Ez már nem az első: csendben végzett újabb boltbezárást a magyar áruházlánc, erre senki nem számított

Bezárt a KÖKI Terminálban működő Euronics áruház. A névhasználattal és a beszerési hálózattal a nemzetközi cégcsoporthoz kapcsolódó, de magyar tulajdonú cég tájéjoztatása szerint az üzlet 2026. július 17-én zárt be felújítás miatt, és várhatóan 2026. szeptember 7-én nyit újra.

Bezárt a KÖKI Termninálban működő Euronics áruház (illusztráció)

Fotó: Marijan Murat / Northphoto

Az Euronics kitart a fiziai boltok mellett

Az Euronics családi tulajdonban működtetett kiskereskedemi láncként mostanra Magyarország második legnagyobb szereplőjévé vált a műszaki fogyasztási cikkek piacán.

A cégnek jelenleg 70 áruháza van országszerte, webshopjuk forgalma is jelentős, a 2025. június 30-án zárult üzleti évüket 107,8 milliárd forintos bevétellel zárták.

Az áruházlánc ugyanakkor az erősödő online forgalom mellett is kitart a fizikai üzletek mellett, már csak a Black Friday vásárlási időszak forgalomnövelő fontossága miatt is. Ezt mutatja, hogy a 70. hazai áruházuk idén májusban nyílt meg (szintén Budapesten). Budaörsi áruházuk már korábban megnyitott, Dunaharasztiban és Kecskeméten 2024 végén nyitottak áruházakat az új arculati irányelvek alapján.

Várható, hogy a KÖKI Terminálban szeptember elején újranyitó áruház is mind a belső kialakításban, mind az arculati elemekben fog újdonságot hozni. Ezzel kapcsolatban, valamint üzleti várakozásaikkal kapcsolatban kérdéseket küldtünk az áruházláncnak, ha válaszolnak, cikkünket frissítjük.