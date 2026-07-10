Erről nem beszélt a Tisza-kormány: itt a lista, ez az ára a 10 milliárd euró uniós pénznek – Magyarország nyugati szélerőműveket kap a nyakába

Mint megírtuk, rendkívüli bejelentésként közölte péntek délután Kármán András pénzügyminiszter, hogy az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét, ezzel elhárult az utolsó uniós akadály is a 10 milliárd eurós helyreállítási és ellenállóképességi (RRF) forrás lehívása elől. Azt ugyanakkor egy másik cikkünkben bemutattuk: még korai lenne ezt a hatalmas összeget Magyarországnak magának éreznie, mivel az EU-s döntés a hozzáférést nyitja meg a forrásokhoz, de a következő hetekben dől el, hogy a kormány képes-e teljesíteni az összes vállalását, illetve elegendő elszámolható beruházást tud-e bemutatni ahhoz, hogy az ország lehívhassa a rendelkezésre álló forrásokat. Győri Enikő. a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője videós bejegyzésben, markáns kritikákat megfogalmazva, tovább árnyalta a kormányzati örömtüzek rajzolta képet az EU-s pénzekkel kapcsolatban. A politikus azt állítja, hogy a közel 493 oldalas helyreállítási terv olyan elemeket is magában foglal, amelyek érzékenyen érintik a magyar embereket és vállalkozásokat.

Győri Enikő (Fidesz–KDNP) szerint komoly ára van az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek

Fotó: Anadolu via AFP

Csökkenő források és átcsoportosított pénzek

Győri Enikő szerint az új helyreállítási terv teljes keretösszege 440 millió euróval csökkent, mivel a Tisza-kormány önként lemondott ekkora összegű kedvezményes hitelről.

Emellett további 1 milliárd eurót olyan közös uniós projektekre csoportosítanak át, amelyek állítása szerint nem szolgálják közvetlenül a magyar fejlesztéseket.

Ennek részletezése Győri Enikő szerint a következő:

az 1 milliárd eurós összegből 500 millió eurót egy közös európai védett kommunikációs és kibervédelmi rendszer finanszírozására fordítanak, amelyet az előző kormány azért nem támogatott, mert saját magyar rendszer kialakítását tartotta indokoltnak;

további 500 millió euró egy közös európai mesterségesintelligencia-gigagyár létrehozását szolgálná. A Fidesz–KDNP EP-képviselője szerint az előző kabinet ezt csak akkor támogatta volna, ha a beruházás Magyarországon valósul meg, az új tervben azonban ennek már nincs nyoma.

Győri Enikő úgy véli, mindez azt jelenti, hogy az így már közel 1,5 milliárd euró nem közvetlenül magyar fejlesztéseket szolgál.