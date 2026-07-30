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boltbezárás
felújítás
Euronics
üzlet

Ez már nem az első: csendben végzett újabb boltbezárást a magyar áruházlánc, erre senki nem számított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bezárta egyik budapesti üzletét az Euronics, a magyar tulajdonú, elsősorban elektronikai árucikkekkel foglalkozó áruházlánc. A KÖKI Terminálban lévő üzletet nemrég szűk két hónapra zárták be. Az Euronics szerint az áruházat felújítják, ezt követően újranyitják. A cég az online kiskereskedelem előre törése mellett, továbbra is épít a fizikai üzleteire forgalmának növelésében, amit az is mutat, hogy a „Kökiben” működő áruház már nem az első az elmúlt években, amit megújítanak.
Juhász Péter
2026.07.30, 14:20
Frissítve: 2026.07.30, 14:34

Bezárt a KÖKI Terminálban működő Euronics áruház. A névhasználattal és a beszerési hálózattal a nemzetközi cégcsoporthoz kapcsolódó, de magyar tulajdonú cég tájéjoztatása szerint az üzlet 2026. július 17-én zárt be felújítás miatt, és várhatóan 2026. szeptember 7-én nyit újra.

Euronics - Headquarters
Bezárt a KÖKI Termninálban működő Euronics áruház (illusztráció)
Fotó: Marijan Murat / Northphoto

Az Euronics kitart a fiziai boltok mellett

Az Euronics családi tulajdonban működtetett kiskereskedemi láncként mostanra Magyarország második legnagyobb szereplőjévé vált a műszaki fogyasztási cikkek piacán. 

A cégnek jelenleg 70 áruháza van országszerte, webshopjuk forgalma is jelentős, a 2025. június 30-án zárult üzleti évüket 107,8 milliárd forintos bevétellel zárták.

Az áruházlánc ugyanakkor az erősödő online forgalom mellett is kitart a fizikai üzletek mellett, már csak a Black Friday vásárlási időszak forgalomnövelő fontossága miatt is. Ezt mutatja, hogy a 70. hazai áruházuk idén májusban nyílt meg (szintén Budapesten). Budaörsi áruházuk már korábban megnyitott, Dunaharasztiban és Kecskeméten 2024 végén nyitottak áruházakat az új arculati irányelvek alapján.

Várható, hogy a KÖKI Terminálban szeptember elején újranyitó áruház is mind a belső kialakításban, mind az arculati elemekben fog újdonságot hozni. Ezzel kapcsolatban, valamint üzleti várakozásaikkal kapcsolatban kérdéseket küldtünk az áruházláncnak, ha válaszolnak, cikkünket frissítjük.

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