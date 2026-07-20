Rémálom: ezeket a munkahelyeket teszi tönkre az erős forint Magyarországon, a legnagyobb cégeknél jöhet kirúgási hullám – azonnali segítség kell

Az elmúlt hetekben látványosan erősödött a forint, majd némiképp korrigált és az euró árfolyama már 364 forint körül mozog. A devizapiac örül, a turisták örülnek, van azonban egy másik oldala is a történetnek: több ezer magyar vállalkozás minden egyes erősödő forinttal kevesebb bevételt tud hazahozni ugyanabból az euróban kifizetett megrendelésből.

Minél tovább marad rendkívül erős a forint, annál nagyobb alkalmazkodási kényszer elé kerülnek a magyar exportőrök / Fotó: Mehes Daniel

Ez önmagában még nem jelent elbocsátásokat. A kérdés az, hogy ha ez az árfolyam hónapokig fennmarad, kik érezhetik meg először?

Az autóipari beszállítóknál kezdődhet a legnagyobb nyomás

Ha van ágazat, amely különösen érzékeny az árfolyamra, az a magyar autóipari beszállítói kör. Több száz olyan vállalkozás működik Magyarországon, amely német, osztrák vagy más nyugat-európai autógyáraknak termel. A bevétel euróban érkezik, miközben

a béreket,

az energiát,

a karbantartást,

a hazai szolgáltatásokat

és számos beszállítót

forintban kell kifizetni.

Amikor az euró gyengül a forinthoz képest, ugyanaz a megrendelés kevesebb forintbevételt jelent.

Elsőként ezért azok a munkakörök kerülhetnek nyomás alá, amelyek közvetlenül a termeléshez kapcsolódnak:

az összeszerelők,

a gépkezelők,

a CNC-forgácsolók,

a hegesztők,

a minőségellenőrök,

valamint a gyártósorokon dolgozó operátorok.

Nem azért, mert rájuk nincs szükség, hanem mert egy exportőr először a költségeit próbálja visszafogni.

Nem egyik napról a másikra jönnek a leépítések

A legtöbb cég nem azzal kezdi, hogy embereket küld el: sokkal jellemzőbb forgatókönyv, hogy először megszűnnek a túlórák, nem hosszabbítják meg a kölcsönzött munkavállalók szerződéseit, elhalasztják az új felvételeket, majd a beruházásokat is későbbre tolják. Csak akkor jelenhetnek meg nagyobb létszámcsökkentések, ha az árfolyam tartósan rontja a vállalatok versenyképességét, és emiatt új megrendeléseket veszítenek.

Megfordult a bevásárlóturizmus: az erős forint már a magyar boltoknak fájhat igazán Évekig megszokott látvány volt, hogy hétvégente szlovák, román vagy szerb rendszámú autók lepték el a magyar hipermarketek parkolóit. Az erősödő forint és a régiós árkülönbségek változása azonban egyre inkább megfordíthatja ezt a folyamatot: ma már sok esetben a magyarok indulnak külföldre bevásárolni, miközben a külföldi vásárlók egy része elmaradhat.

Az elektronikai gyárakban is szűkülhet a mozgástér

Hasonló helyzetben vannak az elektronikai bérgyártók is. Magyarország az elmúlt évtizedekben az európai elektronikai termelés egyik fontos bázisává vált. Ezeknél a cégeknél is euróban vagy dollárban realizálódik a bevétel, miközben a működési költségek jelentős része forintban merül fel.

Operátorok, műszerészek, gépsor-kezelők, raktári dolgozók és logisztikai munkatársak ezrei dolgoznak ezekben az üzemekben.

Tartós árfolyamnyomás esetén itt is elsősorban a létszámbővítések állhatnak le.