdezett pénzváltó sem tapasztalt. Az egyik telefonon elért váltó munkatársa egyenesen úgy fogalmazott, hogy kevés a forgalom. Másutt vegyes képet festettek: nagyjából hasonló arányban érkeznek külföldiek, akik forintot vásárolnak, valamint magyarok, akik valutát vinnének magukkal. Utóbbiak körében két pénznem emelkedik ki:

az euró

és a török líra.

A nyári utazási szezonban Törökország továbbra is népszerű célpont, ez pedig a körúti pénzváltóknál is érzékelhető. Az általunk felkeresett helyek egyikén szintén ezt a két valutát nevezték meg a leggyakrabban keresett pénznemként, igaz, ebben az irodában a turisták forgalma volt erősebb.

A magyar ügyfelek viszont jellemzően nem vagyonokat visznek a pulthoz. A beszámolók szerint általában 50–100 ezer forint körüli összeget váltanak át, a rövidebb útra készülők pedig inkább kisebb címleteket kérnek. A váltók igyekeznek alkalmazkodni az igényekhez, de nem mindig van készleten pontosan olyan és annyi bankjegy, amilyet az ügyfél szeretne. A nagyobb összegből a pult mögött sokszor már arra következtetnek, hogy nem egyedül indul útnak az ügyfél, hanem a családi nyaralás teljes készpénzigényét szeretné előre fedezni.