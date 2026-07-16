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Újra teljes gőzzel indulhat a magyar filmipar: fontos korlátozást törölt el a kormány – visszatérhetnek hazánkba a hollywoodi szuperprodukciók

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Újra korlátlanul regisztrálhatók adókedvezményre a Magyarországon forgó mozis produkciók. A bejelentést a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Szondi Vanda ismertette, aki szerint az előző kormány döntése miatt az év első felében több nemzetközi filmprodukció más országokat választott forgatási helyszínként.
VG
2026.07.16, 16:09
Frissítve: 2026.07.16, 16:10

Július elsejétől megszűnt az a korlátozás, amely 2026 első hat hónapjában csak korlátozott számban tette lehetővé új filmek nyilvántartásba vételét a magyar adókedvezmény-rendszerben. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint emiatt több nagy nemzetközi produkció más országokba vitte a forgatásait, a kabinet ezért úgy döntött, ismét korlátlanul lehet regisztrálni a filmeket az adókedvezmény igénybevételéhez.

Visual Europe Group stúdió United Illusions filmA vállalat új fóti stúdiójában már januárban világsztárok forgatnak / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság film
Stratégiai ágazat maradt a magyar filmgyártás / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A filmipar újraindítása is cél

A bejelentés illeszkedik a kormány filmipart érintő átalakításaihoz. Az elmúlt napokban jelentős személyi változások történtek a Nemzeti Filmintézetnél (NFI): az új kormány visszahívta az intézet igazgatóságát, köztük Káel Csaba igazgatósági elnököt is. A kabinet szerint az átmeneti időszakban ideiglenes vezetés biztosítja a működést, miközben pályázatot írnak ki az új vezetés kiválasztására, valamint átvilágítják az intézet működését.

Korábban Nagy Ervin kulturális államtitkár úgy fogalmazott, hogy a filmreform megkezdődött, és az átmeneti időszakban csak a legszükségesebb napi döntések születnek meg az intézetnél.

Stratégiai ágazat maradt a magyar filmgyártás

A magyar filmipar az elmúlt években Európa egyik legfontosabb forgatási központjává vált. Korábbi adatok szerint a Magyarországon igazolt filmipari költés megközelítette az egymilliárd dollárt, miközben Budapestet Londont követően Európa második legjelentősebb filmgyártási központjaként tartják számon a nemzetközi produkciók körében.

A most megszüntetett regisztrációs korlátozás így nemcsak a hazai gyártások, hanem a külföldi stúdiók számára is fontos változás lehet, hiszen ismét teljes körűen elérhetővé válik a magyar filmgyártás egyik legfontosabb versenyelőnyének számító adókedvezmény-rendszer.

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