Felfoghatatlan mennyiségű terményt pusztított el a hőség az Európai Unióban – Magyarország szenvedte el a második legnagyobb kárt

A kukorica- és napraforgótermés további gyengülése visszafoghatja a magyar exportot, miközben az állattenyésztők és a feldolgozók egyre nagyobb részben szorulhatnak behozatalra. A júniusi hőhullám és az aszály következtében Magyarországon romlott a második legnagyobb mértékben a gabonatermés várható eredménye Európában - derült ki egy friss jelentésből. A becslés a gabona-, olajosmag-, rizs- és olívaolaj-kereskedőket képviselő COCERAL júniusi és rendkívüli júliusi előrejelzésének összevetésén alapul.

A friss becslés szerint az európai gabonatermés 23,4 millió tonnával marad el a 2025-ös eredménytől Fotó: Havran Zoltán

Durván romlottak a gabonatermés kilátások Európában

Súlyos veszteséget okozott az európai mezőgazdaságban a júniusi hőhullám. Az Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) számítása szerint a szélsőséges időjárás mintegy 2,1 milliárd euró értékben csökkentette a gabonatermés-kilátásokat. Az EU-ban és az Egyesült Királyságban a termelési várakozásokat négy hét alatt csaknem 9 millió tonnával kellett csökkenteni. A visszavágás jelentős részét azonban egyértelműen a rendkívüli hőséggel és a vízhiánnyal magyarázza az európai terménykereskedelmi szövetség, a COCERAL.

Az európai szervezet a korábbi 295,5 millió tonnáról 286,6 millió tonnára rontotta az EU és az Egyesült Királyság együttes gabonatermésére vonatkozó prognózisát. A jelenlegi várakozás egyben 23,4 millió tonnával marad el a 2025-ös eredménytől.

Magyarország szenvedte el a második legnagyobb veszteséget

A legnagyobb terméskiesés Franciaországban várható, ahol 4,1 millió tonnával csökkent az összes gabonára vonatkozó előrejelzés. Ezen belül a francia kukoricatermés becslését mintegy 3,4 millió tonnával vágták vissza.

A második legsúlyosabban érintett ország azonban Magyarország: a hazai termésre vonatkozó prognózis 2,4 millió tonnával romlott. Az ECIU számítása szerint ennek termelői áron mért értéke hozzávetőleg 444 millió euró, vagyis jelenlegi árfolyamon mintegy 175–180 milliárd forint lehet. Spanyolországban 1,4 millió tonnás, 276 millió euróra becsült kieséssel számolnak. Az európai veszteségeket részben mérsékelte, hogy Bulgáriában, Romániában, Olaszországban és Finnországban javultak a kilátások. A pozitív korrekciókkal együtt a nettó európai termelésiérték-kiesés körülbelül 1,8 milliárd euró.