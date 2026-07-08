Itt a bejelentés: már meg is van, ki vezeti mostantól az egyik legfontosabb magyar állami bankot – ezt várja tőle Kapitány István

Az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása – írta a közösségi oldalán Kapitány István. „Elvárom tőle, hogy vezetése alatt az EXIM és a MEHIB működése minden tekintetben a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelős gazdálkodásra és a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére épüljön. A következő időszakban ez lesz a mérce" – így a gazdasági és energetikai miniszter.

Nem volt váratlan a kirúgás

„A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából" – jelentette be hétfőn Kapitány István. A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul

a HEPA

és a HIPA

intézményeinél. "Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél" – fogalmazott egészen pontosan a Facebook-posztjában.

A tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan, erről részletesen itt írtunk.

Rendkívüli jelentsége van a vezetőcsrének

Az átvilágítást azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy "az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését."

Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra termelő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.

7100 vállalati ügyféllel rendelkezik. Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik. A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.

Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)