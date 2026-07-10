Rendkívüli: döntött az Európai Unió – jöhetnek a Magyarországnak szánt milliárdok
Az Európai Unió Tanácsa pénteken hivatalosan is elfogadta a Magyarország által benyújtott felülvizsgált Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet (RRF). A döntés az Európai Bizottság pozitív értékelését követi, amely szerint a módosított program megfelel az uniós rendeletben meghatározott követelményeknek, így jöhetnek hazánkba az uniós források.
Új beruházások kerültek a programba
A módosított terv célja, hogy Magyarország a rendkívül szűk határidő ellenére is fel tudja használni a még rendelkezésre álló helyreállítási forrásokat. Ennek érdekében a kormány több, már előkészített beruházást és fejlesztést emelt át a programba, miközben egyes korábbi projekteket kivezetett vagy módosított. A Tanács szerint a felülvizsgált terv továbbra is teljesíti az uniós elvárásokat, különösen a zöld és digitális átállásra fordítandó források arányát illetően.
Közel 10 milliárd euró válhat elérhetővé
A pénteki döntés azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a magyar kormány célja a csaknem 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás mielőbbi lehívása. Kármán András pénzügyminiszter már az ECOFIN ülését megelőzően arról beszélt, hogy a módosított terv elfogadása mérföldkő, mivel ezzel az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott támogatások is elérhetővé válhatnak Magyarország számára.
Optimistán jelentkezett be Brüsszelből Kármán András: akár ma megnyílhat az út 10 milliárd eurónyi uniós forrás előtt
Fontos döntés születhet pénteken Brüsszelben Magyarország uniós forrásainak ügyében. Kármán András szerint ezzel lezárulhat egy évek óta húzódó vita, és megnyílhat az út a helyreállítási program végrehajtása előtt.
Versenyfutás kezdődik az idővel
A jóváhagyás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a pénz automatikusan megérkezik. A Helyreállítási Alap szabályai szerint a tagállamoknak 2026. augusztus 31-ig teljesíteniük kell a vállalt mérföldköveket és benyújtaniuk a kifizetési kérelmeket, miközben a projektek végrehajtásának év végéig meg kell történnie. Emiatt a következő hetekben és hónapokban felgyorsulhat a beruházások előkészítése és végrehajtása.
Az elmúlt hetekben a magyar kormány több, az Európai Bizottság által elvárt intézkedést is végrehajtott. Ezek közé tartozott az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás kezdeményezése is, amelyet pénteken a Bizottság szintén jóváhagyott. A két döntés együtt gyakorlatilag lezárja azt a jogi folyamatot, amely a helyreállítási források lehívásához szükséges volt.
Magyar Péter: elhárult az utolsó akadály
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy az uniós pénzügyminiszterek egyhangúlag jóváhagyták Magyarország felülvizsgált helyreállítási tervét. A kormányfő szerint ezzel „a végső akadály is elhárult” az uniós források hazahozatala elől.
Bejegyzésében azt írta: „Jönnek az uniós ezermilliárdok! Megígértük, megcsináltuk.” Hozzátette, hogy szerinte sokan nem hittek a sikerben, a Fidesz pedig akadályozta a folyamatot, ugyanakkor a kormány három hónap alatt teljesítette a szükséges feltételeket. A miniszterelnök szerint az uniós forrásokat
- a közlekedés,
- az energiaellátás,
- az egészségügy,
- a vízellátás
- és a vállalkozások
fejlesztésére fordítják majd. A bejegyzés végén köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a helyreállítási terv elfogadásához vezető munkában.
A közlekedési miniszter is megszólalt a forrásokról
Szuper hírek érkeztek Brüsszelből: megvan a végső uniós döntés, a pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, így mostantól tényként jelenthetjük ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A fennmaradó 6,4 milliárd euró pedig a mai döntésből már egyenesen következik, a következő lépés ezeknek a befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása lesz.
Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez (EPPO). Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a május végén benyújtott csatlakozási kérelmet elfogadta a brüsszeli testület, így Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik.