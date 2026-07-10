RRF-milliárdok: most jön az igazi próbatétel a kormány számára – durva határidők szorításában Magyar Péterék, minden lépés számít
Az ECOFIN pénteki döntése az uniós forrásokról megfelelt a várakozásoknak, érdemben nem változtat a korábban ismert menetrenden – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szerinte most egy rendkívül szoros időszak következik, amelynek végén derül ki, hogy Magyarország ténylegesen mekkora összeget tud megszerezni a helyreállítási alapból.
Augusztus végéig minden feltételt teljesíteni kell
Az elemző szerint a pénzügyminiszterek jóváhagyása önmagában nem jelent fordulópontot, hiszen ez a lépés már előre várható volt. A valódi feladat most kezdődik: a magyar kormánynak augusztus végéig minden vállalt jogszabályi és intézményi feltételt teljesítenie kell.
Alapvetően ez egy várt döntés volt, önmagában meglepetést nem jelent. Az idővonal nem változott: augusztus végéig kell minden feltételnek megfelelnie a magyar kormánynak. Ekkor válik biztossá, hogy elméletben sikerülhet-e megszerezni a teljes összeget
– fogalmazott Virovácz Péter. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez még csak a folyamat jogi része. A pénzek tényleges lehívása ezt követően kezdődhet meg.
A legnagyobb kérdés most a beruházások
A szakértő szerint a helyreállítási alap sajátossága, hogy utófinanszírozásban működik, vagyis az Európai Bizottság már megvalósult projektek után téríti meg a költségeket.
Éppen ezért a következő hetek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a kormány elegendő, az RRF szabályainak megfelelő beruházást tudjon elszámolni.
Szeptember végére dől el a gyakorlati kérdés. Addig kell összegyűjteni annyi befejezett projektet, amely alapján a teljes keret lehívható. Ez egy rendkívül nehéz feladat, ezért ma még egyáltalán nem lehet százszázalékos biztonsággal kijelenteni, hogy sikerül a teljes tízmilliárd eurót hazahozni
– mondta. Virovácz Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy bár több mérföldkő jogszabályi változtatásokhoz kapcsolódik, vannak olyan vállalások is, amelyek konkrét beruházások teljesítését feltételezik.
Két hónap alatt teljes beruházásokat nem lehet befejezni. Inkább az lehet a pénzügyi tárca feladata, hogy a korábban kohéziós forrásból finanszírozott, már lezárt projekteket átemelje a helyreállítási alapba, és ezek alapján nyújtsa be az elszámolásokat
– mondta az ING Bank vezető elemzője.
Az év végéig megérkezhetnek az első milliárdok
Amennyiben sikerül határidőre teljesíteni a feltételeket és benyújtani az elszámolásokat, az első uniós kifizetések még az idei évben megérkezhetnek.
Virovácz Péter szerint a szeptember végéig benyújtott számlákat az Európai Bizottság folyamatosan bírálja el, így nem egyetlen időpontban, hanem több részletben érkezhetnek meg a támogatások.
Az év végéig ki kell fizetnie ezeket az összegeket az Európai Uniónak.
Ez nem azt jelenti, hogy minden december utolsó napján érkezik meg, hanem folyamatos kifizetések várhatók. A Pénzügyminisztérium várakozásai szerint akár már a negyedik negyedév elején is megindulhat a pénzáramlás – mondta.
Magyar Péter: jönnek az uniós források
Az ECOFIN döntését követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Jönnek az uniós ezermilliárdok”, miután az uniós pénzügyminiszterek egyhangúlag jóváhagyták Magyarország felülvizsgált helyreállítási tervét.
A kormányfő azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály a források hazahozatala elől. Hangsúlyozta, hogy a támogatásokat
- a közlekedés,
- az energiaellátás,
- az egészségügy,
- a víziközművek
- és a magyar vállalkozások
fejlesztésére fordítják, valamint megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a tárgyalásokban.
Virovácz Péter ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai jóváhagyás még nem jelenti automatikusan azt, hogy Magyarország a teljes rendelkezésre álló keretet le is tudja hívni. A következő hetekben az dönti el a végső összeget, hogy minden vállalás teljesül-e, illetve elegendő elszámolható projekt áll-e rendelkezésre.
Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez (EPPO). Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a május végén benyújtott csatlakozási kérelmet elfogadta a brüsszeli testület, így Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik.
Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is a vállalások között szerepelt
A felülvizsgált magyar helyreállítási terv nemcsak beruházási programokat, hanem több intézményi és jogállamisági vállalást is tartalmaz. Ezek közé tartozik az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, amely az uniós forrásokat érintő
- csalások
- és korrupciós ügyek
kivizsgálásában működik közre. A szükséges jogszabályok elfogadása szintén azok közé a mérföldkövek közé tartozik, amelyeket a vállalt menetrend szerint augusztus végéig kell teljesíteni. Az elemző szerint ugyanakkor
ezeknél is nagyobb kihívást jelenthet, hogy sikerüljön elegendő, már lezárt és az Európai Bizottság által elfogadható projektet bemutatni.
A pénteki ECOFIN-döntés így fontos mérföldkőnek számít, de korántsem a folyamat végét jelenti. A következő két hónapban dőlhet el, hogy Magyarország végül mekkora összeget tud ténylegesen lehívni a helyreállítási alapból.