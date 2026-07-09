Deviza
EUR/HUF357,02 -0,61% USD/HUF312,11 -0,75% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387,15 -0,5% PLN/HUF82,45 -1,09% RON/HUF68,22 -0,6% CZK/HUF14,72 -0,58% EUR/HUF357,02 -0,61% USD/HUF312,11 -0,75% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387,15 -0,5% PLN/HUF82,45 -1,09% RON/HUF68,22 -0,6% CZK/HUF14,72 -0,58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06% BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infláció
inflációs várakozások
MNB
lakosság

A magyarok végre megtették azt, amiért Nagy Márton szinte könyörgött korábban – brutális esést mért az MNB, régóta vártunk erre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Érezhetően javult a magyar háztartások hangulata 2026 második negyedévében: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss, második negyedévre vonatkozó lakossági megtakarítási felmérése szerint jelentősen csökkentek az inflációs várakozások, miközben a családok egyre kedvezőbben ítélik meg saját pénzügyi kilátásaikat. A felmérés eredményei egybevágnak a jegybank júniusi Inflációs jelentésével, amely az infláció a vártnál nagyobb mérséklődését és kedvezőbb makrogazdasági pályát vetít előre.
Juhász Péter
2026.07.09, 17:56

Az MNB felmérése szerint az egy évre előretekintő inflációs várakozások mediánja 4,8 százalékra csökkent a 2026 első negyedévi 7,2 százalékról, míg a két évre előretekintő várakozások 6,9 százalékról 4,7 százalékra mérséklődtek. Az elmúlt egy évben érzékelt infláció szintje szintén csökkent: a korábbi 9,9 százalékról 8,7 százalékra. A forint erősödését a lakosság árfolyamvárakozásai is lekövették. Az egy évre előretekintő medián várakozás már 349 forintos euróárfolyamot jelez, szemben az előző negyedévi 382 forinttal. Mindez fontos fejlemény azon előzmények tükrében, hogy a lakosság inflációérzékelése az elmúlt években rendre magasabb volt a tényleges inflációnál, ami azért számít a fogyasztásban, mert az inflációs várakozások és az inflációs érzékelés kimutathatóan hatással van a lakosság költéseire.

felmérés
A jegybanki felmérés szerint magas a lakosság megtakarítási hajlandósága, miközben csökkent az inflációs várakozás
Fotó: Shutterstock

A felmérés eredményei harmonizálnak azzal, amit a jegybank az inflációról állít

A kedvezőbb lakossági várakozások a tendenciákat tekintve illeszkednek az MNB júniusi Inflációs jelentésében felvázolt képhez – a jelentés bemutatásáról szóló beszámolónkat ide kattintva nyithatja meg. A jegybank a legutóbbi jelentésében a tavaszi prognózisához képest jelentősen lefelé módosította inflációs előrejelzését az év hátralévő részére, és arra számít, hogy az árstabilitás a korábban vártnál gyorsabban áll helyre. Emellett a gazdasági növekedési kilátásokat is javította: az idei GDP-bővülési előrejelzését 2 százalékra emelte.

Az MNB megtakarítási jelentése szerint a háztartások saját pénzügyi helyzetüket is optimistábban látják a második negyedévben mért inflációs várakozások mérséklődésén túlmenően, mely mutatók általában némi időbeni csúszással követik le az infláció mérséklődését. A saját anyagi helyzet kapcsán a korábbiakhoz képest kedvezőbb eredményeket lát az MNB.

  • A munkaképes korú háztartások körében 2022 eleje óta először fordult elő, hogy a javulást várók aránya (30 százalék) meghaladta a romlást várókét (19 százalék).
  • A nyugdíjas főkeresővel rendelkező háztartások esetében is látványos fordulat következett be. Míg az előző negyedévben mindössze 10 százalék számított javulásra és 44 százalék romlásra, addig most már 26 százalék vár kedvezőbb, 28 százalék pedig kedvezőtlenebb anyagi helyzetet.

A megtakarítási hajlandóság továbbra is magas.

 A következő egy évben megtakarítást tervezők aránya 57,5 százalék körül stabilizálódott.

Emellett a hitelfelvételi kedv is élénkült: a hitelt felvenni szándékozók aránya 4,6 százalékról 6,2 százalékra emelkedett, elsősorban a fogyasztási hitelek iránti nagyobb érdeklődésnek köszönhetően.

Megtakaítást tervezők aránya munkaképes korú fő keresővel rendelkező háztartások körében
Fotó: MNB

A felmérés alapján a lakosság inflációval kapcsolatos várakozásai egyre inkább közelítenek a jegybank saját előrejelzéseihez. Ez monetáris politikai szempontból is fontos fejlemény, hiszen a horgonyzott inflációs várakozások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az infláció tartósan az MNB célja közelében stabilizálódjon.

Kapcsolódó

Infláció

Infláció
629 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu