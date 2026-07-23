Riasztó termésbecslés érkezett: nagyot zuhanhat az uniós gabonatermés, a kukorica lehet a fő vesztes
Jelentősen rontotta az Európai Unió idei gabonatermésére vonatkozó várakozásait a Copa–Cogeca. Az uniós gabonatermés csaknem 19 millió tonnával csökkenhet az idén a Copa–Cogeca július 22-én frissített becslése szerint. Magyarország esetében a jelentés különösen súlyos visszaesést jelez, ám a búzára és az olajos növényekre közölt számok több ponton eltérnek az aratás eddigi hazai eredményeitől és a növényállományokról érkező friss információktól.
Az európai gazdálkodói és agrárszövetkezeti érdekképviselet július 22-én frissített termésbecslése szerint az unió 27 tagállamában összesen 264,9 millió tonna gabona kerülhet a raktárakba, 18,6 millió tonnával, vagyis 6,6 százalékkal kevesebb a 2025. évi 283,4 millió tonnánál.
A visszaesés hátterében egyszerre áll a termőterület 2,5 százalékos szűkülése és a hektáronkénti átlaghozam 4,1 százalékos romlása. Az uniós gabonaterület 50,1 millióról 48,8 millió hektárra csökkenhet, az átlaghozam pedig 5,66 tonnáról 5,42 tonnára mérséklődhet.
A legnagyobb vesztes a kukorica lehet
Az érdekképviselet mindössze 53,9 millió tonnás uniós terméssel számol, ami 13,9 százalékos, csaknem 8,7 millió tonnás visszaesést jelent. Ebben nem elsősorban az átlaghozam romlása, hanem a vetésterület drasztikus, 15,2 százalékos csökkenése játszik szerepet. A gazdák az előző évek aszálykárai és a bizonytalan jövedelmezőség miatt egyre több térségben fordulnak el a kukoricától.
A búza sem kerülte el a hőség hatását
Az EU teljes búzatermése a Copa–Cogeca szerint 136,4 millióról 130,7 millió tonnára csökkenhet. A búza vetésterülete ugyan egy százalékkal nőtt, a hektáronkénti hozam viszont több mint 5 százalékkal romolhat. Így összességében 5,7 millió tonnával kevesebb búza teremhet, mint tavaly.
Az árpatermést 52,1 millió tonnára becsülik, ami 3,5 százalékos csökkenés. Zabból 9,3 százalékkal, rozsból 4 százalékkal, tritikáléból pedig 3,9 százalékkal kisebb termés várható. A legnagyobb arányú, 31 százalékot meghaladó zuhanást a ciroknál vetíti előre a jelentés.
A Copa–Cogeca számai megerősítik, hogy az európai gabonapiacon a korábban várt kínálati bőség helyett szűkösebb mérleg alakulhat ki. Ezt a piac már részben beárazta: a búza és a kukorica nemzetközi jegyzései az elmúlt hetekben jelentősen emelkedtek. A drágulást az európai hőhullámok mellett a fekete-tengeri szállításokat veszélyeztető támadások is gyorsították.
A Világgazdaságnak nyilatkozó Kovács Endre, a Gabonaszövetség elnökségi tagja szerint a kukorica nemzetközi ára néhány hét alatt mintegy 50 euróval emelkedett. A magyar nagyipari felhasználók az ótermésű kukoricáért beszállítva már tonnánként 230–235 euró körüli árat fizettek.
Magyarországra drámai visszaesést jeleztek
A Copa–Cogeca országonkénti táblázata Magyarország esetében 7,47 millió tonnás teljes gabonaterméssel számol, szemben a 2025-re feltüntetett 13,81 millió tonnával. Ez csaknem 46 százalékos visszaesés lenne. A termőterület eközben mindössze 8 százalékkal, 2,39 millióról 2,2 millió hektárra csökkenne, vagyis a kiesés döntő részét a hozamok romlása okozná.
A kukoricánál a szervezet 589 ezer hektáros területet, 5,2 tonnás hektáronkénti hozamot és 3,06 millió tonnás termést jelez. Ez a jelentésben szereplő 2025. évi 6,2 millió tonnához képest több mint 50 százalékos visszaesés. A terület 34 százalékkal, az átlaghozam pedig csaknem negyedével csökkenhet.
Ez az irány összhangban van a magyarországi állományok állapotával. A Világgazdaság korábbi cikke szerint, az öntözetlen kukoricatáblák többsége nagyon gyenge, több térségben pedig a növényzet állapota már a történelmi aszállyal sújtott 2022-es szintnél is rosszabb. A vízhiány éppen a virágzás és a termékenyülés időszakában vált kritikussá, ezért sok táblán a később érkező csapadék sem tudná már teljesen helyrehozni a károkat.
