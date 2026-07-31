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földgázmező
Ciprus
Mol

Rendkívüli bejelentés: szenzációs üzletet kötött a Mol a Shellel, bevásárolták magukat a magyarok egy hatalmas gázmezőbe – 104 milliárd köbméter rejt magában

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A MOL-csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. 100% tulajdonrészének megvásárlásáról. A társaság 35%-os részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely a Kelet-Mediterrán térségben található, és magában foglalja az Aphrodite mélytengeri gázmező fejlesztési projektet is. A tranzakció révén a MOL-csoport egy jelentős, alacsony kockázatú mezőfejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, amely a Kutatás-Termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57%-os részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben.
VG
2026.07.31, 08:15

Az Aphrodite egy mélytengeri gázmező-fejlesztési projekt Ciprus 12-es blokkjában, a Kelet-Mediterrán térségben. A 2011-ben felfedezett, majd további kutatófúrásokkal lehatárolt mező becslések szerint mintegy 104 milliárd köbméter (632 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő, MMBoe) kontingens földgáz és 8 millió hordó kondenzátumvagyonnal rendelkezik. 

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Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A MOL-csoport olyan nemzetközileg elismert vállalatokkal működik majd együtt, mint az operátor Chevron (35%) és az izraeli NewMed (30%) – mindkét társaság széles körű mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterrán térségben. A mezőfejlesztési terv négy kút fúrását, valamint egy önálló úszó termelőegység telepítését foglalja magában. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, míg a gáztermelés 2031-ben indulhat. 

A projekt részeként egy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is építenek, amely összeköti majd a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal. 

A MOL-csoport által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió amerikai dollár (záráskor esedékes korrekciókkal módosulhat), amely részben halasztott vételárrészekként a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetendő. 

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója így fogalmazott: 

A MOL soha nem áll meg, ezt mutatja ez a megállapodás is. Miközben Közép-Európában folyamatosan azon dolgozunk, hogy fenntartsuk és tovább erősítsük az ellátásbiztonságot, Európa déli részén vállalatunk történetének egyik legjelentősebb kutatás-termelési projektjébe kezdünk. 

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok közepette ellenálló képességünk és versenyképességünk fenntartásához elengedhetetlen, hogy nemzetközi portfóliónkat kiváló minőségű eszközökkel és elismert nemzetközi partnerekkel bővítsük. Az Aphrodite gázmezőben szerzett részesedés a MOL-csoporttal együtt az egész kelet-közép-európai régiót erősíti. Ez a lépés egyúttal összhangban van a Kutatás-Termelés stratégiánkkal, amely nemzetközi portfóliónk erősítésére és elismert nemzetközi vállalatokkal stratégiai partnerségek kialakítására fókuszál. A ciprusi piacra lépésünk és európai uniós jelenlétünk további erősítése ezen az úton egy fontos mérföldkő számunkra. A nagy jelentőségű tengeri gázfejlesztési projekt egyúttal támogatja hosszútávú termelési céljaink megvalósítását, és jelentősen hozzájárul termelési portfóliónk bővítéséhez. 

Így folytatta: „Ez a projekt a MOL-csoport Kutatás-Termelés üzletágának legígéretesebb növekedési lehetősége azóta, hogy 2019-ben részesedést szereztünk az óriási azerbajdzsáni ACG mezőben. Meggyőződésem, hogy ez kulcsszerepet játszik majd az üzletágaink jövőjében. Örülök, hogy nemzetközi partnereinkkel együtt dolgozhatunk azon, hogy ezt a projektet közös sikertörténetté tegyük." A tranzakció zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és zárási feltételek teljesülését követően.

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