Rendkívüli: döntött az Európai Unió – jöhetnek a Magyarországnak szánt milliárdok

Az Európai Unió Tanácsa pénteken hivatalosan is elfogadta a Magyarország által benyújtott felülvizsgált Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet (RRF). A döntés az Európai Bizottság pozitív értékelését követi, amely szerint a módosított program megfelel az uniós rendeletben meghatározott követelményeknek, így jöhetnek hazánkba az uniós források.

Az Európai Ügyészségbe való csatlakozásunk után nem sokkal jött a hír: jóváhagyták a magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv módosított változatát, jöhetek a források / Fotó: AFP

Új beruházások kerültek a programba

A módosított terv célja, hogy Magyarország a rendkívül szűk határidő ellenére is fel tudja használni a még rendelkezésre álló helyreállítási forrásokat. Ennek érdekében a kormány több, már előkészített beruházást és fejlesztést emelt át a programba, miközben egyes korábbi projekteket kivezetett vagy módosított. A Tanács szerint a felülvizsgált terv továbbra is teljesíti az uniós elvárásokat, különösen a zöld és digitális átállásra fordítandó források arányát illetően.

Közel 10 milliárd euró válhat elérhetővé

A pénteki döntés azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a magyar kormány célja a csaknem 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás mielőbbi lehívása. Kármán András pénzügyminiszter már az ECOFIN ülését megelőzően arról beszélt, hogy a módosított terv elfogadása mérföldkő, mivel ezzel az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott támogatások is elérhetővé válhatnak Magyarország számára.

Optimistán jelentkezett be Brüsszelből Kármán András: akár ma megnyílhat az út 10 milliárd eurónyi uniós forrás előtt Fontos döntés születhet pénteken Brüsszelben Magyarország uniós forrásainak ügyében. Kármán András szerint ezzel lezárulhat egy évek óta húzódó vita, és megnyílhat az út a helyreállítási program végrehajtása előtt.

Versenyfutás kezdődik az idővel

A jóváhagyás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a pénz automatikusan megérkezik. A Helyreállítási Alap szabályai szerint a tagállamoknak 2026. augusztus 31-ig teljesíteniük kell a vállalt mérföldköveket és benyújtaniuk a kifizetési kérelmeket, miközben a projektek végrehajtásának év végéig meg kell történnie. Emiatt a következő hetekben és hónapokban felgyorsulhat a beruházások előkészítése és végrehajtása.