Feleződött a magyar búzatremés, de ezt fenntartásokkal érdemes kezelni
A Copa–Cogeca országonkénti táblázata külön soron közli a közönséges és a durum búza adatait. Ezek összeadásával a szervezet 2026-ra összesen mintegy 1,063 millió hektáros magyar búzaterülettel és 2,633 millió tonnás terméssel számol. A közönséges búzát 989,4 ezer hektáron termeszthették, amelyről a jelentés szerint 2,338 millió tonna kerülhet a raktárakba. Ehhez társul a durum búza 73,3 ezer hektáros területe és 294,5 ezer tonnás várható termése. A két búzafajta súlyozott országos termésátlaga így hektáronként körülbelül 2,48 tonna lenne.
A jelentés 2025-re összesen 1,010 millió hektáros búzaterületet és 5,542 millió tonnás termést tüntet fel. Eszerint a termőterület mintegy 5,2 százalékos bővülése ellenére a teljes magyar búzatermés 52,5 százalékkal, csaknem 2,91 millió tonnával esne vissza. A súlyozott átlaghozam 5,49 tonnáról 2,48 tonnára, vagyis hozzávetőleg 55 százalékkal zuhanna.
A két búzaféle között jelentős különbség látható. A közönséges búza termése a Copa–Cogeca számai alapján 5,368 millióról 2,338 millió tonnára, 56,4 százalékkal csökkenne. A durum búza termése viszont a terület több mint kétszeresére növekedése miatt 174 ezerről 295 ezer tonnára, mintegy 69 százalékkal emelkedhetne. Ez azonban csak részben ellensúlyozná a közönséges búzánál jelzett, több mint 3 millió tonnás kiesést. A jelentésben szereplő 2,36 tonnás közönségesbúza-hozam különösen alacsonynak tűnik a Magyarországról közölt, nagyjából 4 tonnás országos aratási eredményekhez képest. Még a durum búza 4 tonnás hektáronkénti hozamát figyelembe véve is mindössze 2,48 tonnás súlyozott búzaátlag adódik.
Ha a mintegy 1,063 millió hektáros teljes búzaterületen 4 tonna körüli átlaghozam teljesülne, a magyar búzatermés megközelíthetné a 4,25 millió tonnát. Ez több mint 1,6 millió tonnával haladná meg a Copa–Cogeca becslését. A szervezet magyar búzaadata ezért vélhetően rendkívül pesszimista előrejelzésen vagy hibásan továbbított országos adaton alapulhat.
A napraforgónál már túl derűlátó lehet a becslés
Az olajos növények esetében éppen ellenkező irányú eltérés látható. A Copa–Cogeca Magyarországon 781 ezer hektáros napraforgó-területtel, 2,8 tonnás hektáronkénti hozammal és csaknem 2,19 millió tonnás terméssel számol. Ez 25 százalékkal haladná meg a jelentésben szereplő 2025. évi mennyiséget.
A friss magyarországi állapotjelentések ennél jóval kedvezőtlenebb képet mutatnak. A napraforgó zöld tömege több térségben a 2022-es szintet sem éri el, az öntözetlen állományok alacsonyak, ritkák és gyengén fejlettek. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint a tartós vízhiány miatt a napraforgó és a kukorica kilátásai egyaránt tovább romlottak. Emiatt a Copa–Cogeca által jelzett 2,8 tonnás napraforgóhozam jelenleg inkább optimista forgatókönyvnek tűnik.
A repce helyzete kedvezőbb lehet: a jelentés
- 273 ezer tonnás magyar termést vár,
- szemben a tavalyra megadott 138 ezer tonnával.
A növekedést a termőterület bővülése mellett az átlaghozam 0,95 tonnáról 2,64 tonnára történő helyreállása magyarázza. A rendkívül alacsony 2025. évi bázis miatt azonban a látványos százalékos növekedés nem jelent történelmi rekordot.
Az importigény is emelkedhet
Ha a Copa–Cogeca uniós kukorica-előrejelzése beigazolódik, az EU belső kínálata csaknem 9 millió tonnával szűkülhet. Ez növelheti az ukrán, brazil és amerikai kukorica iránti keresletet, miközben a fekete-tengeri szállítási kockázatok a fuvardíjakat is emelik.
Magyarország számára a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a kukoricatermés újabb gyenge éve már nemcsak az exportálható árualapot csökkentené, hanem az állattenyésztők, a takarmánygyártók, a bioetanol- és a keményítőipar alapanyag-ellátását is megnehezítené. A kisebb kínálat támogathatja a terményárakat, de ebből csak azok a gazdálkodók profitálhatnak, akik megfelelő mennyiségű eladható termést tudnak betakarítani.