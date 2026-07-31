Rendkívüli bejelentés: szenzációs üzletet kötött a Mol a Shellel, bevásárolták magukat a magyarok egy hatalmas gázmezőbe – 104 milliárd köbméter rejt magában

Az Aphrodite egy mélytengeri gázmező-fejlesztési projekt Ciprus 12-es blokkjában, a Kelet-Mediterrán térségben. A 2011-ben felfedezett, majd további kutatófúrásokkal lehatárolt mező becslések szerint mintegy 104 milliárd köbméter (632 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő, MMBoe) kontingens földgáz és 8 millió hordó kondenzátumvagyonnal rendelkezik.

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A MOL-csoport olyan nemzetközileg elismert vállalatokkal működik majd együtt, mint az operátor Chevron (35%) és az izraeli NewMed (30%) – mindkét társaság széles körű mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterrán térségben. A mezőfejlesztési terv négy kút fúrását, valamint egy önálló úszó termelőegység telepítését foglalja magában. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, míg a gáztermelés 2031-ben indulhat.

A projekt részeként egy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is építenek, amely összeköti majd a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal.

A MOL-csoport által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió amerikai dollár (záráskor esedékes korrekciókkal módosulhat), amely részben halasztott vételárrészekként a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetendő.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója így fogalmazott:

A MOL soha nem áll meg, ezt mutatja ez a megállapodás is. Miközben Közép-Európában folyamatosan azon dolgozunk, hogy fenntartsuk és tovább erősítsük az ellátásbiztonságot, Európa déli részén vállalatunk történetének egyik legjelentősebb kutatás-termelési projektjébe kezdünk.

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok közepette ellenálló képességünk és versenyképességünk fenntartásához elengedhetetlen, hogy nemzetközi portfóliónkat kiváló minőségű eszközökkel és elismert nemzetközi partnerekkel bővítsük. Az Aphrodite gázmezőben szerzett részesedés a MOL-csoporttal együtt az egész kelet-közép-európai régiót erősíti. Ez a lépés egyúttal összhangban van a Kutatás-Termelés stratégiánkkal, amely nemzetközi portfóliónk erősítésére és elismert nemzetközi vállalatokkal stratégiai partnerségek kialakítására fókuszál. A ciprusi piacra lépésünk és európai uniós jelenlétünk további erősítése ezen az úton egy fontos mérföldkő számunkra. A nagy jelentőségű tengeri gázfejlesztési projekt egyúttal támogatja hosszútávú termelési céljaink megvalósítását, és jelentősen hozzájárul termelési portfóliónk bővítéséhez.