RRF-milliárdok: most jön az igazi próbatétel a kormány számára – durva határidők szorításában Magyar Péterék, minden lépés számít

Az ECOFIN pénteki döntése az uniós forrásokról megfelelt a várakozásoknak, érdemben nem változtat a korábban ismert menetrenden – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szerinte most egy rendkívül szoros időszak következik, amelynek végén derül ki, hogy Magyarország ténylegesen mekkora összeget tud megszerezni a helyreállítási alapból.

Jöhetnek az uniós források / Fotó: esfera

Augusztus végéig minden feltételt teljesíteni kell

Az elemző szerint a pénzügyminiszterek jóváhagyása önmagában nem jelent fordulópontot, hiszen ez a lépés már előre várható volt. A valódi feladat most kezdődik: a magyar kormánynak augusztus végéig minden vállalt jogszabályi és intézményi feltételt teljesítenie kell.

Alapvetően ez egy várt döntés volt, önmagában meglepetést nem jelent. Az idővonal nem változott: augusztus végéig kell minden feltételnek megfelelnie a magyar kormánynak. Ekkor válik biztossá, hogy elméletben sikerülhet-e megszerezni a teljes összeget

– fogalmazott Virovácz Péter. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez még csak a folyamat jogi része. A pénzek tényleges lehívása ezt követően kezdődhet meg.

A legnagyobb kérdés most a beruházások

A szakértő szerint a helyreállítási alap sajátossága, hogy utófinanszírozásban működik, vagyis az Európai Bizottság már megvalósult projektek után téríti meg a költségeket.

Éppen ezért a következő hetek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a kormány elegendő, az RRF szabályainak megfelelő beruházást tudjon elszámolni.

Szeptember végére dől el a gyakorlati kérdés. Addig kell összegyűjteni annyi befejezett projektet, amely alapján a teljes keret lehívható. Ez egy rendkívül nehéz feladat, ezért ma még egyáltalán nem lehet százszázalékos biztonsággal kijelenteni, hogy sikerül a teljes tízmilliárd eurót hazahozni

– mondta. Virovácz Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy bár több mérföldkő jogszabályi változtatásokhoz kapcsolódik, vannak olyan vállalások is, amelyek konkrét beruházások teljesítését feltételezik.

Két hónap alatt teljes beruházásokat nem lehet befejezni. Inkább az lehet a pénzügyi tárca feladata, hogy a korábban kohéziós forrásból finanszírozott, már lezárt projekteket átemelje a helyreállítási alapba, és ezek alapján nyújtsa be az elszámolásokat

– mondta az ING Bank vezető elemzője.