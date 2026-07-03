Buktatók sorát kell eltakarítani a magyar fuvarpiacon - alakult is rögtön öt bizottság

Közúti és vasúti szakmai érdekképviseletetek sora várja az új közlekedési tárcától szakterületük működési körülményeinek, ezáltal fuvarozás versenyképességének javítását. A Világgazdaság a közelmúltban elsősorban az érintett szervezetek kéréseit és javaslatait tartalmazó, a szaktárcáknak küldött leveleiről, tárgyalási szándékairól számolhatott be, most azonban előrelépésről is. A kapcsolatfelvétel megtörtént.

Nem csak pénz, jogszabályi intézkedések is kellenek a közúti és a vasúti fuvarozás versenyképességének javításához/Fotó: Shutterstock

Július 2-án Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter fogadta a hazai fuvarozói szervezeteket (MKFE, NiT Hungary, MFFE), valamint a MLSZKSZ-t, illetve a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) elnökeként a Hungrail képviselőjét.

A közel 13 ezer közúti árufuvarozó- és személyszállító céget képviselő NiT Hungary közleménye szerint terítékre került

a magyar közúti fuvarozói ágazat versenyképessége és a vállalkozások kritikus pénzügyi helyzete;

az útdíjrendszer, az útdíj-ellenőrzések és azok egyszerűsítése;

a közúti fuvarozást érintő munkaerőhiány és annak megoldási lehetőségei;

a fuvarozó vállalkozások gazdasági helyzete és finanszírozási lehetőségei.

Megállapodtak, hogy a felvetett kérdéseket öt munkacsoport viszi tovább, szoros időterv mentén. Július 8-ig eljuttatják javaslataikat a döntéshozóknak.

A NiT Hungary átadott a minisztereknek, államtitkároknak és helyettes államtitkároknak egy tízpontos javaslatcsomagot is a hazai fuvarozás versenyképességének helyreállításáról. Ebben kitér például

a likviditási-finanszírozási program újraindítására,

a külföldi fuvarozók fokozott ellenőrzésére,

az általuk felhalmozott, mintegy 8 milliárd forintos útdíjbírság-kintlévőség behajtására

és a tisztességes piaci verseny helyreállítására.

A közúti fuvarozás tavaly a hazai GDP közel 4 százalékát állította elő, ez mintegy 3000 milliárd forint volt. Körülbelül 1000 milliárd forintot fizetett be az államkincstárba jövedéki adó és útdíj formájában. Ezzel együtt a hazai közúti fuvarozók közel két éve veszteségesek. A vállalkozások száma 2021 óta több mint 1500-zal, mintegy 12 százalékkal csökkent, a magyar fuvarozók európai piaci részesedése pedig 5 százalékról 3,9 százalékra esett